Krijgt Europa volgend jaar geen inflatie maar wél een recessie, of andersom?

Kijken we later terug op 2023 als het jaar waarin er een eind kwam aan de torenhoge inflatie, of als het jaar waarin de eurozone weer in een langdurige recessie terechtkwam?

Het antwoord op die vraag hangt (onder meer) af van de bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, zij voeren daar immers beleid op. Met hun stevige renteverhogingen willen ze de inflatie doen afnemen. Maar gaan ze daar te lang mee door, dan koelt de economie onnodig hard af en is de eurozone vanwege een recessie misschien nog verder van huis.

Waar ligt dat grenspunt dan, waarop méér renteverhogingen juist schadelijk worden? Dat kan zelfs de meest ervaren centrale bankier niet zeggen. Klaas Knot, de langstzittende ECB-bestuurder en president van De Nederlandsche Bank, noemt het bepalen ervan nu de grootste uitdaging voor hem en zijn collega’s.

Inflatie zonder voedsel en energie

Zij kijken daarbij vooral graag naar de zogeheten kerninflatie, de gemiddelde prijsstijging maar dan zonder de vaak schommelende prijzen voor voedsel en energie. De kerninflatie ligt nu op een record van ongeveer 5 procent in de eurozone, en zou volgens de laatste ramingen tot in 2025 boven de gewenste 2 procent kunnen blijven.

Inmiddels heeft de centrale bank haar belangrijkste rentestand in één jaar verhoogd van minus 0,5 procent naar 2 procent. Dat is de grootste rentestijging in de hele bestaansgeschiedenis van de ECB. Toch hintte ECB-president Christine Lagarde er onlangs op dat er nog een volle procentpunt bij kan komen in de komende maanden.

Knot, een belangrijke stem binnen het ECB-bestuur, gaat zelfs nog verder. Als het aan hem ligt, begint de centrale bank nu pas aan de ‘tweede helft’ van de reeks rentestijgingen, zo zei hij maandag tegen de Financial Times.

Staatsleningen

Naast het verhogen van de rente remt de ECB de economie in de eurozone nog op een andere manier af. Om de economie een zetje te geven heeft de ECB in de afgelopen tien jaar veel staatsleningen opgekocht van lidstaten, met als gewenst resultaat dat de rente op die staatsleningen lager werd. Maar op dit moment moet de economie juist afgekoeld worden. Daarom zal de ECB deze opgekochte staatsleningen vanaf maart niet meer in alle gevallen gaan verlengen als ze aflopen, wat de rente op staatsschuld zal doen stijgen.

Dit beleid is precair. De vorige keer dat de ECB de rente opschroefde was in 2011, en niet toevallig was nog datzelfde jaar de staatsschuldencrisis compleet. Economisch zwakkere eurolanden kwamen vanwege de rentestijgingen in de knoop met hun schulden, iets wat jaren kostte om op te lossen.

Volgens Knot heeft de ECB dat soort risico’s nu ‘veel beter op de radar’ dan tien jaar geleden, zegt hij in de Financial Times. Het is niet voor niets dat de centrale bank afgelopen zomer een nieuw soort instrument heeft opgetuigd waarmee zij in noodgevallen alsnog schuld kan opkopen van individuele lidstaten. De ECB kan volgend jaar dus een reddingsboei uitwerpen die de vorige keer nog niet op haar boot lag.

Bemoedigende cijfers

Bovendien zullen Knot, Lagarde en de rest van het bestuur vertrouwen ontlenen aan recente, bemoedigende cijfers uit de eurozone. In Duitsland en Italië, twee van de grootste Europese economieën, vallen de cijfers over consumentenvertrouwen en de industrie hoger uit dan eerder voorspeld. Ja, de economie in de eurozone zal door gedaalde koopkracht vast nog een beetje gekrompen zijn in dit kwartaal, maar wel minder dan eerst werd gedacht.

Toch blijft het ontzettend moeilijk om te zeggen hoeveel meer ruimte dit aan de ECB geeft om de rente verder te verhogen, stelt monetair expert Bert Colijn van ING. Het duurt namelijk nog even voordat die renteverhogingen effect hebben in de reële economie. Veel van wat dit jaar is gedaan tegen de inflatie, gaat Europa pas volgend jaar merken.

Lees ook:

Rockster van de financiële sector krijgt het verwijt niet onafhankelijk te zijn

De Europese Centrale Bank zal donderdag de rente verder verhogen, terwijl landen als Italië daardoor volledig kunnen wegzakken.