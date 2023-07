Krappe arbeidsmarkt zorgt voor ruzie en uitval op de werkvloer

Een promotie op het werk die niet doorgaat. De overhangende tak van de buren die de zon in de tuin blokkeert. Of een aannemer die na een forse aanbetaling steeds maar niet aan zijn klus begint. Sinds begin dit jaar schakelen Nederlanders in dit soort situaties vaker juridische hulp in, blijkt uit cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand. De stichting kreeg alleen al in de eerste helft van 2023 2000 meer juridische verzoeken binnen dan vorig jaar. Een stijging van 3 procent. In de jaren ervoor was er juist sprake van een daling van het aantal conflicten.

Stichting Achmea Rechtsbijstand verleent juridisch advies aan zo’n 1,3 miljoen huishoudens en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering bij onder meer Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Uit haar halfjaarlijkse barometer blijkt dat vooral het aantal conflicten op de werkvloer is toegenomen. Van een kleine 12.000 begin vorig jaar, naar ruim 13.000 nu. Een stijging van 9 procent. Vooral in de categorie ziekte en re-integratiezaken nam het aantal zaken toe.

Burn-outs

Volgens arbeidsjurist Ilona Renet heeft die toename vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Door het tekort aan werknemers neemt de werkdruk op de werkvloer toe, zegt Renet. En daardoor vallen er steeds meer mensen uit. Bijvoorbeeld door een burn-out.

Of het aantal burn-outs door de arbeidsmarktkrapte is toegenomen, durft Renet niet te zeggen. Die cijfers houden arbeidsjuristen niet bij. “Maar als ik kijk naar de zaken die ik behandel, gaat een groot deel over zieke werknemers die psychische klachten hebben. Ook vanwege de werkdruk.”

Zo heeft Renet momenteel een zaak in behandeling van een werknemer die vanwege een te hoge werkdruk een tijdlang ziek was. Inmiddels bouwt de werknemer zijn werkzaamheden langzaam op, maar volgens de werkgever gaat het te langzaam. Dus concludeert die werkgever: hij is niet langer geschikt voor zijn functie.

“Daar waren de arbo-arts en de werknemer het er niet mee eens. Wij wijzen de werkgever dan op zijn wettelijke zorgplicht. De meeste werkgevers weten wel dat er een zorgplicht bestaat, maar zitten in dit soort situaties ook met handen in het haar.”

Burenruzies en conflicten met de aannemer

Ook binnen het civiel recht neemt het aantal conflicten toe. Juristen zien een stijging van 6 procent. Dit zijn zaken over de ronkende warmtepomp van de buren die voor geluidsoverlast zorgt. Of over verkeerd geplaatste zonnepanelen. Jurist Lennaert Steendam wijst de krapte op de woningmarkt en de verduurzaming van huizen deels als oorzaak aan. De hoge hypotheekrente maakt namelijk dat huiseigenaren eerder verbouwen dan verhuizen. En dat leidt weer vaker tot irritatie bij de buren of tot een conflict met een aannemer.

Maar Steendam ziet er ook iets van de huidige internetgeneratie in terug. “Mensen hebben steeds hogere verwachtingen van een dienst of product. Als je tegenwoordig online eten bestelt, wordt het binnen drie kwartier thuisbezorgd. Als mensen een aannemer inschakelen, verwachten ze daardoor dat hij heel snel op de stoep staat. Aannemers zijn tegenwoordig weken vooruit volgeboekt. Dus dat is niet altijd te realiseren en dan zie je dat mensen hun onvrede sneller uiten.”

Steendam en zijn collega-juristen zien ook een verharding van de samenleving. Waar buren eerder snel de lucht klaarden, gaan ze er nu vaker met gestrekt been in. Met een enkele keer een vechtpartij als gevolg. “Mensen kennen elkaar ook veel minder goed. En ze zoeken de oorzaak van een probleem vaker buiten zichzelf. Een ander moet het dan maar oplossen.”

