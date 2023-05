Krappe arbeidsmarkt? Vanuit de bijstand naar een baan is zo simpel niet

Het belangrijkste aspect bij de invoering van de Participatiewet in 2015 was dat bijstandsgerechtigden terug naar werk geholpen moeten worden. In tijden van grote arbeidskrapte gaat dat makkelijker. Eind maart ontvingen 397.000 mensen een bijstandsuitkering. Daarmee ligt het aantal op het laagste niveau sinds begin 2013. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Dankzij het grote personeelstekort ligt al twee jaar achtereen het aantal bijstandsontvangers lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Maar voor een grote groep langdurig bijstandsgerechtigden verloopt de weg naar werk uiterst moeizaam. Het is de taak van zogenoemde klantmanagers bij gemeenten om hen toch naar een baan te loodsen.

Lange tijd stond ‘rechtmatigheid’ voorop. Klantmanagers van gemeenten moesten er vanuit dat oogpunt voor zorgen dat zo min mogelijk mensen een bijstandsuitkering ontvingen. Na de toeslagenaffaire slaat het soms te ver door naar ‘vertrouwen’, zegt Evelien Meester van Stimulanz, een organisatie die gemeenten helpt bij vraagstukken in het sociaal domein. Al ziet Meester ook dat veel ambtenaren de regels nog te rigide interpreteren.

Geen uitkering door auto

Die enge interpretatie brengt bijstandsgerechtigden soms in de problemen. Meester herinnert zich een jongeman met een licht verstandelijke beperking. Voor hem was een mooie leerwerkplek gevonden, in de schoonmaak, ongeveer anderhalf uur met de auto van zijn huis. Hij mocht de elektrische auto van zijn vader gebruiken. Om het goed te regelen voor de verzekering zette de vader de auto, met een waarde van 46.000 euro, op naam van de zoon. Omdat de jongeman nu vermogen had, moest hij de ontvangen bijstandsuitkering terugbetalen. Dat leidde tot schulden. Als gevolg van de stress moest hij zijn leerwerkplek opgeven.

Daarmee was de zaak nog niet voorbij. De vader zette zijn auto weer op zijn eigen naam. De jongeman meldde zich opnieuw bij de gemeente. Nu hij geen inkomen en vermogen meer had, wilde hij opnieuw een uitkering aanvragen. De gemeente wilde daarmee instemmen, maar onthield hem één maand inkomen bij wijze van boete. Waarom? Omdat hij een elektrische auto aan zijn vader had gegeven – een erg duur cadeau. “Juridisch is dit helemaal perfect verlopen”, zegt Meester. “Maar het doel om die jongen te helpen meer zelfstandig te worden, is teniet gedaan.”

Veel verschillende problemen

Dat bijstandsgerechtigden zo in de problemen komen, heeft een aantal oorzaken, zegt Meester. Klantmanagers van gemeenten hebben ‘complex’ werk. Omdat de bijstand het laatste vangnet is, hebben de mensen die er aanspraak op maken vaak een veelheid aan problemen, zoals een slechte gezondheid, een mentale kwetsbaarheid, een klein sociaal netwerk, weinig scholing of werkervaring, schulden en/ of relatieproblemen.

Maar het komt ook door het werk. De klanten kunnen vanuit verschillende wetten geholpen worden, zoals de Participatiewet (bijstand), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Gemeentelijke schuldhulpverlening. Niet zelden hebben ze recht op hulp uit meerdere van die wetten tegelijkertijd.

Klantmanagers die werken vanuit de Wmo schieten daarbij vaak in de ‘hulpverlenersreflex’, zegt Meester. Klantmanagers die werken vanuit de bijstand zijn er vooral op gebrand om mensen buiten de Participatiewet te houden. “Zij moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer krijgen dan waar ze recht op hebben.”

Klantmanagers beïnvloeden soms de uitkomst

Meester adviseert om vooral de klant te vragen wat diegene zelf wil bereiken. Hiervoor ontwikkelde ze een methode die gebruikt wordt door honderd gemeenten: de Omgekeerde Toets. Zo krijgt de klant zelf verantwoordelijkheid en kan hij prioriteiten stellen als er meerdere problemen tegelijk spelen. En ze daagt klantmanagers ook uit om na te denken over de ethische kanten van hun besluit: wat zijn de gevolgen als ze niets doen? Welke impact heeft de gewenste oplossing op de korte en de lange termijn? Worden de vaardigheden van de klant voldoende benut?

Een meer pijnlijk punt, is dat de eigen opvattingen van klantmanagers soms ook de uitkomst beïnvloeden. Meester noemt het onderwerp verslaving. “Er zijn klantmanagers die menen dat mensen daar niets aan kunnen doen, maar er zijn er ook die menen dat verslaafden toch echt zelf dat eerste pilletje of die eerste slok alcohol hebben genomen.” Als gevolg van al die oorzaken krijgen mensen niet altijd de hulp waar ze recht op hebben. Al eerder kwam de Arbeidsinspectie tot die conclusie.

