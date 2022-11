Kopenhagen haalt haar eigen klimaatdoelen niet

Het kan niet op. ’s Werelds duurzaamste stad volgens de C40, een mondiaal netwerk van klimaatbezorgde burgemeesters. Een eervolle vernoeming door het Wereld Natuur Fonds. Een ding staat buiten kijf: Kopenhagen is buitengewoon vaardig in het zichzelf presenteren als toonbeeld van de milieuvriendelijke metropool.

Die brede internationale erkenning was grotendeels gestoeld op de uitgesproken ambitie de eerste klimaatneutrale (net zero) stad wereldwijd te worden. Het plan werd in 2012 met veel fanfare gepresenteerd. In 2025 zou het zover zijn; dan zou Kopenhagen onder de streep niet meer uitstoten dan het in staat was af te vangen.

Dit overambitieuze tijdschema stuitte op weinig scepsis. Het sloot immers naadloos aan op het beeld dat de internationale gemeenschap al van de Deense hoofdstad had: een nederzetting vol fietsende mensen, duurzame broedplaatsen en moestuinen, energiezuinige kantoorpanden met groenbedekte daken en kanalen schoon genoeg om in te zwemmen. Een skipiste op een afvalenergiecentrale. Het vooruitzicht van een kunstmatige archipel voor de toekomstige huisvesting van een enorm windpark.

Een sprookje

Maar we hebben allemaal willen geloven in een Anderseniaans sprookje. Het hoofdstedelijke gemeentebestuur geeft inmiddels schoorvoetend toe de belofte voor een netto nuluitstoot in 2025 niet na te kunnen komen. “Zoals de zaken er nu voorstaan ligt onze ambitieuze klimaatdoelstelling buiten handbereik”, verklaarde Line Barfod, de voorzitter van de gemeentelijke milieucommissie.

Wat volgde was een nogal beleidstechnisch verhaal: om aan die 100 procent emissiereductie te komen, rekende de hoofdstad op toegang tot een staatsfonds à 8 miljard Deense kroon (ruim een miljard euro) dat de regering heeft aangemerkt voor de ontwikkeling van CO 2 -opvang en -opslag, met de zogenoemde CCS-techniek (Carbon Capture and Storage).

Kopenhagen ging ervan uit aanspraak te maken op deze staatssteun via het semi-publieke nutsbedrijf, het Amager Resource Center (ARC). Het ARC zou de subsidies gebruiken voor de bouw van een installatie die de schadelijke uitstoot uit de eigen verbrandingsoven zou afvangen en opslaan.

Alle uitstoot opvangen

De centrale heeft eerder al een werkende testinstallatie gebouwd en was van plan in 2025 een grootschalig systeem op te tuigen om alle CO 2 uit de schoorsteenrook te filteren voordat deze de atmosfeer bereikt.

Met die milieuwinst - naast de uitstootvermindering door onder meer de overstap op biomassa, wind en zon voor de Kopenhaagse warmte- en energietoevoer, de renovatie van inefficiënte gebouwen en de elektrificatie van het openbaar vervoer - zou de emissieteller van de hoofdstad uitkomen op ‘netto nul’.

Maar de ARC-centrale blijkt niet in aanmerking te komen voor staatssteun. Het bedrijf zou over te weinig eigen vermogen beschikken om te voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld door het Deense Energieagentschap Energistyrelsen. “Dat de autoriteit willens en wetens een eisenlijst heeft opgetekend waardoor het ARC de subsidie misgrijpt, hadden we ons gewoon niet voorgesteld”, aldus Barfod van de gemeente Kopenhagen.

Steken op 80 procent

Zonder de financiering en daarmee de verwezenlijking van het CO 2- afvangproject blijft de stad steken op 80 procent uitstootreductie ten opzichte van het jaar 2009, in plaats van de beloofde 100 procent. Nog steeds een lovenswaardige prestatie, absoluut. Maar niet het ijverige voornemen dat de buitenwereld voorgehouden was.

Dringt de vraag zich op: is het missen van deze Deense deadline een voorbode van wat ons te wachten staat in 2030, 2045, 2050 – de jaartallen waarop menig zelfverklaarde ‘netto nul’– belofte ingelost zou moeten worden?

Stockholm en Helsinki, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, Apple en Ikea: nationale overheden, gemeentebesturen en bedrijven doen vrijwillige toezeggingen om in een mooi, rond jaar in de toekomst netto uitstootvrij te zijn. Deze verklaringen wekken de indruk dat er eenduidige stappenplannen en maatregelen voorhanden zijn om die plannen ook daadwerkelijk te doen slagen.

Andere vorm van greenwashing

Maar critici waarschuwen dat de netto-nultrend een zoveelste vorm van greenwashing dreigt te worden. Een van hen, de Scandinavische ‘klimaatmessias’ Greta Thunberg, pleit voor ‘echt nul’, in plaats van ‘netto nul’. Een gevaar van het netto-nulstreven is dat overheden of bedrijven, in plaats van hun uitstoot terug te schroeven, een beroep doen op omstreden CO 2 -compensatieprogramma’s.

Op dit moment opereert op deze markt een ratjetoe aan spelers wier compensatieprojecten en -beweringen amper of niet worden gestaafd. Instanties of autoriteiten die hun schuld af proberen te kopen door aflaten te betalen aan, zeg, een bomenplantorganisatie, kunnen op papier ‘netto neutraal’ zijn, maar kunnen de facto weinig klimaatnut hebben toegevoegd.

Een ander gevaar, ook te ontwaren in de overoptimistische intenties van Kopenhagen, is het leunen op een nog niet bestaande of onderontwikkelde techniek. Wereldwijd hebben regeringen en bedrijven hun hoop gevestigd op koolstofverwijdering om de Parijs-doelen te halen. Ook naburige hoofdsteden als Oslo en Stockholm hebben CCS opgenomen in hun klimaatstrategie.

CCS werkt nog niet zoals gewenst

Denemarken verwacht er tegen 2030 tussen de 3,5 en 8 miljoen ton uitstoot mee te besparen. Maar die verwachting is voorbarig: CCS is nog niet op grote schaal geïmplementeerd en heeft vooralsnog een behoorlijk slechte staat van dienst. Uit een recente studie van de denktank Institute for Energy Economics and Financial Analysis bleek dat CCS-projecten vaak ondermaats presteren en niet de emissie-afname opleveren waarop aanvankelijk werd gedoeld.

‘Louter het vooruitzicht van het afvangen en opslaan van koolstof gaf beleidsmakers een uitweg uit het broodnodige snijden in de broeikasgasuitstoot’, schrijven Steve Smith en Tim Kruger, beiden verbonden aan de Oxford Universiteit, op het nieuwsplatform The Conversation.

Er zal heus een beperkte rol zijn weggelegd voor de afvang van kooldioxide, schrijven de auteurs. Al is het maar om de restuitstoot van sectoren als de luchtvaart op te dweilen. “Het probleem ontstaat op het moment dat wordt aangenomen dat deze techniek op grote schaal kan worden ingezet. Die aanname dient als een carte blanche om onveranderd door te gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen en het vernietigen van natuurlijke habitats.”

Wat doet de metaalindustrie?

Daarnaast hanteert iedereen zijn eigen definitie van wat die ‘netto nul’ precies omvat. Dat het wegverkeer en het elektriciteitsverbruik in 2030 of 2050 klimaatneutraal zijn betekent niet zo veel, of niet genoeg, als sectoren als de landbouw, de internationale luchtvaart en de cement- en metaalindustrie buiten beschouwing blijven.

Bovendien, schrijven Smith en Kruger, kunnen langetermijndoelen de illusie wekken dat ze in overeenstemming zijn met het Parijs-akkoord terwijl ze in feite de aandacht afleiden van de onmiddellijke actie die vereist is om de doelen te bereiken. ‘Nu gaan we even flink fossiel stoken en bouwen we nog een aantal kolencentrales, maar in 2050 zijn we heus uitstootvrij, let maar op!’

"Het is jammer dat we het ‘netto-nuldoel’ niet in 2025 zullen bereiken”, verklaarde de burgemeester van Kopenhagen Sophie Haestorp Andersen. “Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat we het niet zullen halen in 2026, 2027 of 2028. Er is dus nog steeds hoop.”

