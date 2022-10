Komt Nederland zijn belofte na, of blijft het buitenlandse fossiele projecten steunen?

De Nederlandse overheid stopt met steun aan buitenlandse olie- en gasprojecten, beloofde Mark Rutte vorig jaar in Glasgow. Maar concreet beleid laat nog steeds op zich wachten, tot grote zorgen van milieuorganisaties.

De financiële medewerkers op het Amsterdamse kantoor van Atradius DSB zullen raar hebben opgekeken toen hun anders rustige ontvangsthal twee weken terug middelpunt werd van een klimaatactie van Extinction Rebellion. Waar de werknemers op verjaardagsfeestjes moeite zullen hebben om uit te leggen wat een exportkredietverzekeraar precies doet, en hoe hun organisatie miljarden euro’s aan overheidsgeld besteedt, waren de activisten duidelijk. ‘Stop de fossiele waanzin’, las het spandoek dat ze pontificaal omhooghielden voor de receptie.

Extinction Rebellion ‘bezette’ het kantoor om zich ervan te verzekeren dat Nederland zijn belofte nakomt: voor het eind van dit jaar stoppen met financiële steun voor olie- en gasprojecten in het buitenland. Die belofte, gedaan door 34 landen en 5 organisaties, was een van de grootste doorbraken op de verder tegenvallende klimaattop, vorig jaar in Glasgow. Nederland wilde oorspronkelijk niet tekenen, maar omdat premier Mark Rutte nu eenmaal voor ‘actie, actie, actie’ had gepleit, ging Nederland uiteindelijk toch overstag.

Het was misschien wel de concreetste belofte van Nederland op de vorige klimaattop: voor 1 januari 2023 stoppen met publieke financiële steun voor olie- en gasprojecten over de hele wereld, onder meer via exportkredietverzekeringen. Kort uitgelegd is dat geld waarmee de overheid megaprojecten verzekert van Nederlandse bedrijven, die bijvoorbeeld infrastructuur voor gas- of oliewinning in Mozambique aanleggen. Deze projecten kennen een relatief hoog risico dat het geld uiteindelijk niet opgehoest wordt, en zijn vaak te groot voor private verzekeraars. Dus nemen overheden die verzekering op zich.

Nederland besteedt miljarden per jaar aan zulke exportkredietverzekeringen (‘ekv’s’), ongeveer een kwart gaat naar fossiele projecten. Dit geld maakt nieuwe olie- en gasprojecten mede mogelijk, wat volgens klimaatwetenschappers haaks staat op de afspraak om onder de 1,5 graden opwarming te blijven.

‘Uitfaseren’ in plaats van ‘stoppen’

Nu, slechts drie weken voor de aanstaande klimaattop in Egypte, dringt de vraag zich op in hoeverre Nederland zich ook echt gaat houden aan de belofte om te stoppen met deze steun. Toen de overheid haar handtekening zette, was er nog geen oorlog in Oekraïne, en zat Europa niet midden in een energiecrisis. Het Nederlandse bedrijfsleven wijst naar Afrikaanse landen voor het leveren van gas. Dat zou goed zijn voor de Europese energiezekerheid en voor de ontwikkelingslanden zelf, omdat gas voor hen een ‘transitiebrandstof’ zou zijn. Afrikaanse ngo’s beschuldigen overheden er juist van deze landen ‘verslaafd’ te maken aan fossiele grondstoffen, waardoor een duurzamere stap naar zonne- en windenergie onmogelijk zou worden gemaakt.

Veel ondertekenaars van het ‘Glasgow Statement’ presenteerden onlangs hun uitgewerkte beleid, zoals Frankrijk, België en Denemarken. Landen noemen enkele uitzonderingen, maar over het algemeen houden ze zich goed aan hun afspraak, oordeelt Laurie van der Burg van ngo Oil Change International.

Maar het Nederlandse ministerie van financiën houdt de kaken nog stijf op elkaar, en zegt pas eind oktober met uitgewerkt beleid te komen, ‘sowieso’ vóór de klimaattop in Egypte. Aan de actievoerders van Extinction Rebellion beloofde Atradius-baas Bert Bruning dat Nederland zijn belofte na zal komen. Tegelijkertijd spreekt de Internationale Klimaatstrategie, vorige week onthuld door de overheid, over het ‘uitfaseren’ in plaats van ‘stoppen’ van steun vanaf januari 2023. Ook noemt de overheid nog onbekende ‘uitzonderingsgronden’. Milieuorganisaties maken zich zorgen, aangezien het bedrijfsleven nog jaren steun wil voor fossiele projecten.

Gaat Nederland zijn klimaatbelofte nakomen?

Beeld Gemma Pauwels

‘Wilde zoektocht naar gas’ door Oekraïneoorlog

In mei bracht de Duitse bondskanselier Olaf Scholz een bezoek aan Senegal. Net als Rutte had ook Scholz een half jaar daarvoor getekend om per 1 januari 2023 te stoppen met financiële steun voor fossiele projecten in het buitenland. Maar nu reisde hij zelf naar Afrika, en kondigde hij daar samen met de Senegalese president aan dat ze samen een nieuw aardgasveld gaan ontwikkelen. Dit lijkt haaks te staan op de Glasgowbelofte, en geeft volgens Moniek de Jong, energieonderzoeker aan de universiteit van Gent, blijk van de ‘wilde zoektocht naar gas’ waar Europese landen sinds de Oekraïneoorlog mee bezig zijn. Net zoals Nederland hebben Duitsland en de VS nog niet bekendgemaakt in hoeverre ze zich aan hun Glasgowafspraak zullen houden.

Het voorbeeld van Duitsland is een van de redenen waarom milieuorganisaties zich zorgen maken of Nederland wel de daad bij het woord voegt. Nederland is minder afhankelijk van Russisch gas dan Duitsland, dus staat om die reden minder onder druk om zijn klimaatbelofte te schenden. Tegelijkertijd heeft havenland Nederland een grote industrie die flink profiteert van buitenlandse olie- en gasprojecten. Maritieme bedrijven als Boskalis, Van Oord, Damen en SBM Offshore verdienen miljoenen met het bouwen van olieschepen of het aanleggen van gasinfrastructuur. Van de exportkredietverzekeringen die de Nederlands overheid in de periode 2018 tot 2020 verleende via Atradius DSB, ging gemiddeld zo’n 1,2 miljard per jaar naar fossiele projecten, tegenover zo’n 280 miljoen naar schone energie.

Nadat Nederland in Glasgow had getekend om steun aan internationale fossiele projecten per 1 januari 2023 te beëindigen, kwam toenmalig demissionair staatssecretaris van financiën Hans Vijlbrief met enkele kanttekeningen. Zo wilde de overheid eerst uitgebreid met ‘stakeholders’ gaan praten om te kijken wat ‘haalbaar en nodig is’, onder meer voor het ‘behoud van banen.’ De vrees van de overheid, zo legde de staatssecretaris uit, was dat de Nederlandse concurrentiepositie zou verslechteren, omdat landen als Japan, Korea en Noorwegen de verklaring niet hadden ondertekend, en wel steun zouden blijven leveren aan hun bedrijven voor internationale olie- en gasprojecten.

‘Simpelweg geen ruimte voor nieuwe olie- en gasprojecten’

Voor de gesprekken die het ministerie van financiën dit voorjaar voerde, werd ook Isabelle Geuskens van Milieudefensie uitgenodigd. Het viel haar op dat de gesprekken met bedrijven achter gesloten deuren plaatsvonden. Geuskens kreeg de indruk dat de invloed van enkele grote bedrijven op de overheid aanzienlijk was. “In het gesprek met ons ging het er vooral om hoever Nederland nu echt moest gaan met het beleid, en welke uitzonderingen mogelijk moeten worden.” Zo lag de vraag op tafel of er een langere overgangsperiode voor het afbouwen van steun aan fossiele projecten moest komen.

Beeld Gemma Pauwels

“Wij hebben gezegd dat er simpelweg geen ruimte is voor nieuwe olie- en gasprojecten”, zegt Geuskens. Ook Detlef van Vuuren, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onderschrijft dat de overheid niet langer financiële steun kan verlenen aan nieuwe buitenlandse olie- en gasprojecten, als het haar eigen klimaatdoelstellingen wil halen.

In de schriftelijke consultatie die de overheid na de gesprekken liet doen bij milieuorganisaties, onderzoekers en het bedrijfsleven, viel volgens Geuskens opnieuw op dat nadrukkelijk werd gevraagd naar of er behoefte bestond aan zo’n overgangsperiode, en of de oorlog in Oekraïne de klimaatafspraak voor Nederland minder ‘hard’ maakte. In de antwoorden, deels ingezien door Trouw, pleit ondernemersorganisatie VNO-NCW ervoor om de fossiele projecten ‘binnen een realistisch tijdspad’ af te bouwen. Desgevraagd laat de belangenvereniging, die onder meer Boskalis, Van Oord, Damen en SBM Offshore vertegenwoordigt, weten dat zij wil dat Nederland de steun aan gasprojecten ‘tot 2030’ geleidelijk uitfaseert, en niet in 2023 stopt. Deels om de eigen energiezekerheid veilig te stellen, en deels ook voor ontwikkelingslanden, waarvoor gas een ‘transitiebrandstof’ zou zijn.

Nederland in lastig parket

Nederland moet zijn klimaatbeloften nakomen, vindt PBL-onderzoeker Detlef. “Dat bedrijven langer door willen gaan met fossiel, is hun goed recht. Maar het lijkt me heel raar als de overheid haar eigen klimaatdoelstellingen gaat tegenwerken.”

Het argument van gas als ‘transitiebrandstof’ voor ontwikkelingslanden wordt volgens Joyeeta Gupta, hoogleraar milieu en ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam, al dertig jaar gebruikt door industrie en beleidsmakers, en berust vooral op de wens om geld te blijven verdienen. Voor ontwikkelingslanden, vindt ze, zou het beter zijn om een ‘kikkersprong’ te maken: van kolen naar zonne- en windenergie. Ze beschikken al over weinig middelen, en kunnen slechts één keer zo’n investering doen. Van der Burg van Oil Change International benadrukt dat olie- en gasprojecten in ontwikkelingslanden vaak voor export bedoeld zijn. Zo gaat in Mozambique 98,5 procent van de internationale steun voor fossiele ontwikkelingen naar projecten die ten goede komen aan de export. De lokale bevolking heeft daar geen baat bij.

Tegelijkertijd zit Nederland in een lastig parket, aangezien sommige deskundigen ook kritisch zijn over het idee om per direct te stoppen met steun voor olie- en gasprojecten in het buitenland. Dat heeft vooral met een dubbele moraal te maken. Energie-expert Lucia van Geuns van het The Hague Centre for Strategic Studies vindt het ‘opmerkelijk’ dat Nederland straks krediet voor gasprojecten in ontwikkelingslanden staakt, terwijl het ondertussen zelf in de Noordzee nieuwe gasvelden gaat ontwikkelt. “Dat valt slecht te rijmen met elkaar.”

‘Fossiel is niet altijd ‘fout’’

Ook zegt Van Geuns dat de werkelijkheid vaak minder zwart-wit is dan de tegenstelling tussen ‘fossiel’ en ‘schoon’ doet vermoeden. “In Suriname kan je gas gebruiken om de aluminiummijnbouw op gang te krijgen. Dat is weer nodig voor de transitie naar duurzame energie.” Milieuorganisaties zouden volgens haar ‘fossiel’ niet in alle gevallen als ‘fout’ moeten bestempelen. “Zeker als het over gas gaat, wat veel schoner is dan kolen.”

Het bedrijfsleven komt met meer argumenten waarom Nederland juist steun zou moeten blijven verlenen aan gasprojecten in het buitenland. Het zou uiteindelijk CO2-uitstoot besparen. Op dit moment ligt zo’n 80 procent van de beschikbare fossiele brandstof in ontwikkelingslanden. Volgens Thomas Grosveld van VNO-NCW kan Nederland die landen niet tegenhouden om de fossiele brandstof op te pompen. “Zulke landen vinden toch wel bedrijven om dat te doen, anders wel uit Rusland of China. De vraag is of je het Nederlandse bedrijfsleven buiten spel moet zetten, terwijl wij dat schoner en duurzamer kunnen doen.”

In geopolitieke zin heeft dit ook gevolgen, voegt Van Geuns toe. Als Nederland zijn steun terugtrekt, kunnen ontwikkelingslanden volgens haar sneller in de invloedssfeer van Rusland en China belanden.

Ontwikkelingslanden helpen bij groene transitie

Al deze kanttekeningen maken de uitwerking van de Glasgowbelofte ‘extreem ingewikkeld’, erkent ook onderzoeker De Jong, die vermoedt dat dit een van de redenen is waarom het Nederlandse beleid zo lang op zich laat wachten. “Het is vervelend om tegen Suriname te zeggen: we gaan jullie niet helpen.”

Tegelijkertijd, denkt ze, zou het mondiale klimaatprobleem in dit soort afwegingen toch de grotere prioriteit moeten hebben. “Als we continu redenen blijven vinden om toch nieuwe olie- en gasprojecten te beginnen, dan blijven we nooit onder de twee graden opwarming. En dat wordt uiteindelijk schadelijker voor een land als Suriname.”

De Jong denkt dat westerse landen vooral zouden moeten kijken naar manieren om ontwikkelingslanden te stimuleren hun fossiele brandstof in de grond te laten zitten, bijvoorbeeld via financiële compensatie. Ook moet Nederland volgens haar meer doen om de transitie naar zonne- en wind in ontwikkelingslanden te versnellen.

Nieuw Nederlands beleid deze maand onthuld

Hoewel het precieze Nederlandse beleid op zich laat wachten, is al sprake van vergroening in de exportkredietverzekeringen. SBM Offshore, een bedrijf dat zich van oudsher richt op de opslag van olie- en gas, werkt bijvoorbeeld vaker aan windparken op zee. Van Nederlands ekv-portfolio van tientallen miljarden euro’s aan polissen, was in 2020 nog 26 procent voor fossiele projecten. Op dit moment is dat 21 procent, meldt Atradius.

Ondertussen staat bij Atradius DSB sinds dit jaar wel een enorm nieuw olie- en gasproject in Brazilië open ‘ter goedkeuring’, waarover de Partij van de Dieren kritische kamervragen stelde. Of dit project wel of geen steun zal krijgen, hangt onder meer af van de uitwerking van het beleid dat de overheid eind deze maand onthult.

Als het beleid zo wordt geformuleerd dat Nederland ondanks de Glasgowbelofte straks toch steun verleent aan een nieuw olie- en gasproject dat de komende jaren in Brazilië ontwikkeld wordt, is dat in de ogen van Geuskens van Milieudefensie ‘bizar’. “Dat zou onze geloofwaardigheid op de klimaattop in Egypte ernstig schaden.”

