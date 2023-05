Komt het marktaandeel van Albert Heijn in het gedrang door de stakingen?

Het ziet ernaar uit dat een aantal distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn nog even platligt. Het grootwinkelbedrijf uit Zaandam deed dinsdag een loonbod van 10 procent, maar de medewerkers nemen er geen genoegen mee. Dat betekent dat het gebrek aan bevoorrading van een deel van de supermarkten van Albert Heijn voor nog meer lege schappen zal zorgen.

De grote vraag is dan in hoeverre dat invloed heeft op de klanten van het bedrijf. Wijken zij af van hun vaste loopje naar een van de ruim 1250 Albert Heijn-vestigingen om de boodschappen bij de concurrent te doen, of blijven zij hun vaste supermarkt trouw? “Dat hangt er helemaal vanaf hoe de winkels eruit zien”, zegt supermarktkenner Erik Hemmes.

“Ik ga straks weer even kijken, maar zaterdag was de Albert Heijn hier in de buurt nog goed gevuld.” Hemmes wijst erop dat lege schappen niet per se hoeven te betekenen dat het product dat de klant zoekt niet meer verkrijgbaar is. “In de grote AH-filialen heb je wel 50 soorten pindakaas. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld brood met ruim 130 varianten.” Misschien is dan de pindakaas die de consument meestal eet er niet, maar vast wel een van een ander merk.

Hinder is nog gering

Ook speelt volgens Hemmes mee dat er niet in alle distributiecentra van het Zaanse concern wordt gestaakt. “Als alles plat zou liggen wordt het een ander verhaal.” En hoewel de acties inmiddels sinds vorige week zondag aan de gang zijn, duurt het volgens Hemmes een poosje voor er grote problemen ontstaan in de winkels: “Veel artikelen hebben niet zo’n hoge omloopsnelheid, we hebben niet alle spullen dagelijks nodig”.

Volgens FNV liggen nu echter vier van de vijf distributiecentra ‘bijna volledig plat’, zegt vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen. De staking begint ook Belgische klanten te raken. Onder meer schoonmaakproducten en wasmiddelen raken op, zegt een woordvoerster van de Belgische filialen van de supermarktketen. “Maar de hinder is op dit moment nog gering. Er valt hier in bepaalde winkels af en toe een gat, maar zeker niet in alle winkels.”

Albert Heijn slaagde er de laatste jaren in om het marktaandeel uit te bouwen tot inmiddels 37 procent. Daarmee heeft de grootste supermarktketen van het land een flinke voorsprong op concurrenten als Jumbo, die niet ver boven de 20 procent marktaandeel hebben. Of die sterke positie van AH in gevaar komt door de winkels met steeds legere schappen hangt af van de consument, stelt Hemmes.

Makkelijk switchen naar andere supermarkt

“Wanneer ontstaat de prikkel om ergens anders boodschappen te gaan doen? Dat is moeilijk in te schatten. Je kunt in Nederland natuurlijk wel makkelijk switchen, er is altijd wel een andere supermarkt in de buurt. Klanten bezoeken gemiddeld twee verschillende supermarkten in de week. Maar de loyaliteit van Albert Heijn-klanten is groot, dat is in vele jaren opgebouwd. De financiële basis van het bedrijf is ook stevig. Albert Heijn kan wel een stootje hebben.”

Er is nog geen zicht op de duur van de acties. Naast een hoger loon eisen de medewerkers betere arbeidsvoorwaarden, zoals het in stand houden van de zondagstoeslag. Die wilde Albert Heijn aanvankelijk verlagen, inmiddels niet meer. De vakbonden CNV en FNV hielden zich dinsdag nog op de vlakte.

Albert Heijn stuurde een persbericht de deur uit waarin het bedrijf stelt ‘enorm verbaasd’ te zijn dat de vakbonden niet in willen gaan op het voorstel van de supermarktketen: “Daardoor moeten onze collega’s, inclusief uitzendkrachten, nog langer wachten op de loonsverhoging die wij zo snel mogelijk in willen laten ingaan.”

