Komen we ooit van fast fashion af?

Uitverkoop, alsmaar nieuwe collecties en uitpuilende kledingkasten: de wereld is verslaafd aan wegwerpmode. Hoeveel broeken en shirts worden gekocht en nooit gedragen? In de gemiddelde Nederlandse kledingkast zijn dat er best veel. Een derde van de kleding die we kopen blijft met kaartje en al onaangeroerd in de kast liggen.

Dat steekt, want er komt steeds maar kleding bij. Jaarlijks vliegen 330 miljoen kledingstukken over de Nederlandse toonbanken. In slechts twintig jaar is de kledingindustrie ontploft: sinds 2000 verdubbelde de wereldwijde kledingproductie. Nederlanders zijn sindsdien 60 procent meer kleding gaan consumeren, die ze ook twee keer zo snel weer weggooien.

De gevolgen zijn niet mis. De kledingindustrie wereldwijd is verantwoordelijk voor een tiende van de wereldwijde CO 2 -uitstoot, meer dan de internationale luchtvaart en containerschepen samen. Om over milieuvervuiling door verf en chemicaliën en uitbuiting van mensen in lage lonen landen nog maar te zwijgen.

Journalist Sarah Vandoorne reisde de hele wereld over en zag met eigen ogen hoe onze kledingverslaving de rivieren in Azië vervuilt, en waar al onze afgedankte, waardeloze kleding terechtkomt: op overvolle tweedehands markten in Ghana, en uiteindelijk in de zee. In de nieuwste aflevering van onze podcast de Klimaatkwestie vertelt ze hoe het komt dat de wereld verslaafd raakte aan wegwerpkleding, en zoeken we uit hoe we ervan kunnen afkicken.

Je luistert de Klimaatkwestie via trouw.nl/podcasts of via je podcastapp.

Luisteren kan ook via Spotify, Apple Podcasts en andere podcastplayers