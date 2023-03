Koffiedrinkers leven langer, maar waarom eigenlijk?

Koffiedrinkers leven langer, zo blijkt uit eerder onderzoek, maar waarom? Komt het door gezonde stofjes, zoals antioxidanten? Of leeft de gemiddelde koffiedrinker sowieso gezonder?

Amerikaanse wetenschappers van onder meer de Universiteit van Californië lieten honderd vrijwilligers op sommige dagen wel, en op andere dagen géén koffie drinken. Vervolgens maten de onderzoekers hoe het lichaam daarop reageerde.

De meeste meetresultaten waren niet zo spannend. Ja, met koffie op sliepen de vrijwilligers iets korter, maar niet veel.

1000 extra stappen per dag

Wat wél opviel? Op de koffiedagen was de groep een stuk actiever. Gemiddeld zetten ze die dagen 1000 stappen méér dan op de dagen waarop ze geen koffie mochten.

Beweging is bewezen goed voor de levensverwachting. En 1000 stappen extra per dag zou ‘opvallend goed overeenkomen’ met de extra levensverwachting bij koffiedrinkers uit eerdere onderzoeken, schrijven de onderzoekers vakblad New England Journal of Medicine.

Uit het onderzoek wordt niet duidelijk waarom de proefpersonen meer rondliepen. Misschien werden ze gemotiveerder of actiever van een paar kopjes per dag.

Of misschien zijn die 1000 stappen extra gewoon de stappen naar de koffieautomaat, of naar de koffietent aan het eind van de straat. In dat geval kun je de koffie natuurlijk net zo goed laten staan, en gewoon ‘zomaar’ even een blokje om lopen.

