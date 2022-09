Knelpunten te over bij de bouw van flexwoningen

Het kabinet heeft de remedie tegen de huisvestingsproblemen van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (en van veel meer andere mensen die met spoed een huis zoeken): flexwoningen. Daar moeten er tot en met 2024 37.500 van bijkomen. Het kán, zegt Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen, maar het is niet eenvoudig. Wat zijn de knelpunten?

De locaties

Geschikte plekken om flexwoningen neer te zetten liggen niet voor het oprapen, zegt Reedijk. “Maar in de meeste gemeenten zijn ze er wel.” Alleen, niet zelden krijgen gemeenten te maken met omwonenden die de aangewezen plek juist helemáál niet geschikt vinden.

Die weerstand heeft soms met verouderde beelden te maken. Veel mensen denken dat een flexwoning hetzelfde is als een containerwoning, en die zijn lelijk. “Dat is allang niet meer zo”, zegt Reedijk. “Aan veel flexwoningen zie je niet af dat ze verplaatsbaar zijn.”

Iets anders wat omwonenden soms kopschuw maakt voor flexwoningen, zegt Reedijk: “De gedachte dat daar ‘enge mensen’ komen wonen”. Vluchtelingen, arbeidsmigranten, maar ook mensen die vanwege een scheiding snel een woning zoeken, al die groepen kunnen in een flexwoning terecht komen. Maar omwonenden denken al snel aan overlast. “Als ze bezwaar maken, kan dat voor vertraging zorgen. Zeker als de lokale politiek onder druk van protesten gaat aarzelen.”

De financiën

Een flexwoning is niet duur in aanschaf, ongeveer een ton voor een eengezinswoning. Maar het bouwrijp maken van de grond en het aanleggen van voorzieningen kost ook geld. Exploitanten beginnen er pas aan als ze zeker weten dat ze de kosten eruit kunnen halen. Dat is lastig, want bij ‘gewone’ huizen hebben ze daar decennia de tijd voor, maar flexwoningen blijven maar tien jaar of vijftien jaar staan. Te kort om de investeringen terug te verdienen.

Het helpt wel dat minister De Jonge (volkshuisvesting) per woning 12.000 euro wil bijleggen. Wat ook helpt, is als een exploitant bij de bouw van flexwoningen al zeker weet dat hij ze na die eerste termijn van tien of vijftien jaar kan verplaatsen naar een andere locatie, zodat hij langer de tijd heeft om eraan te verdienen. Maar op zo'n tweede locatie kunnen opnieuw bezwaren van omwonenden opduiken, zie boven.

De procedures

Een flexwoning neerzetten kan veel sneller dan andere woningen. Maar reken er niet op dat het in minder dan zes maanden kan, zegt Reedijk. “Dat is al héél snel, dan moet er niets tegen zitten.”

Alleen al het regelen van de ontheffing van het bestemmingsplan kost acht weken, als alles geolied verloopt. Dan moet vervolgens de grond uiteraard bouwrijp gemaakt worden. Waarna de bouw zelf inderdaad heel snel kan.

Een knelpunt zijn vaak ook de nutsvoorzieningen: water, energie, riolering. Nutsbedrijven zetten woningen pas op de planning als die een postcode en een huisnummer hebben. Gewone nieuwbouw krijgt die lang voor een woning wordt opgeleverd. “Maar voor flexwoningen gaat het proces soms zo snel dat nutsbedrijven het niet kunnen bijhouden”, zegt Reedijk.

Tenslotte kan ook gebrek aan ambtelijke capaciteit bij gemeenten nog voor oponthoud zorgen. “De afdelingen die zich hiermee bezighouden, zijn niet groot meer.”

De fabricage

Flexwoningen worden grotendeels in de fabriek voorgeproduceerd en vervolgens in een korte bouwtijd op een locatie neergezet. Van personeelstekorten hebben ze minder last dan gewone bouwbedrijven, zegt Reedijk, omdat er voor de fabricage een ander soort werknemer nodig is. Materiaaltekorten, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, spelen wel een rol. “Sowieso is het geen kwestie van: vandaag bestellen, morgen geleverd krijgen.”

