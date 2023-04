KLM ‘verbaasd’ en Transavia ‘onaangenaam verrast’ door maatregelen Schiphol

Ergens tussen enthousiasme en ongeloof in, dat is de toon van reacties uit de omgeving op het plan van Schiphol om nachtvluchten te schrappen. “De luchthaven lijkt nu echt stappen te willen zetten”, stelt een stichting van omwonenden die zich verzet tegen geluidsoverlast voorzichtig vast. ‘Dit is wel een ander geluid dan we van Schiphol gewend zijn’, twittert Milieudefensie verbaasd. En Nederland Fossielvrij kan het bijna niet geloven: ‘Is het tij aan het keren?’

Opmerkelijk is het plan dat Schiphol maandagavond bekend maakte zeker, met als opvallendste maatregel het schrappen van nachtvluchten. Schiphol zit nu vast aan een maximumaantal vluchten van 32.000 tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends per jaar. Dat houdt tienduizenden omwonenden uit hun slaap, blijkt uit GGD-onderzoek: van bijna een kwart van de inwoners van Aalsmeer tot 13 procent in het veel verder weg gelegen Castricum.

Tien jaar geleden al is in overleg met omwonenden, gemeenten en de luchtvaart afgesproken dat het aantal nachtvluchten omlaag moet naar 29.000 per jaar, maar die afspraak is nooit uitgevoerd. Nu kondigt Schiphols interim-topman Ruud Sondag plotseling aan: op z’n laatst in 2025 gaat Schiphol om middernacht dicht. Na vijf uur ’s ochtends mogen er weer vliegtuigen landen, opstijgen kan pas na zessen. Volgens Schiphols rekensommen scheelt dat 10.000 nachtvluchten per jaar en neemt het aantal ‘ernstig slaapverstoorden’ met ruim de helft af.

‘De vakantiereiziger is de dupe’

Het plan leidt tot vreugde van omwonenden en onbegrip van luchtvaartmaatschappijen. KLM zegt ‘verbaasd’ te zijn dat Schiphol op eigen houtje maatregelen afkondigt, en niet samen met de hele luchtvaartsector. En Transavia, verantwoordelijk voor 55 procent van de nachtvluchten, is ‘onaangenaam verrast’. Transavia vliegt meerdere keren per dag op en neer naar vakantiebestemmingen, en dat kan alleen door heel vroeg te beginnen. Als toestellen langer aan de grond staan, wordt vliegen duurder. “Daar is de vakantiereiziger de dupe van,” stelt Transavia.

Schiphol laat het niet bij het beperken van nachtvluchten. De luchthaven wil ook privéjets weren. Ze telt er 17.000 per jaar en die zorgen voor buitensporig veel geluid en CO 2 -uitstoot. Ook wil Schiphol de lawaaiigste vliegtuigtypes stapsgewijs verbieden. En de aanleg van de tweede Kaagbaan, een plan waarvoor jaren geleden al grond is gereserveerd, hoeft wat de Schiphol-directie betreft niet door te gaan.

Ook wetten en regels stellen grenzen

Het is echt een omslag. Decennialang hamerden Schiphol, KLM en beleidsmakers in Den Haag op het economische belang van de luchtvaart. Dankzij Schiphol is Nederland bereikbaar vanuit alle uithoeken van de wereld. Dat is goed voor het vestigingsklimaat, zo heette het.

Maar de afgelopen jaren is de weerstand tegen de groei van Schiphol toegenomen. Vooral van omwonenden en van omliggende gemeenten, maar ook wetten en regels stellen grenzen. Zo heeft Schiphol nog steeds geen natuurvergunning. Omdat het ingewikkeld blijkt om binnen de geldende stikstofgrenzen te blijven, heeft de luchthaven nu een aanvraag ingediend voor 440.000 vluchten per jaar – terwijl het huidige maximum 500.000 is. Maar ook die beperkte vergunning is nog niet binnen.

Daarnaast loopt Schiphol tegen regels over geluidsoverlast aan. Omwonenden hebben daarover een rechtszaak tegen minister Harbers (infrastructuur) aangespannen. En omdat de manier waarop die de geluidsnormen handhaaft juridisch wankel is, bestaat de kans dat zij gelijk krijgen – voor Harbers een belangrijke reden om te koersen op krimp van Schiphol, naar 460.000 vluchten vanaf eind 2023 en 440.000 een jaar later.

‘Schiphollen’ kan niet meer

Interim-topman Sondag ziet dat een nieuwe koers nodig is. Hij neemt zelfs het werkwoord ‘schiphollen’ in de mond, wat critici gebruiken voor het gesjoemel met cijfers waarmee de luchtvaart steeds wilde bewijzen te kunnen blijven groeien. Schiphollen kan niet meer, zegt Sondag nu: het wantrouwen bij omwonenden moet weggenomen worden. “Het dogma van groei, groei, groei dat Schiphol jarenlang huldigde, houdt geen stand meer”, zegt hij tegen NRC.

Alleen maar goed nieuws dus voor luchtvaartcritici? Dat niet. Schiphol houdt vol dat vliegveld Lelystad open moet, een beslissing die het kabinet keer op keer heeft uitgesteld, onder meer omdat ook voor dat vliegveld een natuurvergunning ingewikkeld bleek. En uiteindelijk wil Sondag een stelsel waarin geluid en CO 2 -uitstoot de grenzen bepalen, niet langer maximumaantallen vluchten. Dan kan Schiphol dus alsnog groeien als vliegtuigen stiller en schoner worden.

Dat laatste roept bij omwonenden opnieuw wantrouwen op: dat is hen al te vaak beloofd. Sowieso houden zij een slag om de arm. “Ook buiten de nacht is er veel te veel vliegtuiglawaai”, zegt Jan Boomhouwer van de stichting achter de rechtszaak tegen Harbers. “Een eerste stap, meer is dat plan van Sondag niet.”

Lees ook:

Rechter buigt zich over ‘monsterklus’: moet krimp van Schiphol doorgaan of niet?

Een volle dag, met een leger aan advocaten, besteedde de rechtbank aan het krimpplan voor Schiphol. Dat plan moet van tafel, vindt de luchtvaart.