KLM gaat verder zonder coronasteun. Én zonder overheidsbemoeienis

KLM leunt niet langer op coronasteun van de Nederlandse overheid. In plaats daarvan kan de luchtvaartmaatschappij terugvallen op een syndicaat van veertien banken, bij wie ze terechtkan voor kredieten tot 1 miljard euro. Daarmee is KLM ook af van de voorwaarden die het kabinet aan de steun verbond, een bemoeienis waaraan de maatschappij zich steeds meer ging ergeren.

Het kabinet trok in juni 2020, toen het vliegverkeer vanwege de pandemie zo goed als stil was komen te liggen, 3,4 miljard euro uit om KLM van de ondergang te redden. 1 miljard daarvan was een lening, de rest was bedoeld als garantie voor leningen bij banken. Uiteindelijk hoefde KLM daarvan niet meer dan 942 miljoen euro te gebruiken, en dat bedrag heeft ze afgelopen zomer kunnen terugbetalen.

Nu is KLM er vrij zeker van niet opnieuw een beroep te hoeven doen op het steunpakket. ‘Positief nieuws’, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel erover, volgens financieel topman Erik Swelheim kan deze stap gezet worden dankzij ‘de sterke kaspositie van KLM en de goede vooruitzichten van de luchtvaart’.

KLM schoof steunvoorwaarde terzijde

KLM kreeg tijdens de coronacrisis van het kabinet trouwens ook bijna twee miljard euro loonsubsidie, 70.000 euro per werknemer, meer dan enig ander Nederlands bedrijf. Dat bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Wel is KLM de overheid nog bijna 1,4 miljard schuldig aan uitgestelde belastingbetalingen. “Wij zijn de Nederlandse staat dankbaar voor de steun”, zegt Rintel.

Behalve dankbaarheid riep het steunpakket de afgelopen jaren ook ergernis op bij KLM, vanwege de voorwaarden die eraan verbonden waren. Een staatsagent, Jeroen Kremers, hield toezicht op naleving daarvan, en die kraakte geregeld harde noten. Twee maanden geleden nog, in Kremers’ vierde rapport. Een voorwaarde voor de steun was dat KLM stevig bezuinigt, ook op de salarissen. Maar al een jaar geleden schoof KLM die voorwaarde terzijde. Vooral de piloten gingen er toen weer fors op vooruit.

Een vergoeding voor de inflatie vond de staatsagent nog wel redelijk, extra salaris daarbovenop niet. KLM voerde aan dat die salarisverhoging noodzakelijk was om op een krappe arbeidsmarkt genoeg piloten in dienst te kunnen houden, maar volgens Kremers klopt dat niet. Er is in Europa een overschot aan piloten, en de KLM-piloten verdienen al meer dan collega’s elders.

Herstel van de winst blijft achter

Kremers noemde de gang van zaken ‘zorgwekkend’, want volgens hem staat KLM er niet echt goed voor. KLM gaat ervan uit dat ze kan groeien tot boven het niveau van voor corona, terwijl het kabinet juist plannen maakt om Schiphol, KLM’s thuisbasis, te laten krimpen. Maar zelfs bij deze optimistische veronderstellingen, schreef Kremers, blijft het herstel van de winstgevendheid van KLM de komende jaren achter bij de doelstellingen van het steunpakket.

Dankzij het syndicaat van banken (met onder meer ABN Amro, ING, Rabobank en Crédit Agricole) hoopt KLM nu af te zijn van deze als hinderlijk ervaren bemoeienis. Het kabinet gaat het steunpakket nu evalueren, schrijven de ministers Harbers (infrastructuur) en Kaag (financiën) aan de Tweede Kamer. Over de vraag welke consequenties het krijgt dat KLM zich niet aan de steunvoorwaarden hield, laten zij zich niet uit.

Intussen staan kabinet en KLM recht tegenover elkaar rond het krimpplan van Harbers. Die wilde dat Schiphol vanaf eind dit jaar teruggaat van maximaal 500.000 vluchten per jaar naar 460.000. Dat plan vocht KLM aan bij de rechter, samen met andere vliegmaatschappijen, en met succes. Maar Harbers’ voornemen om Schiphol vanaf eind 2024 te laten krimpen naar 440.000 vluchten staat nog overeind, en ook daar is KLM mordicus tegen.

