KLM aanvaardde overheidssteun, maar niet de voorwaarden die erbij hoorden

KLM heeft de voorwaarden voor de coronasteun die zij van de regering kreeg ‘in ernstige mate’ geschonden, tot nu toe onbestraft. Ze pakte belastingontwijking door piloten nog niet aan, bezuinigde te weinig, is daardoor nog steeds kwetsbaar en zal bij nieuwe tegenslag misschien opnieuw niet op eigen benen kunnen staan, schrijft staatsagent Jeroen Kremers.

Het kabinet heeft instrumenten genoeg om KLM te dwingen alsnog te doen wat ze beloofd had. Nu overleg niets heeft opgeleverd, schrijft Kremers, ‘dient de overheid gereed te zijn voor het uitoefenen van macht en gezag’.

Kremers, die als staatsagent toezicht houdt op het naleven van de steunvoorwaarden, riep met vier eerdere rapporten al ergernis op bij KLM. Met zijn vijfde, afrondende rapport zal dat niet anders zijn. KLM denkt van die voorwaarden af te zijn sinds ze vorige maand meedeelde niet langer overheidssteun nodig te hebben. Ten onrechte, schrijft Kremers. Al was het maar omdat sommige beloften die KLM deed – maar niet is nagekomen – een looptijd hebben tot 2025 of zelfs 2030. De Tweede Kamer spreekt er donderdag over.

De overheidssteun, ter waarde van 3,4 miljard euro, moest van KLM weer een levensvatbare onderneming maken. Daarom stelde het kabinet bij de start van die steun, in 2020, als voorwaarde dat KLM stevig zou snijden in haar uitgaven. Dat is slechts ten dele gebeurd, stelt Kremers. Dit jaar heeft ze 250 miljoen euro minder bezuinigd dan afgesproken. Het tekort loopt op tot 475 miljoen in 2025.

Piloten traineren maatregelen

KLM heeft onder meer de hand gelicht met de afspraak te bezuinigen op salarissen. De laagst betaalde KLM’ers leverden inderdaad de afgesproken bijdrage aan het gezond maken van de luchtvaartmaatschappij, en de bedrijfstop ook. Maar de bijdrage van de best betaalden, de piloten, bleef vorig jaar 15 procent achter bij wat beloofd was.

Ook werkt KLM nog steeds mee aan belastingontwijking door piloten en cabinepersoneel. Een deel van hen woont in het buitenland, vaak Spanje, omdat hen dat tienduizenden euro’s aan belasting scheelt. Met steun van KLM, want die betaalt hen een vergoeding voor woon-werkverkeer van en naar Schiphol. Pilotenvakbond VNV blijkt in staat de door KLM beloofde maatregelen eindeloos te traineren.

Ernstig, vindt Kremers. KLM zelf is tevreden dat ze het van de overheid geleende geld heeft kunnen terugbetalen (op een belastingschuld van 1,3 miljard euro na) en dat ze weer winst maakt. Maar Kremers schrijft dat KLM nauwelijks eigen vermogen heeft. Vanwege de te magere kostenreductie bestaat het risico dat KLM bij nieuwe tegenvallers ‘weer moet aankloppen voor steun van de belastingbetaler’.

KLM ‘verbloemt en verdraait de feiten’

Doordat KLM een loopje nam met de voorwaarden heeft ‘het gezag van de overheid schade opgelopen’, schrijft Kremers ook. De luchtvaartmaatschappij deed dat vaak achter zijn rug om. Na verloop van tijd bleek de informatie die Kremers van KLM kreeg onbetrouwbaar en vaak moest hij er zelf, soms veel later, achter komen wat er gaande was. Zelfs het KLM-jaarverslag ‘verbloemt en verdraait de feiten’, stelt Kremers.

Het is niet aan hem, vindt Kremers, om te bepalen hoe het kabinet nu moet handelen. Maar hij schetst wel mogelijkheden. Het kabinet kan bijvoorbeeld bij de rechter een schadevergoeding eisen of KLM’s belastingschuld versneld vorderen.

Kremers stelt dat een toekomstig steunpakket – en dat dat ooit nodig is, is vanwege KLM’s zwakke vermogenspositie niet denkbeeldig – extra waarborgen moet bevatten. Hij oppert de methode van een soort bijna-faillissement; dan kunnen lopende cao’s worden opengebroken en wordt ook het ‘obstakel’ van dure piloten uit de weg geruimd.

