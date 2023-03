Klimop is een gehate plant en dat is zeer onterecht

Een onderwerp dat ik graag terug laat keren in het Natuurdagboek is de klimop. Klimop is een ten onrechte gehate plant. Mensen denken dat bomen last hebben van het gewicht van klimop. Dat is onzin. Toch wordt klimop overal bestreden, stiekem, door klimopwaanzinnigen. Midden in bossen tref ik oeroude klimopstammen van een decimeter dikte die zonder pardon zijn doorgezaagd.

Klimop is niet alleen onschadelijk, klimop is zelfs onmisbaar in de natuur. Vele dieren vinden er schuil- en woonplaatsen en ook voor de voedselvoorziening is klimop essentieel. In de herfst, als er nauwelijks nog bloemen zijn, bloeit klimop. De gele bloempjes gonzen dan van bijen, hommels, wespen en zweefvliegen en ook vlinders weten de plant te vinden. In de late winter en vroege lente, als de laatste bessen van het vorige jaar verschrompeld en verrot zijn, vormt klimop verse, donkerpaarse bessen. Houtduiven, Turkse tortels, spreeuwen, zanglijsters en merels zijn grootafnemers. Zodra ze terugkeren uit het zuiden, storten ook zwartkopjes en andere verreisde hongerlappen zich erop.

Bestrijden is geen gewenst gedrag

Dagelijks zie ik een of meerdere merelparen in de klimop in mijn tuin. Ik heb vier merels in de tuin; twee vrouwen en twee mannen, en beide paren zullen de klimop wel bezoeken, maar nooit tegelijkertijd. Meestal zit er één merel, soms twee. Ze happen de ene na de andere bes op.

In de vaak nog koude en voedselarme maand maart kunnen vogels een bessenleverancier als klimop ontzettend goed gebruiken. Het bestrijden van klimop is derhalve geen gewenst gedrag. Dat betekent niet dat we klimop overal onbekommerd zijn gang hoeven laten gaan, want dan raakt de tuin ermee bedekt en kruipt de klimmer rustig door kieren het huis binnen. Ik knip mijn klimop soms bij, en doe dat na de bloei en voor de bessen, in de zomer dus. Daarbij ga ik vooral de jonge loten te lijf, zodat ik de uitgebloeide bloemen annex toekomstige bessen ontzie.

Drie keer per week schrijft bioloog Koos Dijksterhuis over iets wat groeit of bloeit. Lees hier zijn eerdere Natuurdagboeken.