Klimaatplannen Rabobank verbeteren, ‘ING blijft achter, en dat is jammer’

ING zet de hakken in het zand, de Rabobank doet het beter. Dat is een van de belangrijke conclusies uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. “ING blijft achter en dat is jammer”, zegt onderzoeker Barbara Oosters van OxfamNovib.

De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerking van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal Protection. Een keer in de twee jaar rapporteert de organisatie over de prestaties van banken op het terrein van onder meer mensenrechten, klimaat en belastingontwijking.

Over het aanpakken van belastingontwijking zijn banken nauwelijks transparant, concludeert de Eerlijke Bankwijzer. Slechts drie van de acht banken (de Volksbank, Triodos en Van Lanschot) scoren een voldoende. ABN Amro, ING, Rabo, Bunq en NIBC presteren onder de maat.

Klimaatverandering tegengaan

Bij zeven van de acht banken zijn er sinds het vorige onderzoek in 2020 meer voornemens om bij de kredietverlening en investeringen klimaatverandering tegen te gaan. Dat komt vooral door Europese maatregelen die klimaatbeleid stimuleren, staat in het rapport.

ABN Amro ontwikkelde in verhouding tot de concurrentie minder plannen, staat in de Eerlijke Bankwijzer, en ING ging nauwelijks vooruit. “ING en ABN Amro schieten tekort, de Rabobank verbetert, ASN en Triodos zijn koplopers en die zijn nodig om de rest ook omhoog te trekken”, concludeert Oosters.

Twee jaar geleden had de Rabobank nog weinig plannen om klimaatverandering tegen te gaan. De bank is nu transparant over het voornemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen bij bedrijven die kredieten krijgen. “We weten natuurlijk nog niet wat daar in de praktijk van terechtkomt”, zegt Oosters. Maar als er plannen zijn, is later te onderzoeken wat daarvan terechtkomt en dat doet de Eerlijke Bankwijzer ook, voegt zij daaraan toe.

Plannen voor natuurbescherming

De Rabobank maakte de afgelopen jaren ook nieuwe plannen voor natuurbescherming. Zo zijn internationale protocollen voor bevordering van biodiversiteit ondertekend. Verder moeten bedrijven die geld lenen duidelijk maken hoe hun activiteiten schaarste van zoet water tegengaan. De Rabobank kan nog verbeteren door van bedrijven te vragen geen nieuwe activiteiten te beginnen in gebieden waar waterschaarste heerst en geen nieuwe plannen te maken die concurreren met ‘de behoeften van lokale gemeenschappen’.

‘Opvallend’ vindt Oosters de verbetering bij de kleine bank NIBC. Die kondigde vorig jaar aan om in fases de investeringen in fossiele industrie af te stoten. Daarnaast heeft NIBC na ASN het beste natuurbeleid.

ING scoort twijfelachtig op het terrein van klimaat en voldoende voor plannen voor natuur. Een van de aanbevelingen in het rapport is dat de bank meer criteria over natuurbescherming zou kunnen opnemen in contracten met toeleveranciers. Oosters vindt het teleurstellend dat ING zelf niet duidelijk maakt welke plannen op de plank liggen. ABN Amro doet dat wel, zegt zij. Die komt ook niet best uit het onderzoek, maar liet weten dat verbeteringen in aantocht zijn.

