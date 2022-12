Klimaatmuur rond Europese Unie is eerste ter wereld

De Europese Unie gaat CO 2 -belasting aan de grens heffen en wil zo andere landen verleiden een prijskaartje aan vervuiling te hangen.

Het is een wereldprimeur, de heffing op CO 2 -uitstoot aan de grenzen van de Europese Unie. De EU legt daarmee een klimaatmuur aan tegen vieze import. De heffing is onderdeel van het brede akkoord over de beprijzing van CO 2 dat vorige week rondkwam in Brussel. Meer bedrijven, sectoren en burgers gaan geld neertellen voor emissies. Het doel is ‘fit for 55’, zoals het in Brussel heet, het terugbrengen van de CO 2 -uitstoot met 55 procent in 2030.

Er is jaren gewerkt aan wat in jargon CBAM heet, Climate Border Adjustment Mechanism, en er gaan nog jaren overheen voordat het ingaat. Toch is het een opvallende doorbraak. De koolstofheffing legt een lat, waar vervuilers overheen moeten springen. Het is een boodschap aan andere landen om ook de uitstoot van CO 2 te gaan belasten.

Niet eenvoudig

Zo’n CO 2 -belasting optuigen is niet eenvoudig. Het begint met producten uit industrieën die nu onder het emissiehandelssysteem van de EU vallen, zoals staal, kunstmest, aluminium en cement. Binnen de EU hebben bedrijven nu emissierechten nodig om die te kunnen produceren. Maar pak ‘m beet een Chinese onderneming heeft die rechten niet nodig en kan toch staal in Europa verkopen.

Niet eerlijk, ziet de EU al jaren, en bovendien niet goed voor het klimaat. Die ongelijkheid kan ook veroorzaken dat vervuilers binnen de Europese grenzen hun heil elders zoeken. Dat leidt tot zogeheten ‘koolstoflekkage’: de uitstoot gaat gewoon door, maar dan ergens anders.

Nu valt het op dit moment met die oneerlijkheid nog wel mee. De vervuilende industrie krijgt namelijk van de overheid gratis emissierechten. Dat is nu nog een ruime hoeveelheid. Pas als ze meer nodig hebben, gaan ze de marktprijs voor CO 2 -uitstoot betalen, momenteel ongeveer 90 euro per ton. Het hele idee van het handelssysteem is echter dat die hoeveelheid gratis rechten ieder jaar kleiner wordt. Daardoor gaat de industrie het ook echt in de portemonnee voelen dat het broeikasgassen uitstoot en groeit de prikkel om groener te gaan produceren.

Groen hek

Een verdedigbaar mechanisme, alleen de wereld is groter dan Europa. Hoewel het gevaar van ‘koolstoflekkage’ volgens economen enigszins overdreven wordt door de industrie, is het wel onlogisch dat zeer vervuilende producten zomaar de grens kunnen oversteken. Het groene hek moet daar een stokje voor steken. Komt een stuk staal of een container kunstmest uit een gebied waar nog geen CO 2 -belasting is, dan gaat de kassa aan de Europese grens alsnog rinkelen.

De grensheffing moet een wereldwijd systeem van CO 2 -beprijzing dichterbij brengen. Dat zou een zeer effectief middel zijn om de klimaatdoelen te kunnen halen, is de algemene overtuiging. Behalve de Europese Unie, kennen zo’n zeventig landen of regio’s een prijskaartje voor CO 2 . Al deze systemen samen, vangen krap 24 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot, volgens cijfers van de Wereldbank. Idealiter wordt dat dus 100 procent.

Gratis emissierechten afgebouwd

Bij het instellen van de CO 2 -muur rond de EU is het wel op eieren lopen waar het de regels voor vrije handel betreft. Volgens afspraken in de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, moet het handelsverkeer zo eerlijk mogelijk verlopen. Dat betekent dat een grensheffing en het uitdelen van gratis emissierechten niet samen kunnen gaan. Europese bedrijven zullen die dus niet meer krijgen.

Nu is wel een nogal schappelijke afbouwregeling afgesproken. Vanaf 2026 moet de heffing er zijn. Pas vanaf dat jaar begint de vermindering van de gratis rechten die maar liefst negen jaar gaat duren. Reden voor milieu-organisaties om kritisch te zijn over het plan, dat duurt veel te lang. Maar toch, ook zij erkennen: het is een doorbraak.

