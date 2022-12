Klimaatdoelen botsen met biodiversiteit: Gelderland verbiedt windparken op en rond Veluwe

De provincie Gelderland gaat voorlopig geen windparken aanleggen in de Veluwe om kwetsbare roofvogels te beschermen.

“Een pijnlijk dilemma”, zo ziet Jan van der Meer, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, het besluit van de provincie om de aanleg van windparken op en rond de Veluwe voorlopig te verbieden. De realisatie van zeker vijftien windmolens wordt uitgesteld vanwege een kwetsbare roofvogel in het gebied. “We hebben niet alleen te maken met een klimaatcrisis, maar ook met een biodiversiteitscrisis”, stelt Van der Meer.

In het natuurgebied, dat een groot deel van de provincie beslaat, mogen de komende jaren geen windparken gebouwd worden. En in de zone van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe, is op dit moment slechts ruimte voor twee windparken, schrijft de provincie.

Conflict tussen klimaat en natuur

Het besluit van de provincie laat zien dat het behalen van de klimaatdoelen en het behoud van natuur niet altijd samengaan. Dat zit zo: enerzijds streeft de provincie ernaar om de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met ongeveer de helft te verminderen. Om dat doel te behalen is het belangrijk om zo snel mogelijk meer wind- en zonne-energie te realiseren.

Tegelijkertijd kampt de provincie dus met een biodiversiteitscrisis. Populaties van verschillende dier- en vogelsoorten nemen al enkele jaren af in het Gelderse landschap. “Vooral stikstof en droogte veroorzaken problemen”, ziet Van der Meer.

Maar ook windturbines kunnen de biodiversiteit in een gebied negatief beïnvloeden. “Gemiddeld ligt het aantal vogelslachtoffers nu rond de tien tot twintig per turbine per jaar”, vertelt Rob Vogel, afdelingshoofd bij Sovon Vogelonderzoek. Voor vogelsoorten die veel voorkomen in Nederland hebben deze aanvaringen nauwelijks impact op het voortbestaan van de populatie. Jaarlijks sterven meer vogels in het verkeer of door katten en de jacht.

Risico voor voortbestaan van de soort

Maar voor kwetsbare vogelsoorten betekent ieder sterfgeval een risico dat de soort definitief verdwijnt, zo waarschuwt Vogel. In de wet is daarom vastgelegd dat nieuwe windparken niet meer dan één procent van de normale vogelsterfte mogen veroorzaken.

Vooral de wespendief, een zeldzame roofvogel die de Veluwe als belangrijkste broedplaats heeft, dreigt boven deze norm uit te komen. Naar schatting zijn er op dit moment 94 broedparen op de Veluwe. Volgens de Natura2000-doelstellingen zouden dat er minimaal 100 moeten zijn. “Er hoeft op dit moment maar één wespendief tegen het rotorblad van een windturbine aan te vliegen en de provincie voldoet al niet aan haar doelstellingen,” legt Vogel uit.

Wespendieven tijdens de najaarstrek over de Kaukasus. Beeld Buitenbeeld

Binnen de toch al kwetsbare Veluwse natuur kan het verdwijnen van deze soort negatieve effecten hebben op het gehele ecosysteem. In 2021 was dat voor de werkgroep Regionale Energie Strategie Veluwe, een organisatie die verschillende Veluwse gemeenten vertegenwoordigd bij besluiten over de energietransitie, reden genoeg om te stellen dat er tot 2030 geen nieuwe wieken kunnen verschijnen op de Veluwe.

Camera die wespendief kan herkennen

Gedeputeerde Van der Meer verwacht dat het probleem voor die tijd al is opgelost: “We zetten de plannen voor nu even in de ijskast, in afwachting van een detectiesysteem.” Hij doelt daarmee op een camera-installatie die de wespendief van een grote afstand kan herkennen. Ook een proef in de Eemshaven waarbij een deel van de rotorbladen zwart worden geverfd om aanvaringen te voorkomen, stemt hem hoopvol.

“Maar ik verwacht dat het nog wel twee of drie jaar kan duren voordat deze methodes bewezen effectief zijn.” Onderzoeker Vogel heeft wel een oplossing die direct toegepast kan woorden: de windturbines in het gebied voortaan in de zomer uitschakelen. De wespendief verblijft alleen van begin mei tot half augustus in Nederland, de tijd wanneer er toch al weinig wind waait.

In dat geval zouden eigenaren van de windparken wel gecompenseerd moeten worden voor het verlies van hun opbrengsten. Daarvoor is volgens Van der Meer op dit moment niet genoeg geld. Tot die tijd zoekt hij naar een andere oplossing: “We blijven werken aan een én-én strategie, zowel de wespendief beschermen als windmolens blijven realiseren.”

