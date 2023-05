Klimaatdemonstranten verwachten actie van Rabobank bij jaarvergadering

Op de voorpagina van het klimaatprogramma van de Rabobank staan kinderen die jonge boompjes planten. De toekomst is aan de jeugd en aan de natuur, is de boodschap. In deze Our road to Paris maakt de Rabobank duidelijk dat de coöperatie de doelstellingen wil halen van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten.

Het halen van ‘Parijs’ betekent dat de bank in 2050 klimaatneutraal moet zijn. In Our road to Paris staat dat de bank dat ook wil en niet alleen bij de eigen activiteiten, zoals de verlichting en verwarming van kantoren, maar ook zoveel mogelijk bij de activiteiten van klanten die geld lenen.

Certificaathoudersvergadering

Milieudefensie vindt de plannen van de Rabobank te mager en gaat dinsdagavond demonstreren in Utrecht. Een groot aantal activisten, in het bezit van een certificaat, bezoekt de jaarlijkse certificaathoudersvergadering en vraagt van de bank de toezegging om tot 2030 de emissies van kooldioxide te reduceren met 45 procent ten opzichte van 2019. Dat moet gebeuren in de hele keten, dus ook bij de klanten van de Rabobank.

Eerder eiste Milieudefensie dat van Shell en won daarover een rechtszaak. Milieudefensie stelde de vraag de afgelopen weken ook op de aandeelhoudersvergaderingen van onder meer ING en Unilever. Alleen de bouwer Bam en autobouwer Stellantis verklaarden tot nu toe dat ze die 45 procent vermindering in 2030 willen halen. Milieudefensie overweegt een nieuwe rechtszaak tegen een bedrijf dat niet wil beloven dat de uitstoot met minimaal 45 procent omlaaggaat.

Boekhoudkundige emissies

De kans dat de Rabobank dinsdag belooft wat Milieudefensie vraagt is niet groot. In antwoord op vragen van Trouw stuurt de Rabobank namelijk een brief van drie weken geleden gericht aan Milieudefensie. Daarin staat dat de bank geen emissiedoelen voor 2030 stelt. De bank wil geen ‘reductie van boekhoudkundige emissies op onze bankbalans’, maar wil helpen bij het ‘verduurzamen van de reële economie’.

Hoe klanten precies geholpen kunnen worden, is voor een aantal sectoren nog niet altijd duidelijk, voegt de bank daaraan toe: meetmethoden en data kunnen nog verbeteren. De Rabobank wijst er ook op dat bedrijven zelf wel moeten willen en dat ook andere maatschappelijke organisaties en de overheid moeten meewerken.

Alleen financieel directeur aanwezig

Verder is volgens de brief namens de Rabo-top alleen de financieel directeur dinsdag aanwezig op de vergadering. Milieudefensie wordt uitgenodigd om op een ander moment te praten met de hoogste bestuurder, CEO Stefaan Decraene, maar de milieuorganisatie wil dat hij dinsdag naar de vergadering komt.

De Rabobank is met een marktaandeel van ongeveer 80 procent de grootste financier in de landbouw en heeft dus een belangrijke rol om de uitstoot van veehouders en andere agrarische bedrijven te verminderen. Voor de uitstoot van broeikasgassen kwam de landbouwsector in 2021 met 16 procent op de vierde plaats volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Minder geld uitlenen aan varkensboeren

De landbouw heeft invloed op het klimaat via de mest van koeien waaruit broeikasgassen als methaan en lachgas ontstaan. De Rabobank kan ook klimaatverandering tegengaan door minder geld uit te lenen aan varkensboeren. Voor een kilo vlees is gemiddeld vijf kilo plantaardig voer nodig. ‘Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat’, stelt adviesorganisatie Milieu Centraal.

Milieudefensie vindt dat het risico bestaat dat de bank via financiering van veevoerbedrijven die soja importeren uit Zuid-Amerika meewerkt aan ontbossing. Volgens de sector wordt deze soja duurzaam geproduceerd, maar Wouter Kolk van Milieudefensie vindt de controles niet waterdicht en het risico op ontbossing groot: “De sojaketen is schimmig”.

Ontbossing

De Rabobank stelt in de eigen klimaatplannen dat er geen financiering plaats heeft van klanten die bij ontbossing betrokken zijn of dat in het verleden waren. Maar een risico is nooit helemaal uit te sluiten.

Hoe gaat de Rabobank klanten helpen? In de plannen van de Rabobank staat onder meer dat er vaker rentekortingen worden geboden aan klanten die vooroplopen bij het tegengaan van klimaatverandering. De achterblijvers daarentegen moeten een hogere rente betalen. Een ander plan is om met klanten die meer dan een miljoen lenen te praten over hun acties voor het klimaat.

Meer kapitaal naar gas

Investeringen in olie gaat de Rabobank verminderen, maar er gaat meer kapitaal naar gas, dat nog steeds fossiele energie en kooldioxide levert maar schoner is dan olie. De Rabobank ziet gas als een transitiebrandstof, op weg naar volledig schone energie.

Milieudefensie is er niet gerust op. “De Rabobank wil wel, zeggen ze, maar waar leidt dat toe?”, vraagt Kolk van Milieudefensie zich af. “Ze volgen de regels van de overheid, leunen achterover en nemen niet de leidende rol op zich die hoort bij een belangrijke bank als de Rabo.”

