Klimaatdemonstranten Jasper en Elias bezetten Erasmus Universiteit: ‘Ik voel me minder veilig’

In de hoek van de aula staat een legergroene tent opgesteld. Het is een voorbode van wat er vermoedelijk komen gaat, hier aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds maandagochtend bezet een groep van zo’n zestig klimaatdemonstranten van OccupyEur de locatie, en ze hebben aangekondigd te blijven slapen totdat hun eisen zijn ingewilligd. Een van hun strijdpunten: het verbreken van de banden met fossiele bedrijven als Shell.

Rosa Luxemburg en Snelle Jelles

Die bezetting gaat er ogenschijnlijk gemoedelijk aan toe. In de zojuist opgezette leeshoek ligt de marxistische Rosa Luxemburg naast een zak katjesdrop, en een boek over dekoloniaal feminisme deelt een tafel met een pak Snelle Jelles. Op de grond maken de bezetters kleurplaten en spandoeken, en in een andere hoek geeft een jonge vrouw met roze haren de activisten een gratis knipbeurt. “Let op, geen professionele kapper”, waarschuwt een bordje.

Klimaatdemonstranten kunnen een gratis knipbeurt krijgen. Beeld Rosalie van der Does

Maar daaronder is de spanning voelbaar. Een vorige bezetting, eind november, werd door de mobiele eenheid beëindigd. De tien demonstranten die een menselijke ketting vormden, werden destijds vrij hardhandig verwijderd, en dat heeft veel kwaad bloed gezet. Dat neemt de organisatie vooral het college van bestuur kwalijk. Die had nooit de politie moeten inzetten tegen eigen studenten. Mede daardoor is de opkomst vandaag groter, denkt de organisatie.

Aan de neus getrokken en vooruit gesleept

Sociologiestudent Jasper was een van de tien demonstranten die er ook vorige keer al bij waren. Hij wil niet met zijn achternaam in de krant, omdat hij bang is een volgende keer preventief te worden opgepakt, wat onlangs ook enkele demonstranten van Extinction Rebellion overkwam. In november werd hij naar eigen zeggen door de politie aan zijn neus getrokken, over de grond gesleept en in een politiebus gegooid. “Het heeft me niet afgeschrokken. Maar het werd wel extra duidelijk hoe de universiteit er in staat.”

Maandagavond publiceerde de Erasmus Universiteit een uitgebreid statement over vergroening op de campus, volgens de instelling zonder te weten dat er uitgerekend de volgende ochtend een bezetting gepland stond. Zo riep de universiteit de ‘klimaatnoodtoestand’ uit, en wil het in de toekomst ‘per saldo een positieve impact hebben’ op het klimaat.

Toch besloten de demonstranten hun bezetting door te zetten. Het ontbreekt nog altijd aan concrete daden, menen zij. Woordvoerder van de demonstranten Elias Schenk: “Zelfs de relatief eenvoudige stappen zijn niet gezet. Nodig Shell niet meer uit op de carrièredagen, bijvoorbeeld”.

Universiteit wil beslissingen ‘als gemeenschap’ nemen

Maar dat is niet eenvoudig, zegt Ed Brinksma, voorzitter van het college van bestuur. “Veel carrièredagen worden georganiseerd door grote studentenverenigingen die heel anders over de materie denken. Dus al zou ik die beslissing zelf kunnen nemen, dan kreeg ik wel ruzie met een paar duizend andere studenten.” Daarom moet de universiteit ‘als gemeenschap’ een besluit nemen, zegt hij, en dat vergt tijd. Een vertragingstechniek, meent Occupy.

Een groepje jongens met kortgeknipte blonde haren blijft in de deuropening staan. Er wordt wat geginnegapt, een van hen trekt zijn telefoon om een filmpje te maken. Ze steken nogal af bij de vrij alternatieve demonstranten met hun lange en vaak felgekleurde haren. Ze gaan niet mee demonstreren, zeggen ze.

Klimaatdemonstranten halen een kopje koffie. Beeld Rosalie van der Does

Gefilmd en uitgejouwd door medestudenten

Schenk lijkt niet verbaasd. Na de vorige bezetting werd hen op de weg naar huis gefilmd en uitgejouwd door medestudenten die de actie maar onzin vonden. “Sindsdien voel ik me minder veilig op de campus.” Maar, zegt Jasper, de weerstand maakt hun bezetting des te waardevoller. “De Erasmus Universiteit heeft vrij veel economische vakken en een wat rechtsere studentenpopulatie. Het zegt veel dat het zelfs hier lukt om tweemaal een klimaatbezetting te organiseren.”

De volledige naam van Jasper is bij de hoofdredactie bekend.

Lees ook:

Nederlandse tak van Extinction Rebellion houdt vast aan radicale acties

De Britse tak van Extinction Rebellion zweert radicale acties vanaf nu af en gaat weer op de traditionele manier demonstreren. In Nederland willen de klimaatactivisten niets weten van die koerswijziging.