Klimaatbelofte houdt geen stand: meer olie en gas voor BP

Het Britse BP gaat zijn olie- en gasproductie verhogen. Het concern komt daarmee deels terug op een beslissing om die productie juist fors te verlagen.

Volgens bestuursvoorzitter Bernard Looney hebben de pandemie en de Russische aanval op Oekraïne extra duidelijk gemaakt dat energie beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Tegelijkertijd moet de CO 2 -uitstoot omlaag. Om die drie doelen te behalen, gaat BP meer investeren in olie, gas maar ook in hernieuwbare energiebronnen.

Tot 2030 stopt BP, dat kleiner is dan Shell en Exxon maar wel tot de grote oliemaatschappijen wordt gerekend, 8 miljard dollar extra in de productie van fossiele brandstoffen. De komende zeven jaar investeert het ook 8 miljard dollar extra in, onder meer, windparken, waterstof en de productie van biobrandstoffen. Dat de CO 2 -uitstoot door de hogere olie- en gasproductie toeneemt, neemt het concern daarbij voor lief.

Fossiel is winstgevender

De aankondiging van Looney, bij de presentatie van BP’s resultaten van 2022, is opvallend. Tweeënhalf jaar geleden maakte hij een vergroeningsprogramma bekend: onderdeel daarvan was een forse vermindering van de productie van olie en gas. BP zou in 2030 veertig procent minder olie en gas oppompen dan in 2019, beloofde Looney toen. Op die belofte komt hij nu deels terug. De olie- en gasproductie gaat wel omlaag, maar met 25 in plaats van 40 procent.

Naast de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van olie en gas speelt er mogelijk nog iets bij die beslissing. Beleggers waarderen ‘olies’ die weinig of niets aan vergroening doen, zoals Chevron en Exxon, hoger dan de concerns die jaarlijks wel een of meerdere miljarden in hernieuwbare energiebronnen steken, zoals Shell en BP. De winning van fossiele brandstoffen is doorgaans winstgevender dan de productie van hernieuwbare energie.

Looney schat dat de extra investeringen in olie en gas BP in 2030 3 à 4 miljard dollar aan extra brutowinst zullen opleveren. De investeringen in wat BP transition growth engines noemt (zoiets als: transitiegroeimotoren), zijn goed voor een extra brutowinst van 2 miljard, raamt hij. De daadwerkelijke winsten hangen natuurlijk af van de in 2030 geldende prijzen voor olie, gas en stroom.

Onder die ‘groeimotoren’ van BP vallen windparken, biobrandstoffen en waterstof, maar ook laadpalen voor e-auto’s en winkels in pompstations en de productie van stroom.

Eigen aandelen kopen

Waar 2022 voor Exxon en Shell in financieel opzicht een topjaar was – zij haalden recordwinsten van respectievelijk 56 en 42 miljard dollar – gold dat voor BP maar deels. De winst uit gewone bedrijfsvoering kwam ook bij BP op recordhoogte uit. Toch leed het bedrijf onder de streep (alle kosten meegerekend) een verlies van bijna 2,5 miljard dollar.

Dat kwam doordat het bedrijf 24 miljard moest afschrijven op zijn Russische bezittingen. BP had een flink belang in de grote oliemaatschappij Rosneft. Voor BP is het vertrek uit Rusland veel duurder uitgevallen dan voor Shell en Exxon. Voor Shell bedroeg die schade zo’n 4 miljard. Shells belangrijkste bezit in Rusland was een belang in een groot olie- en gasproject in Siberië, Sachalin 2. Shell is nu bijna weg uit Rusland: er werken nog een paar mensen aan de afbouw van activiteiten.

BP voert niet alleen zijn investeringen op, het laat ook zijn aandeelhouders meedelen in de winstvreugde. BP verhoogt zijn dividend en gaat eigen aandelen inkopen. Dat doen Shell en Exxon ook.

De hoge winst leidt wel tot extra belastingen. In het Verenigd Koninkrijk geldt inmiddels een belasting op extreem hoge winsten van oliemaatschappijen. Die kostte BP 700 miljoen dollar. Het bedrijf heeft ruim een half miljard opzijgezet voor het geval de EU zo’n belasting gaat invoeren. Shell reserveerde 2,3 miljard euro voor die extra belastingen, in de verwachting dat die er komen. Daarvan is tot nu toe 100 miljoen daadwerkelijk betaald: aan de Britse regering.

