Klimaatbeleid loopt tegen grenzen aan

Minister Rob Jetten voor klimaat en energie kwam woensdag niet alleen met een dik pakket maatregelen om de klimaatdoelen te halen, maar ook met een vergezicht op Nederland. Want waarom moet het hele energiesysteem op de schop? Waarom geven we 28 miljard euro uit voor het klimaat?

In 2050 wonen Nederlanders in goed geïsoleerde huizen, is energie goedkoop en zijn we onafhankelijk van landen die olie en gas exporteren. De economie draait om duurzame activiteiten. De natuur doet het goed en biedt verkoeling in de hete zomers, zo spiegelt Jetten de Nederlanders een een toekomstbeeld voor.

Hoe kom je in die duurzame toekomst? Allereerst door de klimaatdoelen in 2030 te halen, namelijk een besparing van 55 procent CO 2 -uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is nodig om klimaatverandering af te remmen. Nederland lag niet op koers en daarom zijn nu plannen bedacht die 22 megaton extra CO 2 -uitstoot moeten voorkomen. Er is voor gekozen om vervuiling duurder te maken en verduurzaming te blijven subsidiëren.

Elke sector komt aan de beurt. Zo moet de productie van elektriciteit in 2030 4 megaton minder CO 2 uitstoten. De industrie moet tegen die tijd 5 megaton extra besparen, naast de fikse opgave die er al ligt. Samen met transport en vervoer, de gebouwde omgeving, landbouw en andere sectoren telt dat op tot die 22 megaton.

Positief

Gaat het lukken? Het kabinet is er heel positief over. “Met dit pakket maakt Nederland in een keer de benodigde inhaalslag”, klinkt het vanuit de ministerraad. Maar Jetten geeft toe dat de grenzen van wat tot 2030 haalbaar is in zicht komen.

“We zien nu al dat het soms piept en kraakt”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Is de noodzakelijke infrastructuur tijdig gereed? Zijn er genoeg vakkundige mensen om het werk te doen? Zijn wetten en regels op tijd aangepast? Hoe lang duren de vergunningen? Op al die terreinen moet veel gebeuren. Pas als dat is geregeld, wordt duidelijk of Jetten zijn plannen kan uitvoeren.

Belangenorganisatie VNO-NCW zegt dat veel bedrijven graag willen verduurzamen, maar dat niet kunnen. Ze kunnen niet van het gas af en schonere elektrische installaties kopen, omdat er te weinig ruimte is op het stroomnet. Dat moet worden uitgebreid en dat kost tijd.

Daarnaast moet er voldoende groene elektriciteit en waterstof beschikbaar komen, zegt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De VNCI ziet de noodzaak om sneller te verduurzamen en zegt dat de chemische industrie fors wil investeren.

“Maar het is lastig om bedrijven te vragen méér te doen als de eerste projecten al tegen allerlei knelpunten aanlopen”, zegt Martijn Broekhof, hoofd klimaat, energie, innovatie en duurzaamheid bij VNCI.

Concurrentiepositie

De druk op de vervuilende industrie wordt met de nieuwe plannen vergroot. Zo wordt de Nederlandse CO 2 -belasting met twee jaar verlengd en ook verhoogd. Broekhof is bang dat de productie in Nederland te duur wordt. “We maken ons grote zorgen over de impact van het pakket op de concurrentiepositie, het verdienvermogen en de aantrekkelijkheid van Nederland.”

Maar tegelijkertijd werkt het kabinet ook aan ‘maatwerkafspraken’ met de grootste vervuilers. Bedrijven die willen vergroenen krijgen steun, omdat het kabinet ze in Nederland wil houden. Anders gaan ze in andere landen CO 2 uitstoten. ‘Liever groen hier, dan grijs elders’, zegt het kabinet.

Natuur & Milieu vindt dat het kabinet er nog nadrukkelijker voor moet kiezen om de vervuilers te laten betalen. Maar directeur Marjolein Demmers is wel tevreden dat er in ieder geval plannen worden gemaakt om dat duurzame visioen dichterbij te brengen. “Alle maatregelen die daaraan bijdragen zijn goed nieuws.”

