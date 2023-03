Klimaatactivisten Paul (55) en Tessel (47) worden vervolgd voor opruiing. ‘Ze willen ons intimideren, maar wij gaan door’

Activisten Paul Hendriksen en Tessel Hofstede van Extinction Rebellion stonden woensdag voor de rechter op verdenking van opruiing. ‘Wat we deden, lijkt ineens heel duister.’

Al jaren demonstreren ze tegen klimaatverandering. Dat deden Paul Hendriksen (55) en Tessel Hofstede (47) ook op de A12 in Den Haag. Eind januari, twee dagen voor de vijfde A12-blokkade, arresteerde de politie de activisten thuis. Justitie verdenkt hen van opruiing, omdat de activisten opriepen tot wegblokkades. Die blokkades zijn strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie.

Woensdag stonden de twee samen met zes andere activisten voor de rechter tijdens een inleidende zitting. Toen ze hun strafdossier lazen, geloofden ze hun ogen niet. Wekenlang deed de politie nauwgezet onderzoek naar de groep activisten.

De politie zette een agent in die meekeek in jullie chatgroepen op berichtendienst Signal. Tessel, jij beheerde die groepen en liet haar binnen.

Hofstede: “Ik kan me het chatgesprek met ‘Inge’ nog goed herinneren, want ik had er een apart gevoel bij. Er ging een heel kleine red flag omhoog, omdat ze direct zei dat ze zich wilde laten arresteren. Het voelt viezig. Je babbelt met iemand, maakt een grapje, en dan blijkt dat die persoon je zit te flessen. Ze stuurde zelfs spierballen-smileys. Die heb ik sindsdien nooit meer gebruikt.”

Hoe was het om jullie strafdossier te lezen?

Hofstede: “Het lijkt ineens heel duister wat we hebben gedaan. Terwijl we juist het goede willen doen en transparant zijn. In het dossier worden ook vreedzame acties opgesomd, waar we helemaal niet gearresteerd zijn.”

Hendriksen: “De politie probeert ons te portretteren als kernorganisatoren. Maar wat ons uiteindelijk ten laste is gelegd, gaat niet over organiseren, maar over wat we op Twitter hebben gezet.”

Het politieonderzoek leidde tot jullie aanhouding. Zagen jullie dat aankomen?

Hofstede: “Ik had een voorgevoel dat er preventief iets zou gebeuren. We hadden allerlei telefoonnummers op briefjes geschreven, zodat onze partners mede-activisten konden bereiken. En ik had een extra telefoon gekocht om aan de politie te geven als ze mijn telefoon in beslag wilden nemen. Mijn plan mislukte. Toen ze hier met zaklampen de tuin in liepen, hadden ze me al voor het raam zien zitten scrollen.”

Hendriksen: “Om zeven uur ’s ochtends stonden ze bij ons allemaal tegelijkertijd voor de deur, zodat we onze verhalen niet op elkaar konden afstemmen, alsof we drugscriminelen zijn. Onderweg in het arrestantenbusje naar Den Haag kreeg ik een steeds grotere glimlach op mijn gezicht. Dit gaat als een boemerang terugkomen bij de politie en het OM, dacht ik.”

Hofstede: “Ze willen ons intimideren. Juist omdat we gewone mensen zijn en geen grote boeven, denken ze misschien dat zo’n inbreuk op ons gezinsleven zorgt dat we stoppen. Maar zolang de regering doorgaat met fossiele subsidies, helpt dit allemaal om het onderwerp op de kaart te krijgen.”

Zijn jullie voorzichtiger geworden?

Hofstede: “Er zijn natuurlijk mensen die je honderd procent vertrouwt, maar zelfs dan weet je niet zeker of je veilig kunt praten. Kunnen we dingen nog wel hardop zeggen? Ik heb geen idee. Maar ik ga niet iedere keer als ik met iemand praat mijn telefoon uitzetten. We doen gewoon ons ding.”

Zijn jullie van plan opnieuw de A12 op te gaan?

Hofstede: “Ons gebiedsverbod is geldig tot april en de volgende blokkade staat gepland in mei. Als ze ons een nieuw gebiedsverbod geven, kan ik niet beloven dat ik braaf aan de kant blijf staan. Dan riskeer ik misschien een gevangenisstraf. Wij gaan door, het organisatiewerk heeft hier niet onder geleden.”

Hendriksen: “Of wij er de volgende keer bij kunnen zijn is van ondergeschikt belang. Als wij wegvallen, komen er honderd nieuwe mensen voor ons in de plaats. De geest is uit de fles, we zijn niet te stoppen.”

OM: Activisten staan niet boven de wet De officieren van justitie stellen dat de verdachten mensen thuis aanzetten om strafbare feiten te plegen door op te roepen tot de blokkades. “Activisten hebben bijna ongelukken veroorzaakt. De weg wordt overgestoken terwijl er auto’s rijden, vanuit een donkere tunnelbak. Het gedrag van verdachten, een drukke doorgaande weg blokkeren, had kunnen leiden tot wanordelijkheden.” Het OM weigert aan de zijlijn te blijven staan, zegt de officier van justitie, en stelt dat de activisten niet boven de wet staan. “We zijn niet blind voor de maatschappelijke discussie. Het is ook van belang dat klimaatactivisten niet meer is toegestaan dan wanneer er voor een doel wordt gedemonstreerd met minder draagvlak in de maatschappij.”

