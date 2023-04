Klimaatactivisten kapen aandeelhoudersvergadering ING. ‘Meneer van Rijswijk, wat u doet is misdadig!’

De aandeelhoudersvergadering van ING wordt maandag continu verstoord door klimaatactivisten. Milieudefensie herhaalt vragen aan de CEO van de bank, in voorbereiding voor een mogelijke nieuwe klimaatrechtszaak.

De grote hoeveelheid activistische aandeelhouders dwong ING zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dit jaar te verplaatsen, van het hoofdkantoor in Amsterdam naar het Muziekgebouw aan ’t IJ. De bijeenkomst die maandag volgt, lijkt soms meer op een absurdistisch toneelstuk dan op de aandeelhoudersvergadering van de grootse bank van Nederland.

CEO Steven van Rijswijk weet dat ze komen, maar dat hij oog in oog komt te staan met een Extinction Rebellion-activist in enkel een beha en een string, en met ‘ING uit fossiel!’ op het spandoek boven haar hoofd, moet ook voor hem een verrassing zijn geweest. Meermaals moet de politie eraan te pas komen om activisten af te voeren.

Gedurende de chaotische middag, en vanwege de vele onderbrekingen ook avond, passeert een breed scala aan emoties de revue. Woede, verdriet en wanhoop bij de pakweg honderd klimaatactivisten in de zaal, zeker de helft van de aanwezige aandeelhouders. Ergernis en verwarring bij andere aandeelhouders, zoals André Jorna uit Veldhoven, die de ING-top namens de beleggersvereniging vraagt strenger op te treden tegen de ‘farce’ van roepende en zingende activisten. En ogenschijnlijke kalmte bij het bestuur, hoewel voorzitter Hans Wijers zijn frustratie soms niet weet te verbergen. “In mijn ogen heeft dit niets met democratie te maken, of met klimaat. Dit is wangedrag, ook richting de andere aandeelhouders”, zegt hij na de zoveelste verstoring.

Na Shell gaat Milieudefensie achter andere ‘grote vervuilers’ aan

Beursgenoteerde bedrijven zoals ING zijn wettelijk verplicht om bij hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vragen van aandeelhouders te beantwoorden. Al langer gebruiken klimaatactivisten dit mechanisme om – door het opkopen van een aantal aandelen – duurzamer beleid af te dwingen. Maandag is het vooral Milieudefensie, dat met zo’n zeventig activistische aandeelhouders aanwezig is.

“We bezoeken ING als deel van een juridisch voortraject”, legt campagneleider Peer de Rijk uit. Nadat de rechter Milieudefensie gelijk gaf en oordeelde dat Shell minimaal 45 procent van zijn uitstoot moet verminderen in 2030, besloot de groep achter 29 andere ‘grote vervuilers’ aan te gaan. De activistische aandeelhouders gingen eerder dit jaar naar de vergaderingen van vier andere bedrijven, en vroegen de CEO’s daar om toe te zeggen om hun uitstoot in 2030 met 45 procent te verlagen. “Bam en Stellantis zeiden ja, Ahold en ABN zeiden nee.” Bij bedrijven die ‘ja’ zeggen gaat Milieudefensie onderzoeken of ze dit waarmaken, bedrijven die ‘nee’ zeggen lopen kans op een klimaatzaak, omdat hun beleid volgens Milieudefensie niet in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs.

Beeld Olaf Kraak

Groene transitie ‘niet van de ene dag op de andere’

In zijn verhaal aan de aandeelhouders profileert CEO Van Rijswijk zijn ‘prachtige bank’ als zeer groen. “We plaatsen duurzaamheid in het hart van al onze activiteiten.” Tegelijkertijd is ING de Nederlandse bank die het meeste geld verstrekt aan de fossiele industrie. ING voert de financiering voor groene energie op, maar wil ook niet overhaast stoppen met geld voor gas en olie, zolang er nog behoefte is. De transitie gaat niet van de ene op de andere dag, benadrukt Van Rijswijk.

Zes keer nemen activisten het woord om te vragen of ING minimaal 45 procent uitstootvermindering in 2030 gaat bewerkstelligen, met name in de keuze aan welke bedrijven het geld verstrekt, want daar zit de bulk van ING's uitstoot. Actrice en klimaatactivist Anniek Pheifer spreekt de CEO met waterige ogen toe. “Ik heb twee kinderen van 13 en 16. Van één van hen kreeg ik laatst de vraag: ‘Mama, ik kan mijn leven toch wel afmaken?’” Van Rijswijk doet in zijn antwoord geen toezegging over 45 procent minder uitstoot, kijkend naar bedrijven waar ING geld in steekt. Met fossiele bedrijven gaat hij liever het gesprek aan dan de financiering te stoppen.

Beeld Olaf Kraak

Zorgen om het dividend

Als Milieudefensie na de vragenronde over klimaat vertrekt, is dat voor Extinction Rebellion het startsein om met verstoringen te beginnen. Activisten zingen, fluiten, roepen en joelen. “Meneer Van Rijswijk, ik studeer stafrecht en wat u doet is misdadig”, roept een jonge vrouw de CEO toe. Medeactivisten worden liggend de zaal uit gesleept. Niet eerder werd een aandeelhoudersvergadering van ING zo verstoord, zegt woordvoerder Daan Wentholt.

Naarmate meer activisten zijn verwijderd uit de zaal, begint de rust langzaam terug te keren. Een opluchting voor aanwezigen als Jan Groeneweg, al veertig jaar aandeelhouder. Hij stoorde zich voorafgaand in de foyer al aan de activisten, die buiten met spandoeken voor het raam stonden. “ING weet zelf heus wel hoe ze het bedrijf moeten runnen. En een bedrijf moet nu eenmaal winst maken om te bestaan.” Zelf maakt hij zich ook zorgen, al is het over iets anders. “Het dividend. Dat is als aandeelhouder toch het belangrijkst.”

