Klimaatactivisten breken door hekken: ‘Tata is toxic’

Klimaatactivisten zijn zaterdag ondanks een verbod toch binnengedrongen op het terrein van Tata Steel in Velsen. Onder luid gejuich braken ze de hekken open.

Zo’n 500 actievoerders zijn inmiddels enkele uren op het terrein van Tata Steel. Er wordt gepraat, gediscussieerd, af en toe roepen ze leuzen en op hekken zijn spandoeken opgehangen. ‘Tata is toxic’ en ‘Ziek van deze fabriek’. Aan de andere kant van het hek: een berg kolengruis. De actievoerders knipten na een korte demonstratie een hek open. De politie greep niet in. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Blijven ze? Wachten ze tot ze worden weggesleept? Of gaan ze wellicht toch naar de meest bekritiseerde installaties op het Tata-terrein?

De activisten hadden eerder een actiekamp opgezet. Op zaterdag wilde organisator Greenpeace overgaan tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Op deze manier demonstreren had de burgemeester burgemeester Frank Dales van Velsen verboden. Hij liet bij wijze van waarschuwing al weten dat er ingegrepen kan worden als de Greenpeace-actie leidt tot gevaar of wanordelijkheden.

