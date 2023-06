Klimaatactivisten breken door hekken, Extinction Rebellion sluit zich aan

Honderden actievoerders zijn inmiddels enkele uren op het terrein van Tata Steel. Er wordt gepraat, gediscussieerd, af en toe roepen ze leuzen en op hekken zijn spandoeken opgehangen. ‘Tata is toxic’ en ‘Ziek van deze fabriek’. Aan de andere kant van het hek: een berg kolengruis. De actievoerders knipten na een korte demonstratie een hek open. De politie greep niet in. De persvoorlichter van Green Peace laat in ieder geval weten dat ‘de activisten niet uit zichzelf weggaan’.

Mensen van XR hebben zich inmiddels vastgeketend aan een spoorlijn net buiten het terrein van het bedrijf. Daardoor hebben staaltransporten van het bedrijf geen doorgang, meldt de actiegroep.Een woordvoerder van Tata Steel meldt in reactie dat er door de actie inderdaad geen treinen rijden. “Dus kan er geen staaltransport plaatsvinden van en naar de fabriek. Dit is verboden, gevaarlijk en risicovol.”

Op deze manier demonstreren had de burgemeester Frank Dales van Velsen vrijdag verboden. Hij liet bij wijze van waarschuwing al weten dat er ingegrepen kan worden als de Greenpeace-actie leidt tot gevaar of wanordelijkheden.

Tata ziet tentenkamp verrijzen rondom fabrieken, activisten maken zich op voor protestactie

Activisten bereiden een protestactie voor bij staalfabriek Tata in IJmuiden. Een actiekamp is opgezet, zaterdag wil organisator Greenpeace overgaan tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.