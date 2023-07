Klimaat, menselijk handelen en problemen bij landgebruik: bij bosbranden speelt het allemaal mee

Zie je nou wel: geen klimaatverandering, maar gewoon baldadigheid. Dat was zo’n beetje de algemene reactie van klimaatsceptici toen de burgemeester van Noord-Korfoe het vermoeden uitsprak dat de bosbranden op zijn eiland waren aangestoken.

Maar de werkelijkheid is complexer. Bij dit soort natuurbranden spelen bijna altijd verschillende factoren een rol, schetst Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar bossen aan de universiteit in Wageningen (WUR). “Branden ontstaan in de meeste gevallen door menselijk handelen”, bevestigt hij. “Maar de droogte en hoge temperatuur maken dat een brand zich zo snel kan ontwikkelen. Als de grond nog wat vochtiger is, gaat het een stuk minder hard.”

Ook het landgebruik is een belangrijke factor, benadrukt Nabuurs. “Op veel plekken in Zuid-Europa zie je dat mensen wegtrekken uit het landelijk gebied. Dan wordt het landschap niet meer beheerd, en bouwt zich veel meer brandbaar materiaal in een gebied op. Dat zag je bijvoorbeeld in Portugal bij verlaten eucalyptusplantages. Die verwilderen dan, er gaan extra struiken groeien en het toezicht verdwijnt.”

10 miljoen hectare

Branden horen tot op zekere hoogte bij de natuur, aldus Nabuurs. Ook blikseminslagen kunnen tot natuurbranden leiden. “In de uitgestrekte boreale bossen van Canada is het gebruikelijk dat er jaarlijks 1 à 2 miljoen hectare afbrandt. Dit jaar is dat 10 miljoen hectare. Dan is klimaatverandering wel echt een factor. Dat soort grootschalige branden horen in Zuid-Europa niet direct bij het systeem.”

Wat er tegen bosbranden te doen is? De remedie is ongeveer dezelfde als de gebiedsaanpak die in Nederland vanwege de stikstofcrisis wordt opgetuigd. Het risico op branden verkleint bij goed beheer en als er aandacht is voor de waterhuishouding. “Ook een diverser bos met veel biodiversiteit helpt tegen bosbranden”, zegt Nabuurs.

Teelten en toeristen

De mens zit die maatregelen nogal eens in de weg. Door intensieve teelten die het schaars beschikbare water aan de natuur onttrekken. Of door grootschalig toerisme dat op gespannen voet staat met natuur en biodiversiteit. “In Griekenland zijn er veel relatief kleine eilanden waar de natuur al onder druk staat”, vat Nabuurs samen.

Een geluk bij een ongeluk misschien: juist die natuur kan zich in de jaren na een brand ook weer herstellen. “Al kan het wel zijn dat er lokaal soorten verdwijnen en niet meer terugkeren.” Wat dat betreft houdt hij meer zijn hart vast voor bijvoorbeeld de naburige Turkse zuidwestkust, die twee jaar geleden zwaar getroffen werd. “Daar heb je bijvoorbeeld kleine gebiedjes met oude cederbossen die je nooit meer terugkrijgt.”

