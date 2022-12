Kleding doneren aan een goed doel? Heel fijn, maar liever geen fast fashion

Dekens, medicijnen, toiletartikelen, luiers en houdbare etenswaren. Tientallen organisaties die zich inzetten voor de mensen in Oekraïne zamelen dit al vanaf het begin van de oorlog in. Alhoewel het deze winter belangrijk is dat mensen warm blijven, is het beter om je kledingdonatie te vervangen door een gelddonatie, vindt het Nederlandse Rode Kruis. “Daarmee kunnen ervaren en lokale organisaties regelen wat er ter plekke nodig is”, zegt woordvoerder Bastiaan van Blokland.

Nadat Rusland Oekraïne binnenviel, werden in Nederland overal burgerinitiatieven uit de grond gestampt. Bussen vol donaties kwamen bij de Poolse grens aan met spullen om uit te delen aan mensen die het nodig hadden. Van alle benodigde levensmiddelen om Oekraïners te steunen, is er aan kleding een groot overschot. “Mensen willen helpen en geven graag spullen weg. Het doneren van kleding is laagdrempelig”, zegt Thamar Keuning van ReShare, de kledingafdeling van het Leger des Heils.

Te veel kleding

Keuning heeft de afgelopen tien jaar twee ontwikkelingen waargenomen: er wordt meer gedoneerd, maar de donaties zijn steeds vaker van slechte kwaliteit. Dit komt door het groeiende aanbod van fast fashion, oftewel ‘wegwerpkleding’, op de kledingmarkt. “We zullen mensen nooit vragen om te stoppen met doneren. Wel willen we graag dat mensen goed nadenken over wat ze kopen, wat ze wegdoen en waarom. Het zou fijn zijn als we met z’n allen betere keuzes maken”, aldus Keuning.

In Nederland wordt er jaarlijks meer dan zeventig miljoen kilogram textiel gedeponeerd in kledingbakken. Daarvan gaat zo’n zestig à zeventig procent naar het buitenland. Eerst naar Oost-Europa, daar wordt kleding gesorteerd op wel of niet herbruikbaar. Er wordt vervolgens veel verscheept naar landen in Afrika en Azië.

De overvloed van textiel zorgt daar vaak voor grote problemen voor zowel het milieu – alles wat niet meer gebruikt wordt, komt op een torenhoge afvalberg te liggen – als voor de lokale bevolking. Zij verkopen de afgedankte kledingstukken op overvolle markten en verwerken het textiel onder zware arbeidsomstandigheden.

Het sorteren van kleding kost ook veel tijd. Voor kleine nieuwe hulporganisaties is het een heel karwei en kunnen ze de hoeveelheden vaak logistiek niet aan. Zij vragen dan ook om te stoppen met doneren van kleding. Wel ontvangen ze nog graag warme winterjassen, slaapzakken en dikke truien.

Ervaren organisaties

“Bij willekeurige donaties worden de hulpvraag en het aanbod vaak niet goed op elkaar afgestemd", legt Van Blokland van het Rode Kruis uit. “Je wilt graag evenwichtig zijn in wat je uitdeelt en niet allerlei verschillende producten met verschillende kwaliteit.” Door middel van gelddonaties kan het Rode Kruis in één keer een groot aantal benodigdheden aanleveren. Voor internationale hulporganisaties, zoals het Rode Kruis, is dat effectiever, veiliger en doelgerichter.

Ook is het belangrijk dat mensen in conflictgebieden de regie over hun eigen leven behouden, aldus Van Blokland. “Mensen moeten de mogelijkheid hebben om zelf dingen aan te kunnen schaffen en niet iets in handen gedrukt te krijgen wat ze niet willen. Iemand moet bijvoorbeeld kunnen zeggen ‘doe mij maar een extra brood in plaats van die pampers’”. Steeds vaker doen organisaties zoals het Rode Kruis dit door middel van Cash and Voucher Assistance (CAV).

Bij CAV komt het gedoneerde geld direct aan bij een persoon, die vervolgens zelf kan kiezen waaraan die het uitgeeft. “Zo behouden mensen hun eigenwaarde omdat ze zelf een keuze kunnen maken, wordt de hulpvraag direct beantwoord en houden we de lokale economie draaiende”, weet van Blokland.

Lees ook:

De kledingbakken van goede doelen zitten vol met huisvuil

Inzamelbakken voor oude kleding worden steeds vaker gebruikt als dumpplek voor vuilnis. Goede doelen raken erdoor in de financiële problemen.

Kinderarbeid bij recycling van Nederlandse kleding in India

Kinderarbeid is een probleem in de textielrecycle-industrie van Panipat, India. Ook textiel uit de Nederlandse kledingbak wordt daar verwerkt.