Kelderende roebel dwingt Rusland tot forse renteverhoging

De Russische Centrale Bank heeft de rente in het land fors verhoogd: in één klap van 8,5 naar 12 procent. De bank deed dat tijdens een inderhaast georganiseerde noodvergadering. Belangrijkste doel is het ondersteunen van de roebel, de Russische munt, die de afgelopen twaalf maanden flink in waarde is gedaald. Ook moet de renteverhoging de inflatie afremmen.

De sterke daling van de roebel was hoogstwaarschijnlijk de reden voor het uitroepen van de noodvergadering. Maandag bereikte de koers van de munt een dieptepunt. Voor het eerst in ruim een jaar was een roebel 0,01 dollar waard: Russen moesten dus 100 roebel neerleggen voor 1 Amerikaanse dollar. Begin januari was dat nog 73 roebel. Door de lage waarde van zijn munt wordt het voor Rusland steeds duurder om grondstoffen en producten uit het buitenland te importeren. Dat vertaalt zich in een hogere inflatie.

De koers van de roebel is door de oorlog in Oekraïne in een achtbaan beland. Jarenlang kostte het 60 tot 75 roebel om aan een dollar te komen. Na de inval in Oekraïne schoot de waarde van de Russische munt omlaag: 120 tot zelfs even 150 roebel voor een dollar.

Handelsoverschot krimpt zienderogen

Daarna herstelde de munt zich snel. De verwachting was dat de Russische economie zwaar zou lijden onder de inval. Cynisch genoeg gebeurde het omgekeerde: de prijzen van olie en vooral gas schoten omhoog en de Russische staat liep binnen. Tegelijkertijd daalde de vraag naar buitenlandse producten. Met als gevolg dat de roebel enorm in waarde steeg. In juni 2022 kostte een dollar nog 52 roebel.

Juni 2022 markeerde de ommekeer. Sindsdien is de Russische munt geleidelijk aan minder waard geworden. Dat komt deels door de sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd, zegt Erik Jan van Harn, werkzaam bij Rabobank. Daardoor is het voor Rusland lastiger, en soms onmogelijk, om grondstoffen en goederen te exporteren. Het land mist dus inkomsten. Het handelsoverschot, dat grote vormen aannam direct na de inval, wordt kleiner en kleiner.

Het komt ook doordat Rusland nu kapitalen uitgeeft aan militair materieel. Van Harn: “Oorlog voeren is heel duur.” Daarnaast, vermoedt Van Harn, speelt mee dat valutahandelaren denken dat de oorlog nog lang zal duren. Hoewel de Russische economie, naar verwachting van het Internationaal Monetair Fonds én de eigen Centrale Bank, dit jaar nog met 1,5 of zelfs 2,5 procent groeit, pakt de oorlog uiteindelijk slecht uit voor de Russische economie.

Rijken omzeilen de regels

Mogelijk is tenslotte dat er de laatste maanden veel geld van rijke Russen uit het land is verdwenen of dat zij roebels hebben omgewisseld in andere valuta. Officieel is de export van kapitaal aan strenge regels gebonden. Maar Van Harn denkt dat er rijken zijn die die regels kunnen omzeilen. “Het is alleen moeilijk in te schatten in welke mate dat gebeurt.”

De renteverhoging heeft voor de staat overigens nadelen. Als er voor Russische producten en grondstoffen in dollars, Chinese yuans of Indiase rupees wordt betaald, levert dat in roebels gemeten meer op. De staat kan die roebels dan in het binnenland weer uitgeven: dat doet Rusland ook. Niet alleen aan wapens maar ook aan lonen. Rusland kampt, mede door de oorlog, met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Maar blijkbaar wegen de nadelen van die lage roebelkoers - duurdere import, meer inflatie en een tanend vertrouwen in de Russische economie - voor de Centrale Bank (en/of het Kremlin) zwaarder dan de voordelen.

