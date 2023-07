Kan de grootste deal in de geschiedenis van de game-industrie nog worden gestopt?

“We vechten hard”, zei Lina Khan donderdag nog strijdlustig, “als we denken dat er een wetsovertreding is”. Khan is voorzitter van de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC (Federal Trade Commission), en heeft haar pijlen gericht op Microsoft en games-ontwikkelaar Activision Blizzard.

Microsoft wil Activision voor 69 miljard dollar overnemen, maar daarmee zou het bedrijf veel te groot worden in de game-industrie. Althans, naar de smaak van de FTC: die vecht de geplande overname met alle middelen aan, uit angst dat Microsoft de games van Activision straks exclusief op zijn eigen platforms gaat aanbieden.

Activision heeft de laatste jaren vooral succes met de oorlogsserie Call of Duty. Die komt nu nog uit op zowel Xbox als Playstation. De FTC vreest dat Call of Duty-fans straks een Xbox moeten aanschaffen, als zij die nu nog niet hebben.

Op zich is het exclusief aanbieden van sommige spellen eigen aan de game-industrie. Zo kon je het dystopische schietspel Halo: Combat Evolved in de eerste jaren na de introductie van de Xbox in 2001 alleen maar op die console spelen.

Het gezellig vormgegeven actiespel Ratchet & Clank hoorde juist altijd echt bij Playstation en reeksen als Zelda en Mario zijn nog altijd alleen te spelen op Nintendo-platforms. Iets exclusief aanbieden is voor Xbox, Playstation en Nintendo een belangrijk concurrentiemiddel.

Het lukt niet het vermoeden hard te maken

Maar Xbox-eigenaar Microsoft die straks over alle spellen van Activision beschikt en de grootste daarvan misschien wel uitsluitend op de eigen platforms wil houden? Dat gaat de FTC te ver. Het is alleen moeilijk om nu al te bewijzen dat Microsoft dat straks ook daadwerkelijk zal doen met Call of Duty.

Zelf zegt het bedrijf dat niet van plan te zijn, maar dat heeft de FTC vaker gehoord. De waakhond wijst naar een eerdere overname door Microsoft uit 2021, die van game-ontwikkelaar Bethesda.

Microsoft zei vóór die deal tegen Europese mededingingsautoriteiten dat er ‘geen prikkel was voor Microsoft’ om de spellen van Bethesda exclusief aan te bieden. Maar toen de deal eenmaal rond was, kondigde Microsoft aan Bethesda-spellen als Starfield en Redfall alsnog exclusief aan te bieden, klaagt de FTC in een statement uit december.

Het lukt de waakhond vooralsnog niet het vermoeden ook voor deze keer hard te maken. In december verloor ze een rechtszaak om de overname helemaal tegen te houden, waarop de FTC het over een andere boeg gooide: een pauze aanvragen bij de rechter. De toezichthouder wilde meer tijd afdwingen om genoeg bewijs te verzamelen dat de overname een overtreding van de mededingingswet zou zijn.

Vanaf afgelopen vrijdag mocht de handtekening gezet worden

Vorige week dinsdag maakte rechter Jacqueline Scott Corley uit Californië ook met die aanvraag korte metten. De FTC kan nog steeds niet aannemelijk maken dat Call of Duty straks niet meer bij concurrent Sony Playstation te spelen is, oordeelde Corley. Sterker, de rechter lijkt er op basis van de hoorzitting van overtuigd dat juist méér mensen toegang zullen krijgen tot het spel, niet minder.

Om zorgen weg te nemen heeft Microsoft volgens rechter Corley toegezegd Call of Duty minstens tien jaar lang ook op Playstation te blijven aanbieden. Dat niet alleen, ook zou een overeenkomst zijn gesloten met concurrent Nintendo om het spel op de Nintendo Switch te lanceren.

De rechter was eveneens te spreken over het voornemen Activision-spellen meer aan te bieden op cloud-gaming-diensten, waar mensen met een Netflixachtig account toegang krijgen tot veel verschillende games.

Tot dinsdag kan de handtekening worden gezet

De FTC heeft er nog steeds weinig vertrouwen in en kondigde meteen een hoger beroep aan. Of het nog op tijd lukt de overname van tafel te krijgen is hoogst onzeker. Microsoft en Activision mochten vanaf vrijdagnacht hun handtekening zetten, en hebben daar tot dinsdag de tijd voor.

Intussen heeft Microsoft ook nog wat uit te vechten met de Britse mededingingsautoriteit CMA, die voor gamers in het Verenigd Koninkrijk evenmin heel blij is met de aangekondigde overname. Naar verluidt overweegt Microsoft nu andere bedrijfsonderdelen te verkopen in het Verenigd Koninkrijk, om zo minder machtig te worden en daarmee de Britse waakhond net genoeg te paaien om toestemming te krijgen.

