Kabinet wil snel kerncentrales gaan bouwen en kiest daarom voor bestaande technologie

De Nederlandse overheid wil vaart zetten achter het plan om twee kerncentrales te bouwen en heeft daarom al oriënterende gesprekken gevoerd met leveranciers van kerncentrales uit Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Frankrijk. China en Rusland vallen af. De bedrijven moeten binnenkort een technische haalbaarheidsstudie maken naar de bouw van de nieuwe kerncentrales in Zeeland.

Want Borssele is de voorkeurslocatie voor de nieuwe kernreactoren, bevestigt het kabinet vrijdag in een brief. Omdat de enige kerncentrale van Nederland daar al staat, is er kennis en nucleaire infrastructuur aanwezig. Zo wordt daar nu al chemisch afval opgeslagen. Ook is er genoeg ruimte voor nieuwe reactoren.

De Rotterdamse Maasvlakte is als tweede optie niet volledig afgevallen. Er komen studies naar de milieu-effecten van de nieuwe centrales, en naar de gevolgen voor het krappe stroomnet, en die kijken zowel naar Rotterdam als Borssele.

Het zou op beide locaties een grote opgave zijn voor netbeheerder Tennet om de elektriciteit van de nieuwe centrales op het net te brengen, want dat kampt nu al met capaciteitsproblemen. Daarbij speelt mee dat ook de elektriciteit van nieuwe windparken op zee in Borssele aan land moet komen. Maar op de Maasvlakte is de druk ook groot, omdat veel industrie daar meer elektriciteit gaat gebruiken.

In 2035 moeten de kerncentrales in bedrijf zijn. Het kabinet zegt voor kernenergie te kiezen omdat Nederland alle schone energiebronnen nodig heeft om de klimaatdoelen te halen en in 2040 geen broeikasgas meer uit te stoten bij de productie van elektriciteit. ‘Daarnaast is kernenergie onafhankelijk van weersomstandigheden en levert daarmee een bijdrage aan een stabiele energiemix.’

Nauwelijks CO2, wel kernafval

Het kabinet noemt kernenergie schoon, omdat er bij de opwekking nauwelijks CO 2 vrijkomt. Wel is het afval een groot probleem, omdat het duizenden jaren gevaarlijk blijft voor mensen. Milieuorganisaties en politieke partijen zoals GroenLinks en PvdA zijn daarom tegen nieuwe kerncentrales. Die vinden dat de overheid de miljarden die naar de kerncentrales gaan in wind- en zonne-energie en waterstof moet steken.

Wat technologie betreft, kiest het kabinet twee reactoren van de ‘derde generatie’. ‘Dit is het modernste type reactor op het gebied van veiligheid, bedrijfsduur, brandstoftechnologie en efficiëntie.’ Een belangrijke afweging is dat die centrales in andere landen al zijn gebouwd. ‘Hierdoor is er internationaal ruime praktijkervaring met de planning en financiering van deze techniek’, schrijft het kabinet. De overheid hoopt zo te voorkomen dat de bouw vertraging oploopt en veel duurder uitpakt dan gedacht.

Elke nieuwe kerncentrale zal een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt hebben. Dat hangt af van de leverancier die gekozen wordt. Naar schatting zouden de twee reactoren in 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie voorzien in 2035. De kerncentrale in Borssele is nu met een vermogen van 485 megawatt goed voor 3 procent van de elektriciteit in Nederland.

Verder moet de bestaande kerncentrale in Borssele langer openblijven, vindt het kabinet. Deze centrale is in 1973 in bedrijf genomen en komt in 2033 aan het einde van de levensduur. Eigenaar EPZ, Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, onderzoekt of het reactorvat een verlenging aankan.

Het kabinet wil deze regeerperiode definitieve besluiten nemen over de locatie, de technologie en de financiering. De aanbesteding moet in 2024 plaatsvinden. Mogelijke deelnemers zijn bijvoorbeeld Westinghouse uit de VS, EDF uit Frankrijk en Kopec uit Zuid-Korea.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zal de bouwplannen van de kerncentrales beoordelen. Die zal ook nagaan hoe veilig het is om een kernreactor dicht aan de kust te bouwen. De centrales gaan decennia mee en naar verwachting zal de zeespiegel stijgen. De ontwerpers moeten daar rekening mee houden.

Lees ook:

Borssele wil best twee nieuwe kerncentrales, maar daar moet wel wat tegenover staan

Angst voor een kernramp leeft in Borssele nauwelijks. Maar de Zeeuwen willen straks, als zij meer kernenergie gaan leveren, wel compensatie.