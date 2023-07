Kabinet wil nu precies gaan doen waar boeren in 2019 massaal tegen protesteerden

Minister Van der Wal studeert op een opvallende maatregel. Een maatregel waartegen boeren vier jaar geleden nog fel protesteerden. Nu zijn ze stil. Hoe kan dat?

Trekkerprotesten alom, op 14 oktober 2019. Boze boeren verzamelen zich bij acht provinciehuizen. In Groningen forceert een boer met een tractor de toegangsdeur. Diverse provincies zwichten voor die druk, zo is het beeld. Overijssel, Drenthe en, eerder die week al, Friesland trekken hun handen af van omstreden stikstofafspraken die provincies onderling hadden gemaakt.

Waarom de woede destijds zo groot was? Veehouders vonden toen dat een deel van hun vergunning werd afgepakt. Nu, bijna vier jaar later, wil natuurminister Christianne van der Wal (VVD) exact de maatregelen nemen waartegen veehouders toen massaal te hoop liepen. Dat kondigde ze aan in een brief aan de Tweede Kamer.

100 koeien in een stal voor 140

Waar gaat het om? Stel: een boer heeft een vergunning om maximaal 180 koeien te houden. In zijn stal passen 140 dieren. Maar die stal staat niet vol: de boer heeft er 100 koeien in staan. Welk aantal staat dan voor de hoeveelheid stikstof die een bedrijf uitstoot? Dat was in 2019 een groot twistpunt.

Welk cijfer telt, is van groot belang als een boer wil uitbreiden of zijn bedrijf wil verkopen. Boeren rekenen het liefst met 180 koeien. Dan is er de meeste ruimte om uit te breiden zonder dat er meteen een nieuwe vergunning nodig is. En als hij zijn stikstofruimte wil verkopen, bijvoorbeeld aan een andere boer, een projectontwikkelaar of de overheid, kan hij daar meer geld voor vragen dan wanneer de grens op 140 of 100 koeien ligt. Maar voor de overheid was die grens van 180 geen optie.

Wat moest de grens dan worden? Minister Schouten ging uit van 140, de capaciteit van de stal. De provincies rekenden met 100, de daadwerkelijke hoeveelheid koeien in de stal. Dat leidde tot felle protesten; boeren waren boos dat provincies voor een strengere lijn kozen dan de minister al deed. Toen die storm opstak, bleek al snel dat niet elke provinciebestuurder zich bewust was van wat er nou eigenlijk was afgesproken. Sommige provincies trokken de 100-koeien-afspraak daarom meteen weer in.

Rijk en provincies gingen vervolgens opnieuw in gesprek. Uiteindelijk werd de capaciteit van de stal – de 140 koeien dus – leidend. Om te voorkomen dat er alsnog meer stikstof in de natuur zou komen, mogen boeren wél maar 70 procent van hun stikstofruimte verkopen. De resterende 30 procent moet worden ‘afgeroomd’: die komt ten goede aan de natuur.

Alsnog naar 100 koeien

Maar van die afspraak wil minister Van der Wal nu af. Ze laat nu onderzoeken of de 100 koeien niet alsnog het uitgangspunt kunnen gaan vormen. Met de huidige regels blijkt het risico te groot dat de hoeveelheid stikstof in de natuur toch toeneemt, ondanks de 30 procent afroming.

Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het belangrijkste ‘stikstoflek’ heeft te maken met een verandering in het stikstofmodel. Sinds twee jaar telt bij een vergunning alleen stikstof mee die binnen 25 kilometer van een bron landt.

Bij een fabriek of weg waait het overgrote deel van de stikstof méér dan 25 kilometer weg. Bij een stal komt een groter gedeelte dicht bij de bron neer. Het gevolg: als een boer zijn stikstofruimte verkoopt om een fabriek of weg mogelijk te maken, blijft een groter gedeelte van de stikstof in het model buiten beschouwing. Er komt immers méér uitstoot buiten die cirkel van 25 kilometer terecht.

Toch blijft massale verontwaardiging van boeren nu achterwege. Waarom? Met de regeling voor piekbelasters en het mislukte landbouwakkoord over de toekomst van de vaderlandse landbouw leven bij boerenorganisaties grotere zorgen. Bovendien is in vier jaar gebleken dat stikstofruimte in vergunningen vooral iets waard is als Schiphol of Rijkswaterstaat die wil opkopen. Daar wordt dan weliswaar één stoppende boer rijk van, de rest van de boeren is er minder gelukkig mee: want dan verdwijnt er landbouw en komt er extra uitstoot van verkeer voor in de plaats.

Zo is de boerenstrijd van vier jaar geleden nu een achterhoedegevecht geworden.

