Kabinet wil fors afwijken van stikstofadvies Remkes: geen gerichte uitkoop piekbelasters

Koop snel en gericht de 500 tot 600 bedrijven met de grootste stikstofinvloed uit, adviseerde Johan Remkes. Het kabinet zit nu op een ander spoor: een vrijwillige uitkoopregeling waarvoor enkele duizenden bedrijven in aanmerking komen.

Het kabinet gaat fors afwijken van het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om de juridische patstelling in de stikstofcrisis te doorbreken. Zijn suggestie om binnen een jaar de 500 tot 600 grootste piekbelasters uit te kopen, blijkt in de praktijk onhaalbaar. Er komt daarom waarschijnlijk een vrijwillige regeling die zich op zo’n 3000 bedrijven richt. Dat blijkt uit meerdere bronnen rond de vele gesprekken die stikstofminister Christianne van der Wal deze week voert over deze piekbelastersaanpak. Vrijdag stuurt ze daarover een brief naar de Tweede Kamer.

De uitkoop van piekbelasters vormt misschien wel het heikelste punt uit het advies van Remkes. Er is haast bij. Sinds de Raad van State in 2019 het Nederlandse stikstofbeleid (de Pas) naar de prullenbak verwees, zit een grote groep van ongeveer 2500 bedrijven buiten hun schuld zonder vergunning.

Aanvankelijk hadden ze die niet nodig: een zogenoemde Pas-melding volstond. Na het stikstofvonnis van de Raad van State moet die vergunning er alsnog komen, maar dat gaat niet zonder stikstofruimte. Want bij elke ontwikkeling, ook de legalisatie van deze boeren zonder vergunning, moet eerst worden gegarandeerd dat de natuur daar niet onder te lijden heeft.

Het lukte de afgelopen drieënhalf jaar niet om die ruimte te vinden. Dat begint tot acute problemen te leiden: zonder vergunning zijn deze Pas-melders in feite illegaal in bedrijf. Voor enkele bedrijven in Overijssel dreigen binnen enkele maanden hoge boetes. De provincie moet daar van de rechter gehoor geven aan het verzoek van milieuorganisatie MOB om bij boeren zonder vergunning in te grijpen.

Heel gericht of een grotere groep

De snelle uitkoop van piekbelasters dient als wisselgeld om Pas-melders zo snel mogelijk te legaliseren. Dat moest wat Remkes betreft gebeuren door de grootste piekbelasters aan te pakken. Dan zou de maatregel slechts 500 tot 600 bedrijven treffen.

Maar dat plan loopt om diverse redenen vast. Remkes’ berekening gaat ervan uit dat de volledige uitstoot van bedrijven verdwijnt. Dat terwijl hij het lot van de piekbelasters al direct nuanceerde. Uitkoop zou niet de enige optie zijn. De uitstoot terugdringen met maatregelen was ook mogelijk. Maar in dat geval blijft een piekbelaster toch een – weliswaar kleinere – stikstofbron. Er zijn dan meer piekbelasters nodig om alle Pas-melders te legaliseren.

Daar komt bij dat niet elke piekbelaster mee zal werken aan een vertrek. En gedwongen uitkoop is geen optie als het doel is om er snel Pas-melders mee te legaliseren. Dwang gaat meestal gepaard met jarenlange juridische trajecten. Die tijd is er niet. Bovendien moet de stikstofruimte bij gedwongen uitkoop hoe dan ook naar de natuur gaan. De overheid kan immers alleen met sterke argumenten iemand laten stoppen. De slechte staat van de natuur kan zo’n sterk argument zijn; het legaliseren van een ander bedrijf is dat hoe dan ook niet.

Tussen de 2000 en 3000 bedrijven

Daardoor komt het kabinet dus uit bij een andere aanpak. Die richt zich niet zozeer op het wegnemen van piekbelasters met de grootste stikstofinvloed. In plaats daarvan komt er een regeling die in essentie net zo werkt als de uitkoopregeling die dit jaar al open stond. Daarbij komt een veel bredere groep in aanmerking dan alleen de top-500 piekbelasters. Het kabinet mikt naar verluidt op een aantal van tussen de 2000 en 3000 bedrijven.

Die hoeven dan niet noodzakelijk allemaal mee te doen. Zij krijgen enkele maanden de tijd om zich aan te melden. Komend voorjaar moet dan duidelijk worden welke bedrijven bereid zijn te stoppen en of zij gezamenlijk voor voldoende stikstofruimte zorgen om alle Pas-melders aan een vergunning te helpen.

De precieze invulling van de regeling is dan essentieel voor het uiteindelijke succes. Zo vormde een eventueel ‘beroepsverbod’ – veehouders mogen in de toekomst niet nog eens beroepsmatig dieren gaan houden – bij eerdere regelingen een drempel voor boeren om deel te nemen. Ook zal het kabinet de zekerheid moeten bieden dat er niet binnenkort een nog aantrekkelijker aanbod komt. Juist over dat soort criteria komt vrijdag waarschijnlijk nog geen duidelijkheid: die volgt over een aantal weken pas.

