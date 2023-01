Kabinet onduidelijk over klimaatkosten, Tweede Kamer kan zo controlerende rol niet uitoefenen

Het wordt de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt om te controleren hoeveel het kabinet uitgeeft aan klimaatmaatregelen. Het gaat jaarlijks om miljarden, maar hoeveel precies? Niemand die dat écht weet, zolang heldere definities uitblijven over wat geldt als een klimaatmaatregel.

Dat meldt de Algemene Rekenkamer, die hier op verzoek van de Kamer onderzoek naar heeft gedaan. Door alle onduidelijkheid kunnen klimaatuitgaven soms zelfs helemaal ‘uit zicht’ blijven, schrijft de Rekenkamer.

Met de komst van de Klimaatwet is het kabinet wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over haar klimaatbeleid, en alle uitgaven die daarbij horen. Dat doet klimaatminister Rob Jetten met zijn jaarlijkse Klimaatnota, waarin alle maatregelen en bijbehorende kosten staan opgenomen.

Afgaand op die nota zijn de totale kosten heel overzichtelijk: dit jaar trekt het kabinet bijna 6,8 miljard euro uit om klimaatverandering tegen te gaan, een bedrag dat overigens nog kan verdubbelen als de Kamer instemt met een nieuw klimaatfonds.

Geen controle

Maar de Rekenkamer heeft kritiek op de totstandkoming van dat kostenoverzicht. Minister Jetten verzamelt alle uitgaven van de verschillende ministeries namelijk niet zelf, maar vraagt die op bij het ministerie van economische zaken. Die heeft de kosten op haar beurt weer opgevraagd bij alle andere ministeries.

Economische Zaken controleert alleen niet hoe de ministeries tot hun kostenramingen waren gekomen, schrijft de Rekenkamer. Betrokken ministeries controleren op hun beurt weer niet altijd of de gemelde klimaatkosten wel goed worden opgenomen in het totale overzicht.

Wat de Rekenkamer vooral stoort is het gebrek aan heldere definities. Daardoor komen verschillende ministeries soms tot verschillende kostenplaatjes. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer de geraamde kosten voor het saneren van varkenshouderijen tussen 2020 en 2027.

Dat gaat in totaal 259 miljoen euro kosten, staat in de begroting van het ministerie van landbouw. Maar in een overzicht van alle klimaatkosten, opgesteld door het ministerie van economische zaken, staat slechts een kostenpost van 44 miljoen euro vermeld bij het uitkopen van boeren.

Een definitiekwestie, het uitkopen van boeren zou maar voor een klein deel kwalificeren als ‘klimaatmaatregel’. Maar heldere definities hierover ontbreken, hekelt de Rekenkamer. Ministeries mogen zelf bepalen in hoeverre zij iets als klimaatmaatregel bestempelen bij het opgeven van hun kosten.

Dat heeft iets arbitrairs: een andere minister zou misschien wel een veel groter gedeelte van die 259 miljoen euro tot ‘klimaatkosten’ rekenen.

Fossiele subsidies

Een ander voorbeeld zijn de uitgaven voor het aansluiten van windparken op zee. In de Miljoenennota komt het ministerie van financiën daarvoor liefst 150 miljoen euro goedkoper uit dan het ministerie van economische zaken in haar begroting.

Verder zijn er nog altijd veel vragen over ‘fossiele subsidies’, waartegen milieuorganisaties de afgelopen maanden veel protesteren. Duidelijk is dat het kabinet bedrijven uit de fossiele industrie jaarlijks steunt met miljarden aan belastingvoordelen, maar om hoeveel geld dat gaat is niet bekend.

Meer inzicht daarin zou de Kamer helpen bij het controleren van alle klimaatuitgaven, schrijft de Rekenkamer.

Als reactie op het Rekenkamer-rapport zegt minister Jetten toe dat hij gaat werken aan heldere definities voor klimaatuitgaven. Hij zal er ook op toe gaan zien dat alle ministeries deze definities consequent gaan toepassen. Jetten gaat niet in op de onduidelijkheid over fossiele subsidies.

