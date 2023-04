Kabinet is er eindelijk uit: 28 miljard en 120 maatregelen voor het klimaat

In 2030 wil de coalitie het streefdoel bereiken van 55 procent minder CO2-uitstoot vergeleken met 1990, en als het even kan richting de 60 procent gaan.

Na lange en moeizame onderhandelingen tussen de coalitiepartijen kwam het kabinet er woensdag dan eindelijk uit. Een pakket van maar liefst 120 maatregelen moet er voor zorgen dat het klimaatbeleid een extra impuls krijgt. Als er niets gebeurt haalt het kabinet de eigen doelstellingen niet, zo waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs. De afname van CO2 zou dan blijven steken op 39 tot 50 procent. Om de doelstelling alsnog te halen besloot het kabinet de CO2-uitstoot met nog eens 22 megaton te verminderen. Dat is 13 procent van de totale uitstoot in ons land.

Minister Rob Jetten (klimaat en energie) presenteerde woensdag na afloop van de ministerraad de plannen. Daarvoor is 28 miljard euro uit het Klimaatfonds beschikbaar voor de komende jaren. “Nederland zet de knop om”, zei hij. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.” Alle sectoren in de samenleving moeten hun steentje bijdragen, van burgers, landbouw, transport tot industrie. “Nederland moet een prettiger en schoner land worden om in te leven.”

Forse verhoging van CO2-heffing voor vervuilende bedrijven

Zo komt er 600 miljoen euro subsidie beschikbaar om de aanschaf van tweedehands elektrische auto's te stimuleren. Het netwerk van laadpalen in het hele land wordt verder uitgebreid. Automobilisten met benzine- of dieselauto's zijn juist duurder uit in de voornemens van het kabinet: zij betalen straks ‘enkele centen’ per liter meer aan de pomp. Dat komt omdat benzine en diesel wordt bijgemengd met biobrandstof. Werkgevers worden geprikkeld om voor hun werknemers het gebruik van elektrische auto's en het openbaar vervoer te stimuleren. In 2050 mogen in heel Nederland geen schadelijke uitlaatgassen meer worden uitgestoten.

De elektriciteitsvoorziening moet in 2035 geheel CO2-vrij zijn, mede door de komst van twee kerncentrales. De inzet is om meer groene energiebronnen te gebruiken, zoals meer zonne-energie op zee en het ombouwen van gascentrales voor het gebruik van waterstof. Er komt een forse verhoging van de CO2-heffing voor vervuilende bedrijven. Ze moeten twee keer zoveel CO2-uitstoot verminderen als afgesproken was. Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen moeten vanaf 2027 alle plastics voor minimaal 25 tot 30 procent bestaan uit hergebruikt materiaal.

Verduurzaming mag geen ‘feestje van de rijken’ worden

Er wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen. Ook voor zonnepanelen op daken komt meer subsidie beschikbaar. Zo kunnen ook midden- en lagere inkomens geholpen worden om klimaatbewuster te leven. De lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld worden, aldus Jetten. “Het kabinet wil de onzekerheid op dit punt zoveel mogelijk wegnemen.” Hoe dat er concreet uit komt te zien blijft onduidelijk. Maar volgens premier Rutte moet voorkomen worden dat verduurzaming ‘een feestje van de rijken wordt’. De belasting op energie voor huishoudens zal daarom verlaagd worden tot een bepaald gebruiksniveau. Wie meer verbruikt moet meer belasting betalen, wat nu nog niet zo is. In de zomer wordt dit plan voor huishoudens nader uitgewerkt.

In afwachting van het landbouwakkoord, waarover nog onderhandeld wordt, krijgt de sector de opdracht met 5 megaton minder uitstoot een forse bijdrage aan het klimaatbeleid te leveren. Zo moet de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zijn en niet langer afhankelijk van gas. Daartoe wordt een CO2-belasting ingevoerd. Een heikel punt is de subsidie van 30 miljard op fossiele brandstoffen, waar onder meer actiegroep Extinction Rebellion fel tegen protesteert. In 2028 schaft het kabinet het fiscale voordeel voor het gebruik van kolen af. In de Miljoenennota later dit jaar zal bekend worden gemaakt welke andere fiscale vrijstellingen zullen verdwijnen.

Ondanks de roep bij sommige partijen om de vliegtaks te verhogen, heeft het kabinet besloten dat niet te doen. Volgens Jetten was de verhoging van deze belasting dit jaar al aanzienlijk en kan beter per vliegveld genormeerd worden hoeveel broeikassen het mag uitstoten.

