Kabinet had zelf met landbouwvisie moeten komen, vindt oud-minister Veerman

Nu het landbouwakkoord van tafel is, is het kabinet aan zet. Oud-landbouwminister Cees Veerman hoopt op een andere koers. ‘Ik stuur regelmatig brieven naar het CDA, maar ik krijg geen enkele reactie.’

De neiging van Cees Veerman is om te zeggen: zie je wel, had maar naar mij geluisterd. “Maar ik wil niet overkomen als een ouwe zeur. Dat mensen zeggen: daar heb je hem weer.” Toch is zijn boodschap helder: het kabinet had niet moeten inzetten op een landbouwakkoord, maar op een landbouwvisie. “Dat is heel wat anders, want dan begin je bij het einde: hoe moet de landbouw eruit zien in Nederland in 2040?”

Afpakken

Natuurlijk, de oud-bewindsman heeft makkelijk praten vanuit zijn boerderij in het Zuid-Hollandse Goudswaard. Maar in de kabinetten-Balkenende was hij namens het CDA drie keer minister van Landbouw (2002-2007). En tussen de boeren in zijn Hoeksche Waard ziet hij hoe groot het wantrouwen is tegen de overheid.

Dat was ook de hoofdreden van LTO-voorman Sjaak van der Tak om het overleg over het landbouwakkoord af te breken. “In de hoofden van veel boeren zit het gevoel: ze willen mij mijn grond afpakken.”

Als het even anders was gelopen had niet landbouwminister Piet Adema, maar Veerman nu in het politieke middelpunt gestaan. Toen Henk Staghouwer aftrad als minister vanwege zijn veel te vage toekomstvisie op de landbouw en de ChristenUnie naarstig op zoek moest naar een opvolger, klopte toenmalig CU-leider Gert-Jan Segers aan bij Veerman.

Ondanks het feit dat Veerman christendemocraat is. “Ik was zeer vereerd”, zegt hij terugkijkend. “Maar mijns inziens zat er een weeffout in het kabinet. Er zijn twee ministers, een van landbouw en een van natuur. Ik voelde niets voor zo’n constructie, want het hoort bij elkaar. Ik heb toen bedankt.”

Dat Adema vervolgens aan de gang ging met het maken van een akkoord, zint Veerman niet. Waarom kwam er niet eerst een visie van het kabinet, waarvoor vervolgens draagvlak zou worden gezocht? “Om goed te zien, moet je ver kijken, anders wordt het puur pragmatisme. Dat zit ingebakken in de politiek en de huidige premier is het toonbeeld van dat pragmatisme. Durf verder te denken en neem even de tijd om te bepalen waar je heen wilt. Dat mis ik.”

Stilstaand denken

Veermans visie is geen wijsheid achteraf, vindt hij. Al in 2001 leidde hij een CDA-commissie die zich uitsprak voor duurzame landbouw. “Waren we er toen maar aan begonnen”, verzucht hij. Nog steeds probeert hij zijn partij in de gewenste richting te duwen. “Ik stuur regelmatig brieven naar de partij, maar ik krijg geen enkele reactie – zelfs geen ontvangstbevestiging. Pijnlijk. Dat is tekenend voor het stilstaande denken in het CDA.”

Met individuele Kamerleden heeft hij soms contact, partijleider Wopke Hoekstra had een hij een paar keer aan de telefoon, maar daar blijft het bij. Terwijl die partij straks moet bewegen. Het CDA wil heronderhandelen over de stikstofdeadline van 2030, zodra de provincies hun beleidsprogramma’s af hebben en er een landbouwakkoord zou zijn. Nu dat laatste er sowieso niet komt, is het in Den Haag een raadsel wat de partij wil.

Vlak voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was Veerman voorman van een brede coalitie van boeren, bedrijven en natuurorganisaties die met het plan Regie op ruimte pleitte voor een ‘omwenteling’ in de landbouw. Er moest een Deltacommissie voor de landbouw komen, stelt hij. Veermans idee: zet vijf goede mensen aan het werk, laat ze met scenario’s komen en houd daarover een debat. Zeg daarna: dat is de richting.

Basis

Die gedachte koestert Veerman nog steeds, al dringt de tijd. Het inschakelen van ervaren mensen, zoals oud-ministers, ziet hij nog steeds als een meerwaarde. Er liggen ook stapels aan studies van wetenschappers en andere deskundigen. “Maak daar gebruik van.”

Een oplossing die Veerman voor zich ziet is om alles per gebied te bepalen. Ga onder leiding van ervaren buitenstaanders in gesprek met boeren en burgers, zegt hij. Geef boeren de ruimte om neveninkomsten te genereren, wees daar soepel in. Zo krijg je draagvlak, aldus Veerman. “Het moet echt bij de basis beginnen.”

Want als het kabinet nu met een eigen ‘landbouwakkoord’ komt, ziet hij de reacties van de belangenverenigingen al weer voor zich. “Dat betekent weer protesten van boeren op straat met alle ellende van dien. Verschrikkelijk!”

Ziet Cees Veerman misschien een rol weggelegd voor zichzelf bij de oplossing voor dit complexe probleem? Als ervaren landbouwman kan hij toch een belangrijke rol pakken, als een soort opvolger van Johan Remkes? Het is even stil. “Daar geef ik geen antwoord op. Johan heeft het voortreffelijk gedaan.”

Maar na enig aandringen, zegt Veerman: “Je moet nooit ja of nee zeggen. Mijn rol is bescheiden. Maar ik ben boer in hart en nieren en zeer bekommerd om de landbouw. Daar wil ik het maar bij laten.”

