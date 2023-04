Kabinet geeft boeren nog even respijt

Zwaar geschut zet het kabinet in om de klimaatdoelen te halen in 2030. Het lijkt dit keer gericht op de industrie en de automobilist. De landbouw ontkomt uiteindelijk ook niet aan maatregelen, zei minister Rob Jetten van klimaat woensdag. De boeren krijgen slechts respijt bij het benoemen van concrete acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het wachten is op de boeren zelf. Een aantal belangenorganisaties, zoals LTO maar ook de club van biologische boeren, praat al een paar maanden met ambtenaren, natuurorganisaties en de voedingsindustrie over de toekomst van de landbouw. Er moeten plannen komen over klimaat, schoner water, een gezonde bodem, minder stikstof en hoe boeren straks toch genoeg geld kunnen verdienen.

Als er al een landbouwakkoord komt, is het de vraag of de afspraken ver genoeg gaan om de reductiedoelen voor kooldioxide te halen. Minister Rob Jetten van klimaat zei woensdag dat hij afwacht wat eruit komt. Als een akkoord uitblijft of als het onvoldoende is, gaat het kabinet zelf het initiatief nemen, zegt hij. Het doel is dat de agrarische sector tot 2030 de uitstoot moet verminderen met 5 megaton kooldioxide. Nu is de uitstoot 23 megaton.

Moeizame gesprekken

Nadat het kabinet eerder al aankondigde dat met het nemen van stikstofmaatregelen wordt gewacht op de uitkomst van onderhandelingen over een landbouwakkoord, zet nu ook Jetten de partijen verder onder druk. De gesprekken verlopen moeizaam. Toch hoopt landbouwminister Piet Adema dat er half mei een akkoord op zijn bureau ligt.

Broeikasgassen ontstaan in de landbouw onder meer door de vorming van methaan via mest. Ook leidt de kunstmatig lage waterstand tot oxidatie van het veen en zo ontsnappen er broeikasgassen en daalt de bodem. Verder is de glastuinbouw een belangrijke energiegebruiker en dus een fikse verspreider van kooldioxide.

Welke opties heeft het kabinet? Inkrimping van de veestapel ligt boven op de stapel van mogelijke maatregelen. Jetten meent dat met het uitkopen van boeren al 1 van de 5 megaton reductie is te realiseren. Het kabinet overweegt ook de waterstand in een deel van het veenweidegebied te verhogen. Voor de glastuinbouw is er al wel een maatregel duidelijk: er komt een CO2-heffing, maar daar staat tegenover dat tuinders extra subsidie kunnen krijgen voor energiebesparing.

