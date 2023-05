Kaag: Kan de rente op spaarrekeningen niet omhoog?

Terwijl de hypotheekrente aardig is opgelopen en bedrijven meer rente moeten betalen als zij geld lenen van banken, blijven de rentes op gewone spaarrekeningen laag. Voor grote banken is dat prettig: zowel ING als ABN Amro beleefde een lucratief eerste kwartaal.

Maar in politiek Den Haag leidden die grote renteverschillen tot ergernis. Minister Kaag (financiën) zei donderdag in de Kamer dat ze een gesprek wil met de grote banken. Ze wil van hen weten wanneer de rente op spaarrekeningen – bij de grootbanken nu nog geen 1 procent – omhooggaat.

Winst naar de aandeelhouders

Na ABN Amro, dat woensdag meldde dat zijn winst in het eerste kwartaal (523 miljoen euro) 50 procent hoger was dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, meldde ING donderdag een nog veel hogere winstsprong. De bank hield aan het eerste kwartaal een nettowinst over van 1,59 miljard, bijna vier keer zo veel als de 429 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Een deel van die extra winst sluist ING door naar zijn aandeelhouders. Naast het gewone dividend dat ING uitbetaalt, gaat de bank voor anderhalf miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Volgens bestuursvoorzitter Steven van Rijswijk heeft ING de financiële ruimte om dat te doen.

Een deel van de winstsprong is het gevolg van hogere inkomsten uit rentes. Het verschil tussen de rentes die de bank ontving op uitgeleend geld en de rentes die hij betaalde, bedroeg 4 miljard euro tegen 3,3 miljard vorig jaar. Verder speelde bij de winstgroei mee dat ING veel minder geld opzij hoefde te zetten voor leningen die waarschijnlijk oninbaar zijn.

Geen nieuwe zaken met Rusland

Vorig jaar reserveerde ING daarvoor nog 987 miljoen, vooral als gevolg van de toen net uitgebroken oorlog in Oekraïne. Het afgelopen kwartaal was dat 152 miljoen. ING doet sinds vorig jaar geen nieuwe zaken meer met Rusland. Wel bouwt het zijn aanwezigheid in het land af: ING had begin 2022 nog voor 6,7 miljard euro aan leningen aan Russische bedrijven uitstaan. Dat was eind maart teruggebracht tot 2,6 miljard euro.

Bij de presentatie van ING’s resultaten hield bestuursvoorzitter Steven van Rijswijk zich wat op de vlakte over de spaarrente: die rente gaat altijd ‘meer geleidelijk’ omhoog dan andere rentes, zei hij. Kaag erkende dat op dat haar beurt in de Tweede Kamer: er kunnen redenen zijn waarom banken een tijdje terughoudend zijn met het verhogen van de rentes op spaarrekeningen. Maar ze wil wel weten wanneer daar een eind aan komt.

Drie banken domineren in Nederland

Dat banken in Nederland erg traag zijn met het verhogen van rentes op spaarrekeningen bleek onlangs ook uit een onderzoek van medewerkers van De Nederlandsche Bank. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het Nederlandse bankenlandschap wordt gedomineerd door drie grote partijen: ING, Rabobank en ABN Amro. Dat zou de concurrentie niet ten goede komen. Daarbij zijn zij gebaat bij die grote renteverschillen.

Wel zijn buitenlandse banken de laatste maanden actiever geworden in Nederland. Met relatief hoge rentes – 2 procent – proberen zij spaarders te lokken. Maar een groot marktaandeel hebben zij niet. Ondanks de lage rentes blijven de meeste klanten gewoon bij hun eigen grootbank. Daarbij komt nog dat het lastig is om van bank te wisselen.

Lees ook:

Hogere rente een killer? Voor Nederlandse banken is het juist goed nieuws

Nederlandse banken staan er goed voor, vooral door de gestegen rente. Al brengt die ook risico’s mee.