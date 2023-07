Juni was warmer dan ooit

De afgelopen maand was de warmste juni ooit gemeten. De temperatuur wereldwijd lag ongeveer 0,5 graad hoger dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Daarmee is het hitterecord van juni 2019 verbroken.

Noordwest-Europa zag recordtemperaturen en ook delen van Canada, de VS, Mexico, Azië en het oosten van Australië waren aanzienlijk warmer dan normaal. Delen van Zuid-Europa en Turkije waren juist natter dan gebruikelijk, stelt Copernicus. Zo leidde extreme neerslag tot overstromingen in onder meer Turkije en Kosovo. Andere gebieden hadden te maken met veel droogte in juni. Hier en daar leidde dat tot ernstige natuurbranden.

El Niño wordt sterker

Door klimaatverandering waren de oceanen uitzonderlijk heet in juni en dat leidde ook weer tot de warme lucht. Onder meer het zeeoppervlak van het noorden van de Atlantische Oceaan was erg warm. Ook de zee rond Ierland en het Verenigd Koninkrijk had te maken met opmerkelijke hittegolven. Ondertussen werd de Stille Oceaan steeds warmer. Copernicus ziet daarin dat het natuurverschijnsel El Niño sterker wordt, wat mogelijk voor nog meer temperatuurrecords kan zorgen.

Copernicus meldde eerder al dat de eerste elf dagen van juni warmer waren dan ooit gemeten rond die tijd van het jaar. Daarmee was de temperatuur gemiddeld ook opgewarmd met meer dan 1,5 graad ten opzichte van voor het industriële tijdperk.

Warmste dag ooit gemeten

De Amerikaanse National Centers for Environmental Prediction (NCEP) meldde eerder deze week al dat maandag 3 juli wereldwijd de warmste dag ooit gemeten was. De gemiddelde wereldwijde temperatuur was volgens de NCEP ruim 17 graden Celsius. Het vorige record stamde uit augustus 2016, toen het kwik 16,92 graden aantikte.

Het was de afgelopen tijd erg heet in delen van de wereld. China gaat momenteel gebukt onder een hittegolf, met temperaturen van boven de 35 graden. In Noord-Afrika zijn temperaturen gemeten van bijna 50 graden. Zelfs op Antarctica was het ongebruikelijk warm.

