Jumbo gaat stoppen met sponsoring Max Verstappen

Daarmee trekt de keten zich verder terug uit het sponsoren van topsport.

De sportsponsoring door Jumbo kwam afgelopen jaar in een negatief daglicht te staan door het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd. Hij werd in september opgepakt, omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Het OM zei eerder dat de witwaspraktijken plaatsgevonden zouden hebben via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross. Eerder dit jaar werd al bekend dat Jumbo niet meer verdergaat met het sponsoren van de motorsport.

In een verklaring stelt Jumbo de afgelopen tijd de sponsoractiviteiten tegen het licht te hebben gehouden. Daaruit is ook het besluit naar voren gekomen om afscheid te nemen van Max Verstappen, die de keten al sinds zijn jonge jaren bijstaat. “Max is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster en een echte wereldkampioen. We zijn ontzettend trots dat we dit van dichtbij hebben mogen meemaken, maar het internationale podium past niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt met winkels in Nederland en België.”

Schaats- en wielerploeg

Jumbo blijft voorlopig nog wel sponsor van de gecombineerde schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Het contract daarvoor loopt namelijk nog tot en met 2024 en dat zal gerespecteerd worden. Maar als zich opeens een nieuwe sponsor voor die ploeg zou melden, waardoor Jumbo eerder als sponsor kan stoppen dan zou de keten daar ook open voor staan.

De huidige Jumbo-topman Ton van Veen zei eerder al in een interview met het AD dat de onderneming met de sponsoring van het wielrennen en schaatsen het hoogste bereikt heeft. “Sponsoring heeft een bepaalde cyclus”, stelde hij begin april tegen de krant. “Er komt een moment dat je moet bekijken of we hetzelfde bedrag blijven investeren. Het gaat om serieuze bedragen.”

Hoeveel geld er precies in de sponsoring van Jumbo omgaat, is niet naar buiten gebracht. Jumbo wil zich met zijn sponsoring nu vooral richten op lokale initiatieven. Ook blijft de keten partner van het Koningsontbijt en de Koningsspelen die jaarlijks worden georganiseerd. In de sportwereld is Jumbo verder nog actief in sponsoring van biljard. Of de super met die sportsponsoring door wil wordt nog bekeken. Daarover is volgens Jumbo “nog geen knoop doorgehakt”.

