Juli was de warmste maand ooit, maar hier is het koud. Hoe kan dat?

In Nederland is het al weken vooral koud, nat en herfstachtig, terwijl juli wereldwijd de warmste maand is sinds we over temperatuurmetingen beschikken. Onze kou heeft óók met die hitte te maken, legt Rob Groenland van het KNMI uit.

Bosbranden in Griekenland, extreme buien in Slovenië. Temperaturen boven de 45 graden in het zuiden van Italië, en nu weer een zeer zeldzame zomerstorm boven Scandinavië. De zomer van 2023 lijkt wel een aaneenschakeling van weersextremen. Heeft dat allemaal te maken met klimaatverandering, of bestaat er ook nog zoiets als ‘gewoon weer’?

“Het meeste weer is nog altijd een soort toevalsgenerator”, formuleert KNMI-meteoroloog Rob Groenland. “Maar daarin is opwarming van de aarde wél een element. Dat is een ingewikkelde mix.”

Juli was wereldwijd de warmste maand ooit. In Nederland is het al wekenlang amper 20 graden. Hoe kan dat?

“Voor het antwoord op die vraag moet je eigenlijk uitzoomen naar het hele noordelijk halfrond. Dan zie je dat het heel erg heet is in het zuiden van de Verenigde Staten, in Zuid-Europa en in delen van China en Zuid-Azië. Door die hitte is het temperatuurverschil met de Noordpool groter dan we normaal gesproken zien. Daardoor hebben wij te maken met een luchtstroom op 10 kilometer hoogte die sterker is dan anders. Dat zorgt voor sterkere westelijke winden en een koeler en wisselvalliger weertype in heel Noordwest-Europa.”

Betekent dit dat ook ons koele en natte weer een gevolg is van klimaatverandering?

“Zonder klimaatverandering zijn er ook hittegolven. Maar we zien wel dat die door de opwarming van de aarde in intensiteit en frequentie toenemen. Neem bijvoorbeeld de temperaturen van boven de 40 graden die we in 2019 voor het eerst in Nederland zagen. Daar heb je sowieso een combinatie van specifieke omstandigheden voor nodig, maar dan nog komen die temperaturen zonder klimaatverandering niet voor.”

“De hitte in andere gebieden van de wereld beïnvloedt nu ook opnieuw ons weer. Op zich is zo’n koelere zomerperiode in Nederland niet uitzonderlijk. Je zou kunnen zeggen dat die voor het grootste deel komt door dagelijks weer, maar dat klimaatverandering daarbij wél een stukje impact heeft.”

Hoe zit dat met de storm in Noorwegen en Zweden?

“We zien dat die ontstaat op de grens van de heel warme lucht in Zuid-Europa en die sterkere koele luchtstroom waar wij mee te maken hebben. De botsing van die weersystemen leidt tot lagedrukgebieden. Die verklaren de enorme buien in Slovenië van afgelopen weekend. In feite heeft dat gebied zich via de oostrand van Polen nu naar Scandinavië verplaatst. Door de aanwezigheid van de Oostzee, de Noordzee en de bergen in Noorwegen zorgt die storing nu voor heel veel regen en wind.”

Kan het ook zo zijn dat we erg snel elke vorm van uitzonderlijk weer toeschrijven aan opwarming van de aarde?

“Die neiging bestaat ook. Veel weer is helemaal niet te koppelen aan klimaatverandering. Maar soms is die link er ook wél. Het is duidelijk dat de snelle temperatuurstijging door de toename van broeikasgassen historisch behoorlijk uniek is. In het midden van de middeleeuwen zijn er bijvoorbeeld ook aanwijzingen voor een warme periode – maar wat we nu zien is wel forser, en de stijging van de temperatuur gaat sneller.”

“Voor ons als KNMI wordt het daarom ook steeds belangrijker om niet alleen te kijken naar het weer op korte termijn. Maar om juist ook de processen op lange termijn in de gaten te houden. Dat doen we bijvoorbeeld via World Weather Attribution, een internationale samenwerking waarmee we juist bij extreem weer in kaart proberen te brengen of klimaatverandering daarbij een rol speelt.”

