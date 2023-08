Juli 2023 was warmste maand ooit gemeten

Ook het zeewater was in juli warmer dan ooit. De Europese klimaatdienst Copernicus signaleert dat de temperatuur van het zeeoppervlak het hoogst was in de Noord-Atlantische Oceaan, en dan met name het deel van de oceaan dicht bij Europa. Bovendien bevestigt de klimaatdienst dat juli officieel de warmste maand was ooit.

De wereldwijde gemiddelde oceaantemperatuur lag ruim een halve graad boven wat gemiddeld was tussen 1991 en 2020. De Noord-Atlantische Oceaan was gemiddeld 1,05 graad warmer. "Deze hitterecords hebben ernstige gevolgen voor mensen en de planeet. Beiden worden blootgesteld aan steeds intensere extreme gebeurtenissen die vaker voorkomen", zegt adjunct-directeur Samantha Burgess van Copernicus.

Naast de hitterecords is er ook minder zee-ijs dan ooit in het Antarctisch gebied. Dat terwijl het daar juist winter is. Er ligt bovendien iets minder zee-ijs in het noordpoolgebied, maar bij lange na niet zo weinig als in juli 2020, toen het laatste record behaald werd.

Warmer zeewater kan de klimaatbalans al binnen enkele jaren verstoren