Jongeren en uitzendkrachten vaak de dupe van arbeidsongevallen

Van het inademen van schadelijke chemicaliën tot een aanrijding met een werkvoertuig, dagelijks gebeuren er ongelukken op de werkvloer. Ondanks een lichte daling in het aantal ongevallen werden er vorig jaar 3482 meldingen gedaan bij de Arbeidsinspectie, waarvan zestig ongevallen met een fatale afloop. In bijna de helft van alle arbeidsongevallen is sprake van ernstig, vaak blijvend letsel, blijkt uit de jaarlijkse monitor van de inspectie.

Opvallend is het hoge aantal jongeren en uitzendkrachten onder de slachtoffers. Tussen 2015 en 2021 ging het bij 22 procent van alle ongevallen om een uitzendkracht, terwijl het aandeel uitzendkrachten onder de werkenden maar 7 procent bedraagt. Volgens de Arbeidsinspectie doen uitzendkrachten vaker gevaarlijk werk dan mensen met een vast contract.

De meeste bedrijfsongevallen gebeuren in de afvalverwerking, industrie, handel, bouw, land- en tuinbouw, bosbouw en visserij. In 2021 kwam 67,5 procent van alle ongevallen in deze sectoren voor. Jonge uitzendkrachten werken relatief vaak in deze beroepen. Zij hebben vaker een gebrek aan kennis en vaardigheden, meldt de inspectie.

Minder competent

De bevindingen komen overeen met eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daaruit bleek dat uitzendkrachten vaak minder competent zijn dan vaste werknemers, en daardoor vaker de klos. Vakbond FNV is er ontstemd over. “Het is onverantwoord dat flexkrachten het gevaarlijkste werk doen, terwijl de werkgever hen het minst goed kent en dus niet goed op de hoogte is van hun kennis en vaardigheden”, vindt FNV-beleidsadviseur Marike Schooneveldt.

Ook jonge werknemers zijn kwetsbaar. FNV stelt dat jongeren onder de 25 jaar 30 procent meer kans hebben op een arbeidsongeval dan hun oudere collega’s. Schooneveldt: “In de Arbowet worden nu jongeren tot 18 jaar extra beschermd. FNV wil dat deze leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar jongeren tot 25 jaar.”

Veel ongelukken gebeuren met heftrucks, vaak omdat de bestuurder onvoldoende kennis over, of ervaring had met dit voertuig. Beeld ANP XTRA

Net als bij uitzendkrachten is een tekort aan training en ervaring vaak de reden voor een hoger risico. Jongeren werken ook vaker als uitzendkracht.

Niet geparkeerd

Bij ongelukken met voertuigen als heftrucks zag de inspectie dat bij 11 procent van de gevallen de bestuurder onvoldoende kennis of ervaring had om überhaupt op dat voertuig te gaan zitten. In bijna de helft van de gevallen ontbreken markeringen op de werkvloer. Die zijn nodig zodat personeel dat niets met het transport te maken heeft, ook niet op die plekken komt. Soms wordt het voertuig niet stilgezet of geparkeerd voordat de bestuurder iets anders gaat doen. Kennis daaromtrent is hard nodig, benadrukt de Arbeidsinspectie.

Kwalijk is dat nog steeds de helft van meldingsplichtige ongevallen onder de pet wordt gehouden. Een ongeval is meldingsplichtig wanneer er sprake is van dodelijke afloop, ziekenhuisopname of wanneer blijvend letsel wordt verwacht. In een significant deel van deze niet gemelde gevallen heeft het slachtoffer een flexibel arbeidscontract.

De inspectie vermoedt dat vaak zowel de werkgever als het uitzendbureau zich niet verantwoordelijk voelt om het ongeval te melden. Vanaf volgend jaar volgt er een ‘dubbele meldplicht’ voor zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau.

Wat deed de Arbeidsinspectie op Schiphol? Forse kritiek deze week op de rol die de Arbeidsinspectie speelde op Schiphol. Of liever gezegd: niet speelde. Bagageafhandelaars werken daar onder zware omstandigheden, met veel duw- en tilwerk in ruimtes waar ze niet eens rechtop kunnen staan. Maar de afgelopen twaalf jaar ging de Arbeidsinspectie nooit kijken hoe het er daar aan toeging. Tot uit onderzoek van Nieuwsuur en de NOS bleek hoeveel er mis is. Een week geleden, een paar dagen voor de uitzending van Nieuwsuur, ging de inspectie alsnog kijken. Op Schiphol werken zeven afhandelingsbedrijven, die elkaar de loef afsteken door zich goedkoop aan te bieden aan hun opdrachtgevers, de luchtvaartmaatschappijen. Juist als er zoveel concurrentie is, moet de inspectie goed toezicht houden, zei hoogleraar arbeid en gezondheid Allard van der Beek tegen Nieuwsuur.

Lees ook:

Ernstige ongelukken op het werk worden vaak niet gemeld bij de inspectie

Veel werkgevers weten niet dat bedrijfsongevallen meteen gemeld moeten worden aan de arbeidsinspectie. Onderzoek naar de oorzaak van een ongeluk blijft vaak uit.