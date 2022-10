Jonge mensen zijn overtuigd van de kracht van FNV: ‘Samen sta je sterker’

‘Het werkt om je collectief in te zetten’

De net afgestudeerde Sarah Boulehoual (24) is deze week lid geworden van de vakbond. “Ik wil de FNV graag steunen. Ik vind de resultaten die zij behalen indrukwekkend.” Ze noemt de cao-onderhandelingen die de FNV voerde met de NS een groot succes.

Boulehoual doet al twee jaar soortgelijk werk als de FNV; tijdens haar studie politicologie begon ze als beleidsmedewerker onderwijs bij de studentenvakbond LSVb. Ook kwam ze op voor studenten in de studentenraad van de Radboud Universiteit.

Nu ondersteunt ze studenten door hun behoeftes te inventariseren, rapporten hierover te publiceren, en ook door actie te voeren. “Ik geloof dat wanneer je je collectief inzet voor de rechten van medewerkers, dit echt werkt. Samen sta je sterker. Punt.”

Boulehoual kende de FNV al, ze werkt regelmatig met hen samen. Of het een ‘oudemannenclub’ is? Echt niet! “Mijn indruk van de FNV is dat het juist een leuke, jonge en gemixte club van harde werkers is.”

Hoewel ze voornamelijk lid is geworden zodat de FNV actie kan blijven voeren, is ze zich ervan bewust dat het ook handig kan zijn voor haar. “Als mijn arbeidsrechten ooit geschonden worden, weet ik tenminste dat ik geholpen word.”

Het zijn zware tijden, maar vakbond FNV merkt een positief effect van de crisis. De vakbond zag vorige maand ineens ‘een hele dikke plus’ in zijn ledenaantal: 4500 nieuwe mensen schreven zich in. Normaal krijgt de bond er naar eigen zeggen 2500 tot 3000 nieuwe leden per maand bij. Tegelijkertijd schreven minder leden zich uit, 2000 in september, normaal ligt dat aantal rond de 4000.

‘Wij werken hard zodat Gorillas miljoenen kan verdienen’

Eli is sinds september lid bij de FNV. “Met mijn lidmaatschap hoop ik dat mijn werkgever arbeidsrechten gaat respecteren.” Eli werkt bij flitsbezorgbedrijf Gorillas. Eli is niet zijn echte naam; die wil hij niet in de krant omdat hij bang is ontslagen te worden nu hij zich uitspreekt.

“Ik heb het nergens zo slecht meegemaakt.” Eli vertelt hoe Gorillas structureel werknemers onder het minimumloon betaalt. De laatste paar maanden verdiende hij net wat meer. Maar sinds september heeft Gorillas dit volgens hem weer teruggedraaid naar het oude bedrag.

Hoe lang een dienst ook is, een pauze nemen kunnen werknemers vaak vergeten. “In sommige loodsen kunnen mensen niet eens zitten, dan zie je mensen buiten staand snel hun boterham eten.”

Eli onderzocht zelf waar hij recht op had. Toen hij dit aan zijn manager voorlegde en vroeg waarom Gorillas zijn werknemers niet beter kan behandelen, kreeg hij geen antwoord. “Kom maar met meer mensen die klagen, zeiden ze. Dus dat probeer ik nu te doen.”

Hij hoopt dat de cao van flitsbezorgbedrijven met hulp van de FNV snel verandert. Ook hoopt hij dat meer mensen in deze sector lid van een vakbond worden, zodat ze inderdaad met meer zijn. “Wij werknemers werken hard zodat het bedrijf miljoenen euro’s kan verdienen. Ze kunnen ons op zijn minst iets meer salaris geven.”

Eli's volledige naam en contactgegevens zijn bekend bij de hoofdredactie.

