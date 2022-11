Johan Vollenbroek over bouwstop wegens stikstof: ‘Kabinet had dit kunnen weten’

“Het kabinet is verschrikkelijk dom bezig”, zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van de milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB). Hij heeft al in een vroeg stadium het kabinet geadviseerd een uitzondering te maken voor het bouwen van woningen en bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen. “Het gaat dan om bouwprojecten van groot maatschappelijk belang. Maar het kabinet vond dat niet nodig.”

De Raad van State haalde woensdag de vrijstelling van tafel voor bedrijven om een vergunning aan te vragen voor de stikstofuitstoot die vrijkomt tijdens de bouw. Het Rijk gaf de bouwers deze uitzonderingspositie een jaar geleden, als noodgreep om de woningbouw vlot te trekken. Het argument daarvoor: de stikstofemissie bij werkzaamheden is tijdelijk en meestal klein. De rechter oordeelt echter: als er extra stikstof vrijkomt, schaadt dat de natuur en is het in strijd met de Europese habitatrichtlijn.

Iitzondering voor woningen was heel goed mogelijk

Vollenbroek wijst erop dat ‘alle milieujuristen van Nederland’ dit oordeel van de Raad van State al lang zagen aankomen. “Iedereen weet dat de vrijstelling die het kabinet verleende juridisch niet houdbaar is. Waarom greep het zelf niet in? Een uitzondering voor woningen was heel goed mogelijk geweest. De bouw daarvan draagt heel weinig bij aan stikstofuitstoot.”

Het gaat Vollenbroek om de megastallen van koeienboeren en andere projecten waar veel stikstof bij vrijkomt. Het kabinet koos voor een vrijstelling voor alle bouwwerkzaamheden. Na de uitspraak van de rechter moet nu dus voor alle werkzaamheden worden bekeken wat de gevolgen zijn voor de natuur.

Vollenbroek concludeert dat het kabinet ‘geen visie heeft en geen lef toont’. “Wanneer dringt eindelijk eens het besef door dat Nederland zijn veestapel flink moet laten krimpen”, zegt hij. Alleen op die manier kan Nederland de doelstelling voor het klimaat en de natuur halen.

Een doorn in het oog

De stikstofcrisis begon in mei 2019 toen de Raad van State het Programma aanpak stikstof (Pas) van tafel haalde. Ook die was een gevolg van een rechtszaak aangespannen door MOB omdat door uitstoot van stikstof de natuur verslechtert.

Sinds die uitspraak, zegt Vollenbroek is er nauwelijks actie ondernomen om de uitstoot terug te brengen, behalve de maatregel om langzamer te gaan rijden op de snelwegen. Bedrijven proberen extra stikstofrechten te verwerven, bijvoorbeeld door boerderijen uit te kopen. Die handel in stikstofrechten is Vollenbroek een doorn in het oog; de bedrijven kunnen verder maar het helpt de natuur niet, stelt hij vast.

“Ondertussen wordt de manoeuvreerruimte voor het kabinet steeds kleiner”, meent Vollenbroek. Eerder heeft de rechter al vastgesteld dat zogenaamde emissievrije vloeren in veestallen geen zekerheid bieden dat de stikstofuitstoot daalt. Nu geeft de rechter aan dat ook bij bouwwerkzaamheden duidelijk moet zijn dat er geen extra stikstof vrij komt. “Het kabinet moet de wet aanpassen als Nederland werkelijk van plan is om de stikstofuitstoot terug te brengen.”

Lees ook:

Raad van State veegt vrijstelling op stikstofregels voor de bouw van tafel

De Raad van State zet een streep door de vrijstelling van de stikstofregels waarvan de bouw gebruik maakte.