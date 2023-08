Je tuin koel en klimaatproof maken? Dat wordt tegelwippen en een emmer water ingraven

Klimaatverandering zorgt voor de heetste zomer ooit. Hoog tijd om de tuin of het balkon klimaatbestendig te maken. Door tegels te verruilen voor planten, verkoel je je tuin en help je de biodiversiteit.

Misschien heeft u het gezien, het NK Tegelwippen is aan de gang. Het idee is simpel: tegel eruit, plant erin. “Het is een leuke en positieve manier om mensen duurzame keuzes te laten maken, zonder opgeheven vingertje”, zegt mede-initiatiefnemer Eva Braaksma van creatief bureau Frank Lee. “Je houdt water vast in je tuin, de biodiversiteit neemt toe, en groen werkt verkoelend.”

Frank Hoffmann, ecoloog bij Natuurmonumenten, kan het alleen maar beamen: “Het beste wat je kunt doen om je tuin te verduurzamen is je tegels te vervangen door planten.” Ook op een balkon kun je met planten een verschil maken. “Planten trekken insecten aan en hebben een verkoelende werking op hete dagen.”

Natuurmonumenten heeft tien tips voor mensen die hun tuin klimaatproof willen maken. Ook al lost een groene tuin de klimaatverandering niet direct op, maar het kan wel helpen om een aangenamere plek te creëren. Tegelwippen staat op nummer één. Andere tips die Hoffmann aanbeveelt: plaats een regenton (dat bespaart leidingwater), een drinkschaal voor vogels op een beschutte plek en maak je eigen compost.

Een speciekuip is ook een vijver

Waar niet iedereen direct aan zal denken, maar wel goed is voor het leven in je tuin, is het aanleggen van een vijver. Dat lijkt ingewikkeld, maar hoeft dat niet te zijn. “Hou het simpel”, zegt Hoffmann. “Je kunt gewoon een emmer of een speciekuip ingraven. Water erin, plantjes erbij, klaar.” Doe geen vissen in de vijver, benadrukt Hoffmann: “Vissen eten alle larven van kikkers en salamanders op. Hou het bij planten. Voor je het weet vliegen de libellen door je tuin.”

Is je tuin een grote grindbak? Dan doe je het niet veel beter dan je buurman met zijn tegelparadijs. “Grind absorbeert het regenwater beter dan tegels”, legt Hoffmann uit. “Maar als het droog en heet is, dan weerkaatst grind het zonlicht even fel als tegels.” En dat is niet echt aangenaam tijdens een hittegolf.

Bovendien is het onvermijdelijke worteldoek, dat vaak lelijk door het grind heen piept, geen groene stimulans. “Worteldoek laat weliswaar lucht en water door, maar houdt verder al het leven tegen”, aldus de ecoloog van Natuurmonumenten. “Regenwormen, pissenbedden en ander bodemleven maken geen kans, terwijl dat de grond juist in goede conditie kan houden.”

Dus dat wordt tegelwippen of grindscheppen. Meedoen aan het NK Tegelwippen kan daar een sportieve strijd van maken. In 2020 deden alleen Amsterdam en Rotterdam mee. In 2021 deden er al 81 gemeenten mee aan de competitie, en werden er ruim 1,5 miljoen tegels gewipt. In 2022 liep dat op naar 135 gemeenten en 2,8 miljoen gewipte tegels.

Dit jaar doen 173 gemeenten mee, en staat de teller al op 1,3 miljoen tegels, wat overeenkomt met de oppervlakte van meer dan twintig voetbalvelden. Deelnemers hebben tot 31 oktober de tijd, dus er komen nog de nodige voetbalvelden bij. Zeker als een gemeente als Venlo nog even gas geeft, want daar is volgens de online tussenstand (eind juli) pas één tegel gewipt. Arnhem ligt voorop met ruim 134.000 gewipte tegels.

De wipper van de maand

De organisatie doet er van alles aan om deelnemers te motiveren. Zo is er een lijflied (‘Wip, Holland, wip; laat de schep niet in je schuurtje staan’). En de ‘wipper van de maand’ moet inspiratie bieden aan de mensen die nog niet begonnen zijn. Om het makkelijk te maken bieden ruim twintig van de deelnemende gemeenten – waaronder Delft, Arnhem, Zwolle en Haarlem – een ‘tegeltaxi’ aan. “Als je van je zware tegels af wil, kun je daar hulp bij krijgen, dan hoef je ze zelf niet af te voeren”, vertelt mede-initiatiefnemer Braaksma.

Zijn de tegels eruit, dan adviseert Hoffmann om niet alleen planten, maar ook om een boompje te plaatsen, als de ruimte het toelaat. De schaduw van een boom zorgt voor veel verkoeling. “Dat kan echt een paar graden schelen.” Bomen plant je het best in het najaar. “Dan wortelen ze het best.”

Volgens Hoffmann is het belangrijk om tussen de beplanting de bodem te bedekken. De houtsnippers die tegenwoordig populair zijn raadt hij niet aan. “Gebruik je eigen snoeiafval. Dat helpt om het vocht in de bodem vast te houden. Dat is goed voor het bodemleven. Schoffel zo min mogelijk, want dan rakel je de boel onnodig op.” Gebruik in ieder geval géén tuinaarde waar turf of veen in zit. “De veenlagen die daarvoor zijn afgegraven houden normaal CO2 vast, die komt vrij als je het in je tuin gebruikt.”

Wil je je tuin klimaatproof maken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Leg de lat dan niet te hoog, zegt Hoffmann. “Maak het niet te moeilijk. Begin klein, wip een paar tegels, zet er wat planten in, en kijk wat er gebeurt. Als je het leuk vindt, kun je altijd nog broeden op een groter groen plan voor je tuin.”

De rubriek Groene gids beantwoordt praktische vragen over milieubewust(er) leven. Lees eerdere afleveringen hier terug.