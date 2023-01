‘Je kunt schapenhouders niet verplichten zoveel geld uit te geven aan wolvenrasters’

Vonkjes knisperen bij elke druppel die het wolvenraster van schapenhouder Ynze Oenema raakt. De stroom­draden werken door de regen niet goed. Het raster is sowieso niet optimaal, vindt hij. “Wolven die tussen de draden door springen, krijgen geen schok.” Dus aardde Oenema de een-na-bovenste draad met een zelfbedachte constructie. Wolven die het weiland in springen krijgen zo toch een optater, zonder aanraking met de grond.

Om rasters voor vijftien hectare te bekostigen, verkochten hij en zijn vrouw Marjoke 290 van hun 430 schapen. Met de maximale subsidie van 20.000 euro die provincies voor wolvenrasters toekennen, konden ze 140 schapen beschermen. Anders hadden ze 10.000 euro moeten bijleggen, en dat geld was er niet. Sindsdien bleef de wolf weg, na eerder drie aanvallen en elf dode schapen.

Onterechte kritiek

Toch laten veel schapenboeren wolvenrasters links liggen, zo bleek uit eerder onderzoek van Trouw. Kritiek dat ‘schapenhouders gewoon rasters moeten aanschaffen’ vinden de Oenema’s niet terecht. Aan de rasters kleven ook nadelen.

Oenema demonstreert. Het raster veert mee als hij erop leunt. Hij is bang voor ‘windkracht 7 en hoger’, waardoor de rasters kunnen omwaaien.

Mart de Vries: 'Ik vrees dat Overijssel pas in actie komt als het te vaak misgaat'. Beeld Herman Engbers

En tijd is kostbaar. “Twee normale draden zetten, kost drie uur”, berekent Oenema vlug. “Een wolvenraster heeft minimaal vijf stroomdraden, dat is precisiewerk. Bij ongelijk land is extra materiaal nodig. Je moet maaien, want gras geleidt de stroom weg bij aanraking. Dat kost een dag per week zonder inkomsten, waarmee je bedrijf minder rendabel wordt.”

Begin december zat landbouwminister Christianne van der Wal aan tafel bij de Oenema’s in het Drentse Wittelte. Ze beloofde de precieze effecten van de rasters te onderzoeken, ook op flora en fauna. Want ook de werking van de rasters staat soms ter discussie. Zo raken er dieren verstrikt in de stroomdraden. Oenema laat een foto zien waarop een gewei uit een kluwen oranje draden steekt. “Bzzt, bzzt”, doet zijn vrouw de stroomstoten na die het hert kreeg. “Het is een potentieel martelwerktuig. Ze sterven van de stress. En hoe ziet Nederland eruit met overal hekwerken?”

Manke schapen apart

In Overijssel is nog geen hek te bekennen. De Saasveldse schapenboer Mart de Vries en zijn vrouw Lineke lopen naar hun ‘kneuzenweitje’, voor het erf, waar zij hun manke schapen apart hebben gezet. Niezend en piesend rennen de dieren naar de omheining: twee stroom­draden op scheenbeenhoogte. Overijssel verstrekt geen subsidies voor wolvenrasters. De wolf zwerft daar alleen en heeft zich niet gevestigd. Onlangs naderde er één hun kudde.

En dus slaapt De Vries slecht. “Ik heb nog geen aanval gehad, maar het is wachten op een telefoontje.” Zijn 500 ooien grazen verdeeld over 100 hectare, een halfuur rijden verderop. Hij kocht er een hoop van de Oenema’s. “Ik wil alles doen om ze te beschermen, maar het moet haalbaar zijn.”

De rasterkosten zelf berekende hij op 60.000 euro, twee jaar winst. “Dan heb ik de arbeidsuren nog niet meegeteld. Wij verplaatsen de kudde elke week. Je kunt schapenhouders niet verplichten zoveel uit te geven. Voor mijn bedrijf betekent dat stoppen, want ik heb dat geld niet.”

Een luisterend oor

Een beschermde diersoort afschieten is voor minister Van der Wal geen optie. Daarvoor lopen er nog te weinig wolven in Nederland. Dit najaar zijn er minimaal achttien waargenomen volgens een nieuw rapport van meldpunt BIJ12.

“Liever niet”, zegt ook De Vries. “Al lijkt afschieten de enige oplossing als hij te dichtbij komt. Natuurlijk willen wij rasters, maar dat lukt alleen als wij maar een klein deel hoeven bij te leggen. Ik vrees dat Overijssel pas in actie komt als het te vaak misgaat. Het zou fijn zijn als iemand van de provincie alleen al even bij ons kwam kijken.”

Ook de Oenema’s willen een luisterend oor. Marjoke: “De provincie moet ook vanuit ons denken wat realistisch is. Veel problemen zie je van veraf niet.”

In Wittelte verschuift Ynze Oenema voorzichtig een zekering op zijn raster. Door de regen zit de zekering niet meer op de juiste plek. Hij krijgt het raster zonder schok weer op volle spanning. Dat zijn raster wekelijks een vrachtwagenaccu aan energie slurpt, neemt hij maar voor lief. “Ik maak nog een rondje over het weiland”, zegt hij ter afscheid. “Even kijken of alle schapen er nog staan.”

