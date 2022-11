Je huis verwarmen met onzichtbaar licht: is dat toch ook slim?

Ik pieker me suf over de slimste manier om mijn huis te verwarmen. De woonkamer zit wel goed, met dank aan de airco/warmtepomp die ik in maart aanschafte. Maar nu de winter nadert wordt de rest van het huis flink koud. Ga ik voor een dure tweede warmtepomp, of misschien infraroodpanelen?

Dankzij die airco halveer ik vermoedelijk mijn gasverbruik van 2000 naar 1000 kubieke meter per jaar. Met die resterende 1000 m3 houd ik de rest van het huis een beetje warm en vooral vochtvrij, maar niet warm genoeg om bijvoorbeeld aangenaam in mijn werkkamer of badkamer te verblijven. Bovendien wil ik helemaal van het gas af.

Een infrarood-paneel hoeft niet aan het plafond te hangen maar kan ook aan een muur of op pootjes zijn werk doen. En ze zijn er in tal van kleuren. Beeld Dynatherm

Daarom heb ik een eenvoudig en verplaatsbaar elektrisch kacheltje gekocht om bepaalde ruimtes af en toe goed warm te krijgen. Maar dat kacheltke slurpt stroom en doet waarvoor het bedoeld is: alleen heel plaatselijk verwarmen. Zodra mijn vrouw vanuit de warme woonkamer de hal in loopt, wordt zij bevangen door een soort grot-kou. En dat is toch ook weer niet wat je wilt.

(Bijna) hele kamer warm

Op aanraden van kennissen heb ik Richard Snoek van behaaglijkverwarmen.nl benaderd. Hij weet erg veel van infraroodpanelen. Die zijn als verwamingselement in opkomst, maar ik heb er eigenlijk nooit erg in geloofd. Ze zijn duurder dan kacheltjes en ze zouden ook slechts heel, heel plaatselijk verwarmen. Hang zo’n ding aan je plafond boven je bureau, dan word jij verwarmd en het bureau, en meer niet. Dat althans had ik begrepen.

Dat klopt niet, weet Richard Snoek mij duidelijk te maken: “Een paneel van 450 Watt kan een kamer van 3 bij 3 meter warm stoken. Het paneel straalt niet alleen recht vooruit maar ook opzij. De hele kamer wordt in principe bestreken. Maar het is een vorm van licht en dus kun je ook schaduw hebben waar niet wordt verwarmd. Denk aan je benen onder je bureau."

Behaaglijk

Zijn uitleg verbaast me: 450 Watt om een werkkamer helemaal te verwarmen? Dat lijkt erg weinig. Mijn kacheltje zorgt in een kwartier voor warmte in mijn werkkamer en doet dat met 2000 W, oftewel 0,5 kWh per kwartier. Maar dan is alleen de lucht warm, en zodra je het kacheltje uitzet, koelt het in de kamer ook weer snel af. Je moet het kacheltje op een ‘lage stand’ van 1100 W zetten om het warm te houden. Snoek: “Een infraroodpaneel verwarmt niet de lucht maar de meubels en de muren. Dat duurt weliswaar langer, maar als je het paneel uitzet, blijven die materialen warmte afgeven en heb je het dus langer behaaglijk.”

Als ik drie uur in mijn kamer wil werken, zet ik nu het kacheltje een kwartier op vol, dat kost dus 0,5 kWh, en daarna 2,5 uur op ‘laag’, is 2,75 kWh. Samen 3,25 kWh. Het IR-paneel zou ik een uur van tevoren kunnen aanzetten, en een uur eerder kunnen uitzetten. Dat paneel gebruikt dan drie keer 450 Wh, oftewel 1,35 kWh. Dat scheelt dus al bijna twee kWh bij een ochtendje werken, en als je meer uren verwarmt, wordt het voordeel van het paneel alleen maar groter. Bovendien is dan de hele werkkamer behaaglijk warm. En het paneel schakelt zelf uit als de gewenste temperatuur is bereikt.

Minder warmte nodig

'Behaaglijk’ is bij Richard Snoek een kernthema. “Je kunt wel lucht verwarmen, maar als je koude muren, meubels en ramen hebt, is het in die kamer toch niet echt behaaglijk. Die kou straalt toch ook op je af. En je wilt niet op een koude stoel en aan een koud bureau werken.”

Door die ‘behaaglijkheid’ kan de thermostaat ook wat lager, is Richards ervaring. Hij geeft het voorbeeld van een badkamer. Daar adviseert hij constant een temperatuur van 17 graden aan te houden. “Het IR-paneel zal tijd nodig hebben om de wanden op die temperatuur te brengen, maar als die is bereikt dan zit je boven de condenstemperatuur en slaat vocht niet meer neer op de wanden en de spiegel. Dat voelt veel prettiger aan. Iemand die dacht dat ze minstens 20 graden in de badkamer nodig had, wilde na een paar weken de temperatuur juist verlagen.”

Onzichtbaar is beter

IR-panelen heb je in soorten, maten en prijzen. De panelen van Richard Snoek zitten in het hogere segment. Snoek: “Het zijn geen standaard-panelen. Infrarood is licht met een lange golflengte. Maar je hebt IR-panelen met iets kortere en iets langere golflengtes. In het eerste geval is een deel van het infrarode licht nog zichtbaar en dat maakt de panelen minder efficiënt. Ik heb Duitse panelen die gemaakt zijn op basis van een onderzoek waarbij bleek dat infrarood van langere golflengtes beter presteert. Je hebt geen zichtbaar licht en de panelen worden ook minder warm, pakweg 80 graden in plaats van 110 tot 120 graden. Panelen die warm worden zorgen voor convectie: de lucht die er langs stroomt warmt op. Hoe warmer, hoe meer convectie. Het klinkt misschien gek, maar dat wil je niet. De IR-stralen moeten de muren, vloer en meubels verwarmen, niet de lucht.”

Richard Snoek heeft me, minstens een beetje, over de streep getrokken. Ik wil nu uit eigen ervaring ontdekken of infrarood ook bij mij een alternatief is. Om te beginnen komt er een paneel in de hal, zodat we vanuit de woonkamer niet meer in één keer de grot-kou in hoeven te duiken. Begin december komt het paneel in huis. Kort daarna hoop ik u de eerste resultaten te kunnen melden.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

