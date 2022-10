Je huis isoleren verdien je in vijf jaar terug, of sneller

Wie de afgelopen tien jaar zijn huis isoleerde, verdiende die investering in vijf jaar terug. Het rendement was gemiddeld ruim 18 procent per jaar. “Uitzonderlijk hoog”, zo stelt onderzoeker Linde Kattenberg van de Universiteit van Maastricht. “Iedereen die spaargeld heeft en een slecht geïsoleerd huis, zou zijn geld daarin moeten steken. Want zo’n hoog rendement haal je niet makkelijk ergens anders.”

De onderzoeksperiode liep tot 2019, dus de gasprijzen waren nog veel lager dan nu. Omgerekend naar de huidige prijzen zou het rendement zelfs ruim 40 procent zijn.

Voor het eerst dat rendement in de praktijk is onderzocht

Dat isoleren veel geld en energie bespaart was bekend, maar cijfers over het rendement waren gebaseerd op schattingen. Het is volgens Kattenberg voor het eerst dat onderzoekers in Nederland de werkelijke opbrengst over een periode van meerdere jaren konden volgen. Dat deden ze bij ruim 1300 klanten van een groot isolatiebedrijf in Zuid-Limburg, die ze vergeleken met huishoudens die niet geïsoleerd werden.

Wat isolatie betreft zijn er drie ‘smaken’: dak, muren, of vloer. Ook is een combinatie van die drie mogelijk. Wie slechts één van de drie maatregelen wil nemen, kan het beste kiezen voor muurisolatie. Dat was met een rendement van 18 procent ook de populairste optie. Het rendement van dakisolatie was 15 procent, en van vloerisolatie 11 procent.

Een kleine groep van zo’n 40 huishoudens nam meerdere maatregelen tegelijk. Het meest effectief was muur- en dakisolatie samen: die maatregel zorgde voor een halvering van het energieverbruik.

De onderzoekers hadden verwacht dat de besparing na verloop van jaren minder zou worden, omdat mensen misschien kwistiger met energie zouden omgaan in hun beter geïsoleerde huis. Maar van zo’n ‘rebound-effect’ blijkt geen sprake.

Het wachten op een nieuwe subsidieronde werkt mogelijk averechts

Volgens Kattenberg levert isolatie zoveel op, dat subsidie voor de meeste mensen niet nodig is. Sterker nog: het zou volgens haar bij welgestelde huishoudens zelfs averechts kunnen werken. “In de subsidiepotjes zit jaarlijks maar een bepaald bedrag, en het zou kunnen dat mensen isoleren daardoor uitstellen tot een volgend jaar.” Dat is overigens geen verstandige beslissing, want zo lopen ze rendement mis.

Subsidies zijn volgens Kattenberg mogelijk wel nodig voor huiseigenaren met een laag inkomen. Een andere optie voor hen is een lening tegen een hele lage rente. Bij huurwoningen is het niet de huiseigenaar maar de bewoner die profiteert van isolatie. Ook in dat geval kan subsidie nuttig zijn.

Kattenberg denkt niet dat het schrappen van subsidie leidt tot minder isoleren. “Het nut van isoleren zit door de hoge gasprijs inmiddels bij iedereen wel tussen de oren.”

Het rendement bij andere isolatiebedrijven zou af kunnen wijken van het onderzochte bedrijf, erkent Kattenberg, maar ze gaat ervan uit dat de resultaten vanwege de standaarden in de branche niet ver uit elkaar liggen. Om dat zeker te weten, is nader onderzoek nodig.

