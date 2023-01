Jack Ma geeft - al dan niet gedwongen - bijna complete zeggenschap over Ant Group op

Drie jaar terug was hij nog een invloedrijke techmiljardair in China en bereidde hij de grootste beursgang ooit voor. Nu is Jack Ma (58) vooral een kunstverzamelaar in Tokyo. De oprichter van webwinkel Alibaba en fintechbedrijf Ant geeft namelijk een groot deel van zijn zeggenschap op bij de Ant Group. Dit fintech-concern bezit onder meer het digitale betaalplatform Alipay, dat 1,3 miljard gebruikers telt.

Tot dusver had Ma het stemrecht van 53 procent van de aandelen van Ant Group. Daar blijft nog 6 procent van over, blijkt uit een verklaring die het bedrijf vandaag heeft gepubliceerd. “Als gevolg van deze aanpassing zal de aandeelhoudersstructuur van Ant Group transparanter en diverser zijn”, schrijft het bedrijf. Dat zou goed zijn voor de stabiliteit van de onderneming.

Voortaan zal geen enkele aandeelhouder de macht hebben om de uitkomst van de algemene vergaderingen te controleren, schrijft Ant Group, of om de meerderheid van de raad van bestuur voor te dragen. “Daardoor zal geen enkele aandeelhouder, alleen of samen met anderen, controle uitoefenen over Ant Group”, staat in de verklaring. Ma moet de zeggenschap delen met minstens negen andere individuen.

Donald Trump en Michael Jackson

Internetpionier Ma trok internationaal de aandacht. Als voormalig docent spreekt hij goed Engels. In 2017 ontmoette hij Donald Trump, vlak voordat die president werd, en beloofden ze samen om een miljoen banen in de VS te creëren. Door Trumps handelsoorlog tegen China kwam er weinig van dat plan terecht. Datzelfde jaar deed Jack Ma op een Alibaba-feest een Michael Jackson-imitatie. Een opvallende topman dus.

Maar sinds 2020 liggen de bedrijven van Ma onder het vergrootglas van de Chinese overheid. Zelf woont hij al geruime tijd in Tokio. Volgens de Financial Times is hij een “enthousiast verzamelaar” van Japanse moderne kunst geworden. Bij webwinkel Alibaba had hij al een stap teruggedaan.

Afgeblazen beursgang

De afgelopen jaren heeft de Chinese overheid het toezicht op de eigen techsector verstevigd. Een opvallende gebeurtenis in 2020 was de beursgang van Ant, die op het laatste moment werd afgeblazen. Ma had kort ervoor een toespraak gegeven waarin hij Chinese toezichthouders en de staatsbanken van het land bekritiseerde. Hij zei dat regulering in feite afwezig was.

Vervolgens greep de overheid in. De beursgang kon met een verwachte opbrengst van 34 miljard dollar de grootste ooit worden, maar werd op de lange baan geschoven. Ma verdween enkele maanden uit beeld en het is onduidelijk of dat vrijwillig was.

De Chinese president Xi Jinping kwam met het begrip ‘gedeelde welvaart’. Corruptie moest worden aangepakt en de welvaart zou niet in handen moeten zijn van een clubje miljardairs. Ook in andere sectoren, zoals het privé-onderwijs en de vastgoedsector, greep de overheid in.

Donald Trump en Jack Ma in de Trump Tower in New York, januari 2017. Beeld AP

Misbruik door techbedrijven

“De regering verklaarde dat technologiebedrijven misbruik hadden gemaakt van hun monopolistische macht, massaal persoonlijke gegevens hadden verzameld en misbruikt, en roekeloos fintech hadden ontwikkeld”, schreef Iris Pang eind vorig jaar als hoofdeconoom China van ING.

Twee jaar na de afgeblazen beursgang, had de Chinese overheid twaalf nieuwe cyberwetten geïntroduceerd. Fintechbedrijf Ant moest gaan herstructureren en bijvoorbeeld meer kapitaal aantrekken om leningen aan consumenten te mogen verstrekken.

Tussen november 2020 en juli 2022 zijn in 143 zaken boetes uitgedeeld aan techbedrijven, zegt Pang, onder meer aan Alibaba wegens het overtreden van de mededingingswet. Ook kregen veel app-ontwikkelaars problemen omdat ze de privacy en beveiliging van hun apps niet op orde zouden hebben. Dat gold bijvoorbeeld voor taxidienst Didi.

Beleggers houden niet van onzekerheid

De maatregelen die de Chinese overheid nam tegen de techsector, maakten het minder aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers om in de Chinese techbedrijven te investeren. Ze wisten niet precies waar ze aan toe waren. Hierbij gaat het vooral om technologie voor consumenten, want de overheid stimuleert wel de digitale industriële economie, zegt Pang.

Dat Jack Ma nu zoveel zeggenschap afstaat, kan een afronding betekenen van de overheidscampagne tegen Ant Group, zeggen deskundigen tegen de Financial Times. De overheid heeft laten zien dat het de techsector de baas is, zegt bijvoorbeeld Duncan Clark van BDA Consultancy in Peking.

Hij wijst erop dat de Chinese economie het moeilijk heeft. “De noodzaak om het vertrouwen van investeerders te herstellen en groei te stimuleren, weegt nu waarschijnlijk zwaarder dan al het andere.” Ook Pang heeft het idee dat de Chinese overheid zich inmiddels minder hard opstelt in de digitale consumentenmarkt.

