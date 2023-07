Is dit het nieuwe gezicht van de zomer? ‘Het kan op sommige plekken onaangenaam worden’

Griekenland werd deze week geteisterd door meerdere bosbranden, ook op het eiland Rhodos. Daar bestrijden brandweerlieden al zes dagen de vuurhaarden en zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. Volgens experts zijn die bosbranden te linken aan de hitte, en dus aan klimaatverandering.

De temperaturen in het Middellandse Zeegebied lopen in alle seizoenen op, gecombineerd met minder regen. Het wordt ook wel de hotspot van klimaatverandering genoemd, meent Karin van der Wiel, klimaatwetenschapper bij het KNMI. Die combinatie leidt volgens haar tot droogte. “Als de grond uitdroogt, dan drogen de planten ook uit, en wordt een land vatbaar voor natuurbranden.”

‘Vroeger werd het ook weleens 40 graden’

“Het is opvallend dat er zo veel hitterecords zijn gehaald in één week”, zegt Berend van Straaten, meteoroloog bij Weeronline. Hij doelt daarmee onder meer op de hitte in Zuid-Europese landen, China en de Verenigde Staten. Ook was juni wereldwijd de heetste maand ooit gemeten, en de heetste dag was op 6 juli. “Vroeger werd het ook weleens 40 graden in Zuid-Europa, ook toen waren er bosbranden, maar we zien nu steeds vaker en intenser extreem weer.” Die stijgende temperaturen hebben volgens Van der Wiel te maken met klimaatverandering. “Ook de kans op rampen, zoals bosbranden, groeit daardoor.”

Meteoroloog Van Straaten maakt zich dan ook zorgen. “Voorspellen is lastig, maar ik sluit niet uit dat het heel onaangenaam kan worden op sommige plekken. Hoe zuidelijker je zit in Europa, en hoe dichter bij de Middellandse Zee, hoe groter de kans op bijvoorbeeld natuurbranden.” Hij voegt er wel aan toe dat de huidige temperaturen uitzonderlijk zijn, ook in een opwarmend klimaat. “Het hoeft niet te betekenen dat volgend jaar weer hitterecords worden verbroken.”

Is dit dan het nieuwe gezicht van de zomer in Europa? “Ik denk wel dat het erbij hoort in het huidige klimaat”, antwoordt Van der Wiel van KNMI. “Ik weet niet of het ieder jaar zo is. Ook in het Middellandse Zeegebied zijn er goede en slechte, droge en natte jaren. In de droge jaren is de kans op natuurbranden groter dan wanneer er veel regen valt.” Maar, voegt ze toe, de kans op grootschalige natuurbranden zal blijven toenemen.

