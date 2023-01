Is de zwarte soldaatvlieg het antwoord op soja in het veevoer en het mestoverschot?

Ooit van de zwarte soldaatvlieg gehoord? Het is een tropisch insect uit de familie der wapenvliegen die zich graag in een stinkende mesthoop begeeft. Klinkt als een beest om zo ver mogelijk vandaan te blijven. Maar schijn bedriegt: het vliegje kan ons helpen om onze voedselproductie te verduurzamen. Omdat het ongeveer al ons afval wil eten en vervolgens zelf weer gegeten kan worden.

Als insectenmeel kan het een eiwitbron zijn voor ons vee, dat daardoor minder afhankelijk is van geïmporteerde soja. Arnold van Huis, emeritus hoogleraar aan de universiteit in Wageningen, houdt zich al tientallen jaren bezig met insecten als voedselbron. Hij ziet de ontwikkeling van dat idee de laatste jaren in een stroomversnelling komen. “Niet zozeer als voedsel voor de mens: de westerse consument is moeilijk aan de insecten te krijgen. Maar in het veevoer kunnen insecten een belangrijk deel van de oplossing zijn.”

Vraag naar vlees blijft voorlopig

Is dat niet heel omslachtig? Als we die insecten zelf zouden eten, hoeven we immers geen varkens of koeien meer te houden om in onze eigen behoefte aan eiwitten te voorzien. “Minder vlees eten is zonder meer het beste dat we kunnen doen”, reageert Van Huis. “Maar de vraag naar vlees blijft voorlopig bestaan. Zelfs al gaan we hier minderen, in sommige delen van de wereld neemt de vleesconsumptie toe. Voor de productie van soja is veel land en water nodig. Die eiwitten kunnen landbouwdieren ook halen uit insectenmeel.”

Arnold van Huis, emeritus hoogleraar in Wageningen. Beeld Rene Verleg

De ontwikkelingen op zijn terrein volgen elkaar de laatste jaren snel op. Tot twee jaar geleden was insectenmeel in het veevoer nog verboden in Europa. Dat had te maken met de uitbraak van mond- en klauwzeer (mkz) bij koeien (2001). Dat virus kon zich mede verspreiden door het diermeel dat koeien gevoerd kregen: daarin zaten resten van besmette, geslachte koeien verwerkt.

Omdat diermeel van geslacht vee voorheen lastig te onderscheiden was van insectenmeel, mochten boeren hun vee dus ook niet op een gemalenvliegendieet zetten. Maar nu de voordelen van insectenteelt meer op de radar komen, zijn ook overheden steeds meer geïnteresseerd in insecten als eiwitbron voor vee. De EU staat insecten als voer voor varkens en kippen nu wél toe. Voor koeien geldt nog wel een verbod.

Geen probeersels meer

Koning Willem-Alexander opende in 2019 een grote insectenfabriek: Protix in Bergen op Zoom. “Ook in Frankrijk is onlangs 250 miljoen geïnvesteerd in zo'n initiatief”, vervolgt Van Huis. “Dat zijn geen probeersels meer: insecten gaan de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Er wordt ook ongelooflijk veel onderzoek gedaan. En dat is allemaal grotendeels in de laatste zes jaar van de grond gekomen.”

Biologische gevaren zijn er volgens Van Huis niet. De zwarte soldaatvlieg brengt bijvoorbeeld geen ziektes over en wordt zelf ook niet ziek. “Juist omdat hij in de mest leeft, kan hij alles aan”, aldus Van Huis. Dat biedt zelfs kansen die nu nog niet benut worden. Bij Protix eten de vliegjes nu bijvoorbeeld plantaardige voedselresten uit de industrie en voor consumptie afgekeurd fruit.

Maar met hun natuurlijke voorliefde voor mest kunnen ze ons wellicht ook van ons mestoverschot afhelpen. “In China gebruiken ze de vliegjes al op die manier. De nadruk daar ligt ook niet zozeer bij het verwerken van de vliegjes tot veevoer, maar vooral bij het oplossen van het afval- en mestprobleem.”

De vliegjesproductie zal nog wel grootschaliger en goedkoper moeten om werkelijk een oplossing te zijn. En insecten zullen ook in de toekomst niet alle eiwitten in het dierenvoer kunnen verzorgen. Van Huis: “Als je 5 procent van de soja zou vervangen door insecten, heb je daar al een enorme industrie voor nodig. Maar één van de denkrichtingen voor de toekomst is het wel. Naast bijvoorbeeld minder vleesconsumptie, kweekvlees, algen en paddenstoelen.”

